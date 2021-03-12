В российском городе цыгане украли все мусорные баки

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В Екатеринбурге жители частных домов одного из районов негодуют, когда проходят мимо цыганской улицы.
Местный житель проехал по одной из улиц города и пожаловался, что со всей округи были украдены общие мусорные контейнеры. Позже жители увидели, что теперь около каждого дома, в котором живут цыганские семьи, стоит по мусорному баку.
Автор роли вопрошает, что же делать? Ведь счета приходят регулярно, а мусор выкидывать некуда.
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пъиздить.
Так бывает, когда людям даёшь исключительные права, они привыкают и считают себя над законом.