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В российском городе цыгане украли все мусорные баки

В российском городе цыгане украли все мусорные баки (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 10:16
Сообщество : Жить в России
Метки: воровство   екатеринбург   коммунальные платежи   мусор   мусорные баки   цыгане   
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В Екатеринбурге жители частных домов одного из районов негодуют, когда проходят мимо цыганской улицы.

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Метки: воровство   екатеринбург   коммунальные платежи   мусор   мусорные баки   цыгане   
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Andy Час назад
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ваня панкин 4 минуты назад
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907
сергей ремизов 5 минут назад
У нас УК по вывозу мусора, ездит по определенным точкам и фотографирует выполненную работу. Какие то левые баки они не убирают. Проблемы не вижу, баки собственность УК, написать заявление в полицию, а с левых точек мусор не увозить.
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1k
Alex 13 минут назад
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4k
Двестиграмм 18 минут назад
сначала нужно навести порядок в Сирии, в Ираке, в других постсоветских республиках где русских "бьют"
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3k
Юра Гагарин 37 минут назад
Автор роли вопрошает, что же делать?
=
пъиздить.
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8k
Алексей 52 минуты назад
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2k
Заряд бодрости Час назад
Когда вижу таракана, рука тянется за тапком
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4k
TirAn Час назад
Есть подозрения, что цыганские дома построены с нарушением мер пожарной безопасности
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69k
Медведь. Час назад
А заявление в полицию писать не пробовали?..
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41k
Митрий 2 часа назад
Может им лагерь за городом открыть? Специальный... Как раньше.
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3k
Юра Гагарин Митрий 36 минут назад
с кочегаркой
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8k
Атеист 2 часа назад
Вот и покидать циганщину в эти баки.
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114
Akabushkin Petr 2 часа назад
Для решения этого вопроса должны быть привлечены органы защиты правопорядка, за это им зарплату платят.
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1k
Максим Akabushkin Petr 2 часа назад
Получается, что некоторым диванным экспертом надо быть ближе к народу) Не фантазировать у монитора, а почитать статьи об этом изумительном народе и их готовности оказать отпор даже сотрудникам полиции.
Так бывает, когда людям даёшь исключительные права, они привыкают и считают себя над законом.
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114
Akabushkin Petr Максим Час назад
Ну то есть тех кто закон нарушает утихомирить не могут... Ясно, понятно.
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5k
HexUS Akabushkin Petr 48 минут назад
Они пригодны только мирные пикеты разгонять)
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3k
Юра Гагарин Akabushkin Petr Полчаса назад
а ну так эти же стаканчиками не бросаются
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Aqueronte Akabushkin Petr Полчаса назад
Ну почему, от пластиковых стаканчиков они защищены надёжно.
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
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8k
Фантом 2 часа назад
Сначала лошади, затем баки
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80k
Taras Kozalupko Фантом 13 минут назад
мельчают и вырождаются ромалэ
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