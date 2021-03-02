Взрыв самогонного аппарата разнес квартиру в Екатеринбурге

Видимо, самогонщик решил сварить самое убойное пойло и переборщил с ингредиентами. В итоге кухню вынесло на улицу, а мужчина отправился в больницу. К счастью, не надолго. Вскоре он сможет вернуться к любимому занятию...
В одном из многоквартирных домов на улице Авиаторов в Екатеринбурге взорвался самогонный аппарат.
Хозяин квартиры, в которой произошло ЧП, гражданин Осадчий 1970 года рождения находился в этот момент в непосредственной близости от агрегата. Оперативно приехавшие медики госпитализировали мужчину «в ожоговый центр ГКБ № 40 с ожогами тела порядка 20%», сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Местные жители, услышав взрыв, выбежали на улицу даже из соседних домов, решив, что у кого-то взорвался газ. Однако сотрудники МВД быстро опровергли эту информацию, обнаружив в квартире остатки самогонного аппарата.
«Старинное здание серьезных повреждений не получило, в окнах выбило стекла. В жилище, где все произошло, находились несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному», - сообщили в полиции.
Сейчас на месте работают специалисты и выясняют причины взрыва. По итогам проверки они вынесут процессуальное решение.
Вопрос к местным специалистам самогонного дела: из-за чего обычно взрываются аппараты?
А эти женщины из Старой Купавны самогон может и не варят, зато не прочь продегустировать спиртные напитки не отходя от кассы. Видео записано сегодня утром. По словам автора ролика, такой угар в магазине она наблюдает не в первый раз. Девушка уже жаловалась владельцу бизнеса, который пообещал исправить проблему. Но воз и ныне там.
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Хозяйка гнала самогон.
Лёг вздремнуть после обеда, но проснулся от сильного взрыва.
Выскочил в коридор и увидел, как из кухни на карачках, подвывая и вконец [мат]вшая выползает хозяйка.
Страшная, всклоченная и (почему-то врезалось в память) с кистью винограда на голове.
В брагу шло всякое говно, включая перезревший виноград.
Всё это заливалось в молочную флягу, даже не процедив.
От интенсивного кипения забился змеевик и парами вырвало крышку фляги.
Пары ударили в потолок и отразились вниз, а там - открытый огонь газовой комфорки.
Объёмный взрыв - страшная сила.
Вышибло окна, входную дверь и саму хозяйку.
Отделалась она испугом (хотел написать "лёгким", но рука не повернулась) и ожогами второй и первой степени рук и лица.