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Взрыв самогонного аппарата разнес квартиру в Екатеринбурге

Взрыв самогонного аппарата разнес квартиру в Екатеринбурге (5 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 17:21
Сообщество : Жить в России
Метки: взрыв   госпитализация   екатеринбург   мчс   самогонный аппарат   фото   
2022
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Видимо, самогонщик решил сварить самое убойное пойло и переборщил с ингредиентами. В итоге кухню вынесло на улицу, а мужчина отправился в больницу. К счастью, не надолго. Вскоре он сможет вернуться к любимому занятию...

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Метки: взрыв   госпитализация   екатеринбург   мчс   самогонный аппарат   фото   
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27  комментариев
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249
Nane First NameLast Час назад
Даже не представляю, что за конструкция, чтобы так бумкнуло. Разве что наглухо заварить бак и поставить на огонь. Может он не самогонный аппарат поставил на огонь, а автоклав с неисправным клапаном?
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−3
vova old 11 минут назад
Производственная авария. случается даже там где производство налажено и технологи присутствует. клапан скорее всего забился
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340
Петров Павел 12 минут назад
Для тех, кто пытается понять происхождение взрыва. Так все просто. При ненадлежащем ТО, через неплотности самогонного аппарата могут выходить спирты в газообразном состоянии и при определённой критической концентрации и огня может возникнуть "бумс". Что здесь, скорее всего и произошло. Судя по фото фасада в данном доме газ, так что гнал он скорее всего с участием открытого пламени.
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2k
Egoro 13 минут назад
О, Старая Купавна, Ногинского района, у меня там куча родни живёт.
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19k
Альберт 20 минут назад
Студентом, жил на квартире в частном секторе.
Хозяйка гнала самогон.
Лёг вздремнуть после обеда, но проснулся от сильного взрыва.
Выскочил в коридор и увидел, как из кухни на карачках, подвывая и вконец [мат]вшая выползает хозяйка.
Страшная, всклоченная и (почему-то врезалось в память) с кистью винограда на голове.
В брагу шло всякое говно, включая перезревший виноград.
Всё это заливалось в молочную флягу, даже не процедив.
От интенсивного кипения забился змеевик и парами вырвало крышку фляги.
Пары ударили в потолок и отразились вниз, а там - открытый огонь газовой комфорки.
Объёмный взрыв - страшная сила.
Вышибло окна, входную дверь и саму хозяйку.
Отделалась она испугом (хотел написать "лёгким", но рука не повернулась) и ожогами второй и первой степени рук и лица.
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600
zu4ara 40 минут назад
да газ хлопнул, там больше нечему,
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6
Rada_Abaramova 40 минут назад
Если пойло убойное, то он не переборщил, а сделал все как надо
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1k
smokes 40 минут назад
второй перегон походу ( в емкости уже не брага а самогон, с более высоким содержанием спирта) не соблюдении технологии (не развел водой до нужной спиртозности (не более 15%), на газу.. т.е. открытое пламя, негерметичность куба, ну и наверное не проветривал.. пары скопились и воспламенились..
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42k
Цыц тут у меня 45 минут назад
Или брага непроцеженная из варенья с ягодами или ягод каких в сухопарник положил, вот трубка и забилась. Я других вариантов не вижу.
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2k
Запускайте Берлагу! 56 минут назад
Нафига фамилию бедолаги указывать?
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570
Миша 57 минут назад
авиаторов жалко, где же они теперь заправляться будут
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60k
Доктор Джонс 57 минут назад
Ссылка coub.com
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14k
dimitr Час назад
Фотка зачётная: реанимация, а рядом с ней - реаниматолог, видимо.
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4k
RomaXz Час назад
Сомневаюсь, что этот идиот сделает выводы и перестанет самогон делать
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4k
CCR Час назад
Скорее всего попала ягода из браги,закупорила трубку и....Бабах.
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4k
Ya Час назад
"...К счастью, не надолго... ", -это к несчастью. Будет продолжать гнать и подвергать соседей опасности. Сейчас не успел бухнуть и повезло, а в следующий раз набухается и взорвется не только аппарат, но и газ. Пострадают все.
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Он там ещё и в горшочках чего то растил
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4k
Александр Иванов Чучело Мяучело 51 минуту назад
Закуску.
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54k
Igor Час назад
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45k
noName Час назад
"из-за чего обычно взрываются аппараты?"- температурное расширение газов
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358
EM noName Час назад
Если в прцессе засорится трубка соединяющая ёмкость , в которой нагревается сырьё с теплообменником , в котором присходит конденсация паров то, при отсутствии предохранительного клапана , ёмкость может взорваться под давлением выше указаных паров.
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45k
noName EM 48 минут назад
Я об этом и написал,только без тех.нюансов.ПыСЫ-видел последствия взрыва советской скороварки,используемой в качестве самогонного аппарата,тут все легенько произошло...
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8k
Сатанеев Час назад
Старинное здание?!
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