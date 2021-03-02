Взрыв самогонного аппарата разнес квартиру в Екатеринбурге

А эти женщины из Старой Купавны самогон может и не варят, зато не прочь продегустировать спиртные напитки не отходя от кассы. Видео записано сегодня утром. По словам автора ролика, такой угар в магазине она наблюдает не в первый раз. Девушка уже жаловалась владельцу бизнеса, который пообещал исправить проблему. Но воз и ныне там.