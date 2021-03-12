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Невероятная история про Сталина, бабочек и танки

Невероятная история про Сталина, бабочек и танки (1 фото)

Автор:
12 марта 2021 03:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бабочки   война   наука   
596
1
Эта невероятная история, записанная Анатолием Полежаевым, произошла во времена Великой отечественной войны.

Источник:

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Метки: бабочки   война   наука   
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pbkadastr2008 2 часа назад
Эй, небратья, этот Человек - с Полтавы. Из русского города Полтава.
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20k
Ратибор 2 часа назад
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
Красивая легенда. Вот только с фактами не вяжется, ибо камуфляж активно внедрялся в РККА ещё в 30-х годах. Профессор, конечно, мог подкинуть военным идеи, заимствованные из энтомологии, но он явно не открыл им Америку.
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1k
satra Ратибор 39 минут назад
Это не обычная мимикрия "зелёное на зелёном".
Это когда ты видишь объект, но тебе сложнее его идентифицировать.
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Игорь

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