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В Кембридже нашли римский символ плодородия

В Кембридже нашли римский символ плодородия (6 фото)

Автор:
21 февраля 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: археология   древнеримский артефакт   древние символы   жернов   история   кембридж   наука   находка   
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Древнеримский жернов, которому 2000 лет, обнаружили археологи в Кембридже. На камне был изображен фаллический символ - как поясляют эксперты, в качестве символа плодородия и талисмана на большие урожаи.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   древнеримский артефакт   древние символы   жернов   история   кембридж   наука   находка   
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4  комментария
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529
Serg Dex 2 часа назад
Бабы в озере купались хрен резиновый нашли...
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Владимир 3 минуты назад
А как они определили что это Римский символ? Я так понял что в гаражах и на заборах у нас тоже римляни рисуют?
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7k
Alex Djeff 8 минут назад
Такие симаолы можно увидеть на каждом заборе. Теперь буду знать, что это символ плодородия...
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Frank Borman Час назад
Фаллос - символ Бритопид@расии. Все логично.
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