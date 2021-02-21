В Кембридже нашли римский символ плодородия

Жернов был обнаружен около трех лет назад, однако фаллический символ, который должен был обеспечить жернову и выходящей из-под него муке высокое качество и удачу, был идентифицирован экспертами совсем недавно. Помимо жернова, археологи обнаружили в районе проведения ремонтных работ бивень мамонта, череп шерстистого носорога, останки средневековой деревни и три фрагментарно сохранившихся человеческих скелета возрастом около 1500 лет. Кроме того, здесь же были найдены останки старейшей из известных британских пивоварен, построенной в районе 400 года до нашей эры. В итоге, строительство дороги, обещанной местным водителям к маю 2020 года, переросло в раскопки, и когда строительство возобновится, пока неизвестно.