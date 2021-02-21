В Кембридже нашли римский символ плодородия

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Древнеримский жернов, которому 2000 лет, обнаружили археологи в Кембридже. На камне был изображен фаллический символ - как поясляют эксперты, в качестве символа плодородия и талисмана на большие урожаи.
Недалеко от Кембриджа британские археологи нашли древнеримский мельничный желоб, которому более 2000 лет. На желобе было грубо выбито изображение мужского фаллоса - по словам ученых, это характерный для той эпохи символ плодородия и жизненной силы. Камень был обнаружен во время дорожных работ по ремонту шоссе А14 между Кембриджем и Хангтингтоном, рядом с развалинами древнеримской виллы, расположенными недалеко от поселения Годманчестер.
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Жернов был обнаружен около трех лет назад, однако фаллический символ, который должен был обеспечить жернову и выходящей из-под него муке высокое качество и удачу, был идентифицирован экспертами совсем недавно. Помимо жернова, археологи обнаружили в районе проведения ремонтных работ бивень мамонта, череп шерстистого носорога, останки средневековой деревни и три фрагментарно сохранившихся человеческих скелета возрастом около 1500 лет. Кроме того, здесь же были найдены останки старейшей из известных британских пивоварен, построенной в районе 400 года до нашей эры. В итоге, строительство дороги, обещанной местным водителям к маю 2020 года, переросло в раскопки, и когда строительство возобновится, пока неизвестно.
Как утверждает британский археолог Стив Шерлок, обнаружение фаллическог оукрашения на древнем жернове важно, поскольку "это еще одно доказательство, что британцы переняли у римлян такие изображения. "В Древнем Риме у людей существовала прямая ассоциация между фаллической символикой и помолом муки, - говорит Шерлок. - Подбные изображения можно, к примеру, увидеть над кондитерскими и булочными в Помпее". Как рассказывает эксперт, римляне считали фаллос важным символом, символизирующим жизненную силу и мужественность. К примеру, римские легионеры носили фаллические амулеты, которые должны были охранять их в бою.
Жернов был изучен экспертами из Лондонского археологического музея и кафедры археологии Оксфордского университета. Помимо фаллоса, эксперты обнаружили на боковых частях жернова два креста. По мнению археолога, он работал в небольшой ручной хозяйственной мельнице в саду, состоящей из двух камней, между которыми мололи зерно. После того, как одна из половин треснула, ее, по-видимому, оставили в саду в качестве ступки. При этом фаллический символ оказался повернут к земле, за столетия он зарос грязью, и его уже практически невозможно было заметить.
Как сообщают археологи, при ремонте дороги А14 они обнаружили более 300 старинных жерновов от ручных мельниц. Декорированные жернова встречаются не так уж часто: на сегодня римских жерновов в Англии найдено всего четыре, а во всей Британии - 20 000. "Это очень необычный жернов, - говорит Рут Шеффри, сотрудница кафедры археологии Оксфорда. - Такие камни часто предоставляют нам доказательство того, как высока в деревне роль местного сообщества, и рассказывают о о том, каким образом крестьяне пытались обеспечить себе и важным для них предметам защиту от темных сил",
Источник: — переведено специально для fishki.net
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