Министр культуры Крыма выругалась матом прямо на совещании

Министр культуры Крыма Арина Новосельская присутствовала на совещании правительства по видеосвязи. В какой-то момент выступления главы Крыма Сергея Аксенова Новосельская выругалась на всю аудиторию.

«** твою мать, поставили как обезьяне», - возмутилась женщина.

Глава региона тут же прервал женщину, попросив успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» — сказал Аксенов, и поручил вице-премьеру провести служебное расследование, передаёт «Крыминформ» в своем Telegram-канале.