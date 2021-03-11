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Министр культуры Крыма выругалась матом прямо на совещании

Министр культуры Крыма выругалась матом прямо на совещании (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 13:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   видео   выругалась   интересное   маты   министр культуры   совещание   фото   
2583
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Во время совещания министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась, перебив главу Крыма Сергея Аксенова. Женщина объяснила своей всплеск эмоций тем, что её возмутила неработающая техника.

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Метки: Крым   видео   выругалась   интересное   маты   министр культуры   совещание   фото   
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42  комментария
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21k
Юрьевич Час назад
Ну Аксенов тоже паузу сделал в словах "Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли... " наверняка хотел сказать "ох@ели", но он не министр культуры и вовремя остановился
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660
pbkadastr2008 7 минут назад
Наш человек, стало быть. Чоужтам...
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4k
TirAn 8 минут назад
Аллё, это прачечная? - .................................
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2k
vn 10 минут назад
Действительно, что значит "как обезьяне", обезьяна и есть
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10k
Евгений Полчаса назад
Когда то про ху*чечную - это был анекдот. А теперь жиза.
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8k
Шурум-бурум 37 минут назад
какая культура - такой и министр
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3k
Алексей 38 минут назад
как будто тут одни святоши сидят, которые матом не ругаются ))))
ну забыла микрофон выключить, ща выговор впаяют и норм
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4k
Бу 44 минуты назад
Очередной пример пробитого Дна
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−15
Nursultan20211 46 минут назад
Какая страна такие и министры....культуры
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1k
Алек Сандр Nursultan20211 Минуту назад
чемодан - вокзал - в ипеня!!!
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2k
Nigilist 47 минут назад
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12k
Андрей Дядя 48 минут назад
разве культурные люди не матерятся ?
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264
Ямщик 50 минут назад
Страшно подумать как она общается в быту
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1k
ALEX 51 минуту назад
Какая страна - такая и культура!


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30k
семён ALEX 43 минуты назад
Ну, у тебя-то классная страна- либеротно-педе%астическая!
У нас просто матом ругаются, а у тебя в жепы ибуца!
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1k
ALEX семён 40 минут назад
Я вообще родился и живу в Санкт-Петербурге!


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30k
семён ALEX 36 минут назад
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118k
arek14 семён Полчаса назад
Почему вас, кремлеботов, всю дорогу на пи, дерские темы тянет?
Спермотоксикоз, бабы не дают, скрытые голубые? Объясни.
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1k
ALEX семён Полчаса назад
Если в моей стране все ибутся в жопы, то получается ты П.И.Д.О.Р?


Я вообще то в Питере родился и живу!


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15k
sanchesS80 54 минуты назад
Ну и вспоминается классика еще советских времён:

-Ало, это прачечная?
-Хуячечная! Министерство культуры.
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2k
Феликс Дзержинский 56 минут назад
Культурой управляет бескультурье.
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170k
Николай Николаенко Час назад
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5k
SR Час назад
Какая культура, такой и министр.
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6k
Конрад Карлович Час назад
-Прачечная?
- Фуячечная! Институт культуры
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3k
Горожанин Час назад
Член Общественного совета при комитете Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Сергей Шнуров аплодирует стоя!
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3k
alex Час назад
БРАВО!!! Настоящий министр культуры
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−57
дядюшка сэм Час назад
скрепненько
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