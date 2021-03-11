Министр культуры Крыма выругалась матом прямо на совещании

Во время совещания министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась, перебив главу Крыма Сергея Аксенова. Женщина объяснила своей всплеск эмоций тем, что её возмутила неработающая техника.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская присутствовала на совещании правительства по видеосвязи. В какой-то момент выступления главы Крыма Сергея Аксенова Новосельская выругалась на всю аудиторию.
«** твою мать, поставили как обезьяне», - возмутилась женщина.
Глава региона тут же прервал женщину, попросив успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» — сказал Аксенов, и поручил вице-премьеру провести служебное расследование, передаёт «Крыминформ» в своем Telegram-канале.
После конфуза женщина тут же стала рассыпаться в извинениях. «У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич», — объяснила она.
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ну забыла микрофон выключить, ща выговор впаяют и норм
Спермотоксикоз, бабы не дают, скрытые голубые? Объясни.
Я вообще то в Питере родился и живу!
-Ало, это прачечная?
-Хуячечная! Министерство культуры.
- Фуячечная! Институт культуры