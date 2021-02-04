Отец Децла опубликовал неизвестное видео сына, почтив его память в годовщину смерти

Два года назад 3 февраля популярный рэпер Кирилл Толмацкий скончался от внезапной остановки сердца после концерта в Ижевске. У исполнителя остался сын Антоний. Отец рэпера опубликовал в Instagram неизданное видео, на котором Кирилл читает рэп.
Отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий, в Instagram опубликовал ролик, на котором ныне покойный Кирилл Толмацкий читает рэп. До этого момента ролик никто не видел, он был в домашнем архиве. В подписи к фото отец исполнителя признался, что не может смириться с тем, что его сын так рано ушёл из жизни.
Александр жалеет, что многое так и не успел сказать любимому сыну, у которого тоже остался сын.
Почему мы так и не успели поговорить… Очень много вопросов, на которые так и не будет ответов… Люблю и всегда буду помнить", — написал он.
Как вы уже наверное знаете, в возрасте 35 лет скончался рэпер Децл. Артисту стало плохо сразу же после концерта в Ижевске, однако прибывшая на место бригада скорой помощи ничем помочь не смогла. Люди в соцсетях уже несколько дней делятся своими эмоциями по этому поводу. Самые яркие посты уже в этой подборке.
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При всём уважении к смерти человека-"несколько дней",блин?Автор,для Вас сотни это тоже "несколько"?