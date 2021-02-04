Отец Децла опубликовал неизвестное видео сына, почтив его память в годовщину смерти

Отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий, в Instagram опубликовал ролик, на котором ныне покойный Кирилл Толмацкий читает рэп. До этого момента ролик никто не видел, он был в домашнем архиве. В подписи к фото отец исполнителя признался, что не может смириться с тем, что его сын так рано ушёл из жизни.