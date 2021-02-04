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Отец Децла опубликовал неизвестное видео сына, почтив его память в годовщину смерти

Отец Децла опубликовал неизвестное видео сына, почтив его память в годовщину смерти (3 фото)

Автор:
04 февраля 2021 15:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   децл   интересное   отец рэпера   рэп   толмацкий   фото   
1636
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Два года назад 3 февраля популярный рэпер Кирилл Толмацкий скончался от внезапной остановки сердца после концерта в Ижевске. У исполнителя остался сын Антоний. Отец рэпера опубликовал в Instagram неизданное видео, на котором Кирилл читает рэп.

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Метки: видео   децл   интересное   отец рэпера   рэп   толмацкий   фото   
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8  комментариев
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970
Mikhail K 2 часа назад
Не скажу за его творчество, но как человека жалко, молодой еще был.
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16k
nobody® 2 часа назад
Охлобыстина уколол мимоходом
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41k
Митрий 2 часа назад
Незавидный конец очередного проходного "артиста".
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1k
Вадик Бондаренко Митрий Полчаса назад
Децл это целая эпоха.....
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608
Nane First NameLast 2 часа назад
Меньше наркоты нужно было глотать. Переживает он... Да и Децл так себе исполнитель.
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2k
foggen2 3 часа назад
Несколько дней?
При всём уважении к смерти человека-"несколько дней",блин?Автор,для Вас сотни это тоже "несколько"?
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16k
nobody® foggen2 2 часа назад
цитата поста от 04.02.2019
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50k
pynh 3 часа назад
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