Дело было в пригороде Братиславы в ночь со вторника на среду. В помещение автозаправочной станции в Петржалке, на улице Паннонской ворвался вооружённый грабитель. Преступник был преисполнен отчаянной решимостью выполнить задуманное до конца. Однако, как происходящее на АЗС коснётся его конца, мужчина не мог представить даже в смелых фантазиях...
Это случилось, когда 24-летний серб напал с целью ограбления на автозаправочную станцию находящуюся на периферии города. В процессе нападения он нанёс несколько ударов сотруднику заправки, который стоял за прилавком, затем выгреб деньги из кассового аппарата.
Закончив с залом, преступник направился в служебное помещение, где отдыхал второй работник заправки и находился сейф с выручкой. Пока грабитель принуждал заправщика открыть ему сейф, парень за прилавком пришёл в себя и выскользнул через задний ход на улицу звать полицию.
В этот момент, непонятно откуда, в помещении заправки возникла никому не знакомая женщина.
Она уверенно подошла к злоумышленнику и с видом не терпящим возражений расстегнула и стащила с него одежду ниже пояса, тем самым приближая конец преступника.
От оральных ласк незнакомки преступник "поплыл" и забыл обо всём на свете.
ÚTEKU Z LÚPEŽNÉHO PREPADNUTIA ZABRÁNILO💰💔 POSKYTNUTIE SEXUÁLNYCH SLUŽIEB ➡️Dnes krátko po 0️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣ h sme prijali na linke 1️⃣5️⃣8️⃣oznámenie o lúpežnom prepadnutí čerpacej stanice na Panónskej...Опубликовано Polícia SR - Bratislavský kraj
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на полу подсобки полураздетую пару в разгаре сексуальных действий. Причём ох уж эти женщины, как только дама увидела вошедших полицейских, то прекратила своё занятие и облизнувшись заявила налётчику: "Я больше тебя не хочу!"
Спустившийся с небес на землю злоумышленник попытался оказать сопротивление превосходящим силам правоохранителей, но довольно быстро был скручен, закован в наручники и отправлен в полицейский участок.
В настоящий момент следствие уточняет обстоятельства произошедшего. О таинственной незнакомке известно только то, что она по национальности чешка и ей 36 лет, мотивы толкнувшие её на столь оригинальный способ задержания правонарушителя остались неясны.
В сети уже вовсю обсуждают случившееся и шутят по этому поводу, один из пользователей написал, что у Стивена Сигала голова в два раза больше, и то, без помощи рук, ему так и не удалось задержать ни одного преступника.
Эту историю на своих страницах опубликовало издание Daily Mail.
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Так и тут, доверят подготовку так, что и шея и рот устанет показывать...