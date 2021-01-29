Спустившийся с небес на землю злоумышленник попытался оказать сопротивление превосходящим силам правоохранителей, но довольно быстро был скручен, закован в наручники и отправлен в полицейский участок.

В настоящий момент следствие уточняет обстоятельства произошедшего. О таинственной незнакомке известно только то, что она по национальности чешка и ей 36 лет, мотивы толкнувшие её на столь оригинальный способ задержания правонарушителя остались неясны.

В сети уже вовсю обсуждают случившееся и шутят по этому поводу, один из пользователей написал, что у Стивена Сигала голова в два раза больше, и то, без помощи рук, ему так и не удалось задержать ни одного преступника.

Эту историю на своих страницах опубликовало издание Daily Mail.