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В нарколаборатории, куда с обыском нагрянули силовики, обнаружили депутата Заксобрания

В нарколаборатории, куда с обыском нагрянули силовики, обнаружили депутата Заксобрания (8 фото)

Автор:
10 марта 2021 07:15
Сообщество : Жить в России
Метки: СПб   депутат   неудобно получилось   полиция   силовики   упс   
1539
8
По оперативной информации в художественной мастерской не картины рисовали, а выращивали и фасовали запрещенные вещества. Было странным встретить там депутата Законодательного собрания города Максима Львовича Резника. Хотя почему это странно?

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Метки: СПб   депутат   неудобно получилось   полиция   силовики   упс   
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13  комментариев
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233
Евгений Суслов 37 минут назад
Очень интересно, получается: учительницу в купальнике увидели-вопрос о моральном облике, с последующим увольнением, депутат в нарколаборатории- тут всё нормально???!!!
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10k
кира Полминуты назад
Я не я, и хата не моя... Давно пора отменить неприкосновенность депутатов. Она стала ширмой для нечистоплотных законотворцев, тем более, что господина уже уличали в преступных наклонностях. Зачем вообще нужна эта пресловутая неприкосновенность?
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226
Онколог 43 секунды назад
Партия Роста, что примечательно... Это наши либералы....
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9k
Serg 2 минуты назад
нужно нагрянуть в притон гомиков и педофилов и мы увидим до боли знакомые лица!
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2k
Волот 5 минут назад
был бы он депутатом ядра, ни какой огласки бы не случилось
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2k
neutrino 23 минуты назад
Шкандаль!
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5k
кот базилий 44 минуты назад
Совмещал
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4k
Tatyana 48 минут назад
Пипец просто. Хотя, выкрутится, наверное, не утонет.
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9k
Алексей Час назад
Накрыли промышленный масштаб ,всем по медали
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1k
Руслан Новак Алексей 37 минут назад
Пять горшочков конопли!? Там и на улики нечего оставить, полицаи по дороге назад все скурят.
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9k
Алексей Руслан Новак 23 минуты назад
И я про это
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620
Алксандр Шевченко Час назад
Да уж, яблоко от яблони недалеко. В разработку бы этого депутата, хотя там каждого первого в разработку. Но там же все свои, неудобно.
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1k
Саня Час назад
Ну прям нарколабораторию накрыли, еще бы спецназом через окно залетели))) кусты только расти начали единственное плохо что их 9 всё что больше 4 уже статья, а там из 9 половина мужиков при цветении выкинулось бы
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