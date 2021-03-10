При общении с силовиками депутат заявил, что ничего не знает о наркотиках и вообще не в курсе творившегося в этой квартире. Поскольку у Резника депутатская неприкосновенность, задержать его было невозможно. Его попросили удалиться. А вот в отношении родственников жены депутата возбуждили уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).