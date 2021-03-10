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По оперативной информации в художественной мастерской не картины рисовали, а выращивали и фасовали запрещенные вещества. Было странным встретить там депутата Законодательного собрания города Максима Львовича Резника. Хотя почему это странно?
В квартире, куда нагрянули с обыском силовики, находились не только хозяева, но и гости с депутатской неприкосновенностью. Обладатель удостоверения Максим Резник пояснил, что просто зашел к родственникам жены - именно им принадлежала квартира, в которой обнаружили наркотические вещества.
При общении с силовиками депутат заявил, что ничего не знает о наркотиках и вообще не в курсе творившегося в этой квартире. Поскольку у Резника депутатская неприкосновенность, задержать его было невозможно. Его попросили удалиться. А вот в отношении родственников жены депутата возбуждили уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
В телеграм-каналах появились фотографии, на которых запечатлен сам парламентарий, хозяева злополучной квартиры и сотрудники полиции.
И хотя депутату в принципе ничего инкриминировать нельзя, ситуация в общем и целом получилась неудобная.
Максим Резник - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста". В 2003—2012гг. он годах являлся председателем Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Яблоко", из рядов которой позднее был исключен после скандала с фальсификацией при подсчете голосов во время выборов депутатов ЗС.
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