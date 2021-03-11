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Депутат из Уфы решила продать в Инстаграм свою люксовую одежду, но лишь разозлила аудиторию

Депутат из Уфы решила продать в Инстаграм свою люксовую одежду, но лишь разозлила аудиторию (8 фото)

Автор:
11 марта 2021 18:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Instagram   благотворительность   брендовая одежда   депутат   распродажа   уфа   
3360
8
И вроде бы цель этой распродажи благородная - благотворительность, но пользователи изумляются: и кому из них будет по карману платье за 150 тысяч рублей?
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Метки: Instagram   благотворительность   брендовая одежда   депутат   распродажа   уфа   
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3k
Ваник 2 часа назад
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3k
Allmaster 3 минуты назад
Один раз одевала, и бирку не снимала. Ходит такая на приеме у губернатора типа и бирка такая свисает. А чего? Там половина таких как она.... с бирками, а на них ценник, за сколько она продается... :))
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10k
кира 15 минут назад
Это большой недостаток нашей избирательной системы. Выбираем партию власти, а в итоге депутатами становятся люди, откровенно презирающие народ.
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12k
sssss3 Полчаса назад
Депутатша от КПРФ???? владелица газетЪ заводофЪ параходофЪ, а что так можно было??
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310
Nane First NameLast 37 минут назад
Разжирела и перестала помещаться в старые шмотки. Вот и продаёт. Небось, ещё и с наценкой.
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12k
KOSTELLO 45 минут назад
Я не силен в модных тенденциях, но на мой взгляд, ее шмотки просто лютый колхоз
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1k
Unknown 58 минут назад
Лютая безвкусица. Можно вывезти бабу из дереФни в Лондон или ПарЫж, но не деревню из бабы...
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1k
lekha-fil Час назад
Это и называется беситься с жиру.
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45k
VikCom Час назад
По минусам могу, сказать, сколько БЫДЛА НА ЭТО ПОВЕЛОСЬ.
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45k
VikCom lekha-fil Полчаса назад
Учту....
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45k
VikCom eamyah Полчаса назад
СпасибА.... Я учту это.
Именно к вашим комментариям.
Не дай Б-же.... ОшиПка будет....
Следите за письмом.....
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45k
VikCom lekha-fil Полчаса назад
Спасибо "Мамка"..... Сама поняла почему скобки? Не....
Ну тогжы.......
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45k
VikCom lekha-fil 24 минуты назад
Булки задуй.....
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371
eamyah VikCom 24 минуты назад
Йа ни Вам песал, судорь...
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Собирает бабло на паранжу с поясом шахида.
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3k
Горожанин 2 часа назад
"Директор аутсорсинговой компании по организации лечебного питания "Диетгрупп-2009"

А это значит обслуживает больницы Уфы и всей республики. А по простому, осваивает бюджетные деньги. Кто-то верит, что по итогам честных конкурсных процедур? Окститесь! 90-е в России ещё не побеждены.
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1k
Unknown VikCom 11 минут назад
На бутылку хоть отрабатываешь за день, убогое? )))) А то строчить ватно-истеричные и неграммотные комменты много всё ж не надо, платят авось рубликов 500. Хорошо что водяра в России подешевела, правда? ;)))))
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45k
VikCom Unknown 6 минут назад
Ты чьих будешь?
Остановись.... Диплодок.
Проснулся, от пива киевского?
500 рубликов для хохла за счастье...
Да нет... как была по 400 так и осталась.... Ты о чём болезный....
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3k
Горожанин Unknown 4 минуты назад
Ватное - это оскорбительное и к этому типу не подходит. К нему подходит иное - либерально-истеричное. Он грезит о богатстве, других считает быдлом. Это типично либеральное, западническое, в категории Американской мечты - большее бабла, успеха и все в майданных мечтах.
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45k
VikCom Unknown Минуту назад
Я тут смотрю, кладезь знаний пришёл....
Научит нас, меня то есть.
Ну вот: отсюда "по подробней", КАК МНЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ? Вы знаете такие слова? Интерпретировать? Коллинеарно? Ровно.... Плюс... 1....
Да? Знаете? Странно....
ЕГЭ сдал? ПРИДУРОК?
100 баллов набрал?
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45k
VikCom Горожанин 12 секунд назад
Не забуду. 1547....
Сынка туда вожу.
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19k
Альберт 2 часа назад
Жалко, наверное, расставаться-то будет...
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2k
Феликс Дзержинский Альберт 2 часа назад
Херовый пример, награбленным у народа, будут пользоваться их дети, внуки и правнуки.
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45k
VikCom Феликс Дзержинский Час назад
Вы тоже такой же как у Вас ник? А ОН ПРОСТО НАГАН СТАВИЛ К ВИСКУ И СТЕЛЯЛ!
У вас нет даже 0,1 духа его.
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Нет, я понимаю депутатов, которые в 90е отстреливали конкурентов и отжимали бабло.
Но откуда депутатки то? С Химок что ли?!
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−5
vova old 2 часа назад
с другой стороны депутат из Уфы что не сделает всё будет воспринято плохо. пример приведут мэра из Якутии. поэтому зная это, ей изначально пофиг
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75
Алиса 2 часа назад
Россия - это три мира.

Тупое, безмозглое быдло,
Прекрасный народ.
еврейская власть.

Когда Народ избавится от первого и последнего он будет самым счастливым на земле.
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3k
Andrey Abramov Алиса Час назад
Да ладно, вон презик Зеленский Еврей, украинские нацисты у него как собачки на поводке, быдлонарод молча терпит.
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VikCom Алиса Час назад
Исключим 2 мира....
Это: ЕВРЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ И ПРЕКРАСНЫЙ НАРОД....
Осталось? Правильно.
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8k
harlamov Алиса Час назад
Ты судя по всему к первому миру относишься.
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1k
Unknown Алиса 24 минуты назад
"еврейская власть" где презик русский и все его подпевалы в 95% тоже?! Прекрасный народ? Народ, который в подавляющем большинство живет по правилам "моя хата с краю" и "если у соседа корова сдохла день удался" + именно среди него дофига просто именно того самого необразованного быдла?! Ну ну... У вас МэйнКампф как настольная книга что ль, что вы такую хрень пишите и в собственном глазу целой лесопосадки не замечаете?!
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3k
TPECKOED 2 часа назад
https://old.fishki.net/video/3654473-kommunist-nynche-ne-tot-poshel.html?utm_source=aab&sign=660675705455894,147119953787356https://old.fishki.net/video/3654473-kommunist-nynche-ne-tot-poshel.html?utm_source=aab&sign=660675705455894,147119953787356
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9k
ГородДомов 2 часа назад
в секондхенд путь отнесёт свои наряды .
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45k
VikCom ГородДомов 2 часа назад
Как вариант, она ответит: ВЫ ОДЕВАЕТЕСЬ ТАМ. В секонде....
И будет права!
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5k
Vadim 2 часа назад
Сами за них голосуют, а потом возмущаются.
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16k
Ego sum qui sum Vadim 2 часа назад
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19k
Альберт Vadim 2 часа назад
Вот этот "радетель" за родную природу, скоро в Госдуме заседать будет.
И народ его уже сейчас превозносит, как "настоящего мужика" и "спасителя Байкала".

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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Кастрируйте её, если у неё нет яиц, пришейте яйца суровыми нитками, а после кастрируйте.
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45k
VikCom Феликс Дзержинский 2 часа назад
Ну вы и дебилы.....
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4k
a6m5 2 часа назад
Привыкли хитрожопые уроды людей разводить, и типа стали крутыми деловыми. А как были ТП и тупорылыми выходцами из низов, так и остались. А теперь корчат из себя дворян и во власть лезут.
"Дайте мне рельсу, и я ей выипу её ей в жёппу" (с) Архимед.
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VikCom a6m5 2 часа назад
Продам ВАЗ за 150000 мульЁнов.....
Не можете купить? Вы просто БЫДЛО!
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45k
VikCom Час назад
Так покупать будете?
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4k
Бу 2 часа назад
Весьма посредственная внешность
Обычная ТП
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