Юлия Романчева, депутат городского совета Уфы и по совместительству директор аутсорсинговой компании по организации лечебного питания "Диетгрупп-2009", внезапно поменяла приоритеты и решила расстаться с большей частью своего гардероба. А вещи в нем не простые - брендовые. Те, которые в обычном масс-маркете не купишь.

Романчева признается, что собирала свой гардероб по крупинкам. И когда очень хотелось обновок, могла спонтанно полететь за одними лишь перчатками аж в Лондон.