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И вроде бы цель этой распродажи благородная - благотворительность, но пользователи изумляются: и кому из них будет по карману платье за 150 тысяч рублей?
Юлия Романчева, депутат городского совета Уфы и по совместительству директор аутсорсинговой компании по организации лечебного питания "Диетгрупп-2009", внезапно поменяла приоритеты и решила расстаться с большей частью своего гардероба. А вещи в нем не простые - брендовые. Те, которые в обычном масс-маркете не купишь.
Романчева признается, что собирала свой гардероб по крупинкам. И когда очень хотелось обновок, могла спонтанно полететь за одними лишь перчатками аж в Лондон.
Романчева признается, что собирала свой гардероб по крупинкам. И когда очень хотелось обновок, могла спонтанно полететь за одними лишь перчатками аж в Лондон.
Судя по профилю Инстаграм, Юлия - изрядная модница, да она этого факта и не скрывает.
В ролике, который Романчева опубликовала на страничке своего Инстаграм, она показывает свою внушительную коллекцию одежды, обуви и аксессуаров. Все деньги, вырученные от распродажи, депутат намерена направить на благотворительные нужды. А суммы получатся приличными. Если, кпримеру, одна пара кроссовок Dolce & Gabbana из личного магазина россиянки, согласно подсчетам СМИ, стоит 29 тысяч рублей, а платье Salvatore Ferragamo — все 150 000 руб.
В ролике, который Романчева опубликовала на страничке своего Инстаграм, она показывает свою внушительную коллекцию одежды, обуви и аксессуаров. Все деньги, вырученные от распродажи, депутат намерена направить на благотворительные нужды. А суммы получатся приличными. Если, кпримеру, одна пара кроссовок Dolce & Gabbana из личного магазина россиянки, согласно подсчетам СМИ, стоит 29 тысяч рублей, а платье Salvatore Ferragamo — все 150 000 руб.
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"Здесь нет ни одной вещи с какого-то другого плеча", - уверяет мадам депутат, перебирая платья и костюмы в чехлах. Какие-то наряды были надеты один раз, что-то и вовсе осталось абсолютно новым, еще и биркой.
Среди хора восторженных голосов нашлись и язвительные комментарии. "Давайте всем миром поможем бедной депутатше поменять гардероб. А чего нам с вами с нашей-то зарплатой?!"
Хотя может кто-то из россиян не хочет развиваться, потому и зарплата такая маленькая? - язвят комментаторы.
"Очень дорогие вещи, хотя для кого как... Думаю, честным трудом на такие дорогие шмотки просто нереально заработать, хотя многие говорят, что каждодневным трудом. Чушь это всё!!!" - недоумевает пользователь с ником _serebro_nalchik_07
"Очень дорогие вещи, хотя для кого как... Думаю, честным трудом на такие дорогие шмотки просто нереально заработать, хотя многие говорят, что каждодневным трудом. Чушь это всё!!!" - недоумевает пользователь с ником _serebro_nalchik_07
В горсовете Уфы обладательница роскошного гардероба заседает с 2016 года. А, являясь директором аутсорсинговой компании, только за последние пару лет успела заключить несколько контрактов на весьма кругленькие суммы. Так что на перчатки из Лондона себе заработала. Правда, стоимость всех этих вещей хозяйка прилюдно не раскрывает, а хватит ли у ее подписчиков денег на гардеробчик с барского плеча, неизвестно.
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Именно к вашим комментариям.
Не дай Б-же.... ОшиПка будет....
Следите за письмом.....
Ну тогжы.......
А это значит обслуживает больницы Уфы и всей республики. А по простому, осваивает бюджетные деньги. Кто-то верит, что по итогам честных конкурсных процедур? Окститесь! 90-е в России ещё не побеждены.
Остановись.... Диплодок.
Проснулся, от пива киевского?
500 рубликов для хохла за счастье...
Да нет... как была по 400 так и осталась.... Ты о чём болезный....
Научит нас, меня то есть.
Ну вот: отсюда "по подробней", КАК МНЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ? Вы знаете такие слова? Интерпретировать? Коллинеарно? Ровно.... Плюс... 1....
Да? Знаете? Странно....
ЕГЭ сдал? ПРИДУРОК?
100 баллов набрал?
Сынка туда вожу.
У вас нет даже 0,1 духа его.
Но откуда депутатки то? С Химок что ли?!
Тупое, безмозглое быдло,
Прекрасный народ.
еврейская власть.
Когда Народ избавится от первого и последнего он будет самым счастливым на земле.
Это: ЕВРЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ И ПРЕКРАСНЫЙ НАРОД....
Осталось? Правильно.
И будет права!
И народ его уже сейчас превозносит, как "настоящего мужика" и "спасителя Байкала".
"Дайте мне рельсу, и я ей выипу её ей в жёппу" (с) Архимед.
Не можете купить? Вы просто БЫДЛО!
Обычная ТП