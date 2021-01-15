"Это деструктивная секта. Простите меня": истории плоскоземельцев

- Мне удалось переубедить плоскоземельца. Я частенько спрашивал у него: "Возможно ли, что шар настолько велик, что ты не заметишь, что это шар, находясь на нём?" Ещё я приводил в пример длинную и слегка искривлённую линию, глядя на небольшой отрезок которой, нельзя сказать, что она искривлена. Он думал-думал и, наконец, согласился со мной, тогда я сказал ему, что наша Земля точно и есть этот шар (на самом деле, конечно, геоид). Но через пару дней он опять топил за плоскую Землю. Большинство плоскоземельцев психически не совсем нормальны.



- А я просто предлагаю им посмотреть в телескоп. С его помощью можно увидеть далёкие-предалёкие звёзды и галактики. Раз так, значит на плоской Земле с восточного побережья США можно будет разглядеть Европу. Видно вам там Европу?



- "Звёзды вовсе не так далеко находятся от Земли, это очередная ложь NASA. Они даже ближе Европы, они находятся на куполе над земным диском". Неважно, что вы им говорите, они обязательно придумают очередное бредовое доказательство, чтобы вам возразить. А когда доказательства у них заканчиваются, они обычно говорят: "Потому что так сотворил Бог".



- Постоянно спорю со знакомой антипрививочницей. Когда у неё заканчиваются аргументы, она обзывает меня тупицей и уходит.