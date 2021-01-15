"Это деструктивная секта. Простите меня": истории плоскоземельцев

На Reddit делятся историями про переход сторонников теории плоской Земли на выпуклую сторону.
- Спорил я как-то с плоскоземельцем из Мексики и спрашиваю у него: "Если спутники - это выдумка, то как работает GPS у тебя в машине?" Он отвечает: "Очень просто - власти закапывают в землю устройства для навигации". Мужик, ваши власти нормальный водопровод провод не могут провести, а ты говоришь - закапывают устройства. Он крепко задумался.
- Будь я сторонником теории плоской земли, я бы возразил тебе, что все деньги уходят на навигационные подземные устройства, вот и не остаётся денег на водопровод.
- Будь я сторонником теории плоской земли, я бы возразил тебе, что все деньги уходят на навигационные подземные устройства, вот и не остаётся денег на водопровод.
- Пять лет я думал, что Земля плоская, но потом мне исполнилось шесть. И это правда. Когда-то я просто отказывался следовать логике и обожал выдумывать всякую чушь о том, в чём я совсем не разбирался. Когда я где-то услышал, что мир плоский, то подумал: "А почему нет?" Однажды я спросил у отца, а что будет, если свалиться с края Земли. Отец объяснил мне, что Земля имеет форму шара. Мне показалось это более убедительным, так в шесть лет узнал, что Земля не плоская.
- А я действительно был плоскоземельцем, но потом подумал, зачем же NASA врать? Это же бессмыслица. К тому же невозможно держать информацию в секрете такому огромному количеству учёных и людей, так или иначе занятых в космической отрасли. Кто-нибудь да проболтается.
- Именно такой вопрос я и задаю плоскоземльцам. Ну у них и на него ответ заготовлен: "Плоская Земля - это доказательство Бога, поэтому, конечно же, им выгодно это от нас скрывать".
- По-моему, это лишь доказало бы, что из Бога инженер так себе.
- А я действительно был плоскоземельцем, но потом подумал, зачем же NASA врать? Это же бессмыслица. К тому же невозможно держать информацию в секрете такому огромному количеству учёных и людей, так или иначе занятых в космической отрасли. Кто-нибудь да проболтается.
- Именно такой вопрос я и задаю плоскоземльцам. Ну у них и на него ответ заготовлен: "Плоская Земля - это доказательство Бога, поэтому, конечно же, им выгодно это от нас скрывать".
- По-моему, это лишь доказало бы, что из Бога инженер так себе.
- Мне удалось переубедить плоскоземельца. Я частенько спрашивал у него: "Возможно ли, что шар настолько велик, что ты не заметишь, что это шар, находясь на нём?" Ещё я приводил в пример длинную и слегка искривлённую линию, глядя на небольшой отрезок которой, нельзя сказать, что она искривлена. Он думал-думал и, наконец, согласился со мной, тогда я сказал ему, что наша Земля точно и есть этот шар (на самом деле, конечно, геоид). Но через пару дней он опять топил за плоскую Землю. Большинство плоскоземельцев психически не совсем нормальны.
- А я просто предлагаю им посмотреть в телескоп. С его помощью можно увидеть далёкие-предалёкие звёзды и галактики. Раз так, значит на плоской Земле с восточного побережья США можно будет разглядеть Европу. Видно вам там Европу?
- "Звёзды вовсе не так далеко находятся от Земли, это очередная ложь NASA. Они даже ближе Европы, они находятся на куполе над земным диском". Неважно, что вы им говорите, они обязательно придумают очередное бредовое доказательство, чтобы вам возразить. А когда доказательства у них заканчиваются, они обычно говорят: "Потому что так сотворил Бог".
- Постоянно спорю со знакомой антипрививочницей. Когда у неё заканчиваются аргументы, она обзывает меня тупицей и уходит.
- А я просто предлагаю им посмотреть в телескоп. С его помощью можно увидеть далёкие-предалёкие звёзды и галактики. Раз так, значит на плоской Земле с восточного побережья США можно будет разглядеть Европу. Видно вам там Европу?
- "Звёзды вовсе не так далеко находятся от Земли, это очередная ложь NASA. Они даже ближе Европы, они находятся на куполе над земным диском". Неважно, что вы им говорите, они обязательно придумают очередное бредовое доказательство, чтобы вам возразить. А когда доказательства у них заканчиваются, они обычно говорят: "Потому что так сотворил Бог".
- Постоянно спорю со знакомой антипрививочницей. Когда у неё заканчиваются аргументы, она обзывает меня тупицей и уходит.
- Ребят, всё просто:
Если Земля плоская, значит у неё есть края, где можно устроить офигенный парк аттракционов - можно было бы прыгать в пропасть на резинке, планировать с края Земли на параплане и т.д. Умные люди заработали бы на таких парках уйму денег. Но в мире, где из всего принято извлекать выгоду, никто не открывает "Диснейленд" на краю Земли. А значит никакой плоской Земли не существует.
- Люди не делают деньги на плоской Земле - значит её не существует. Чувак, можно успешно делать деньги на том, чего не существует. Именно так и работает церковь.
Если Земля плоская, значит у неё есть края, где можно устроить офигенный парк аттракционов - можно было бы прыгать в пропасть на резинке, планировать с края Земли на параплане и т.д. Умные люди заработали бы на таких парках уйму денег. Но в мире, где из всего принято извлекать выгоду, никто не открывает "Диснейленд" на краю Земли. А значит никакой плоской Земли не существует.
- Люди не делают деньги на плоской Земле - значит её не существует. Чувак, можно успешно делать деньги на том, чего не существует. Именно так и работает церковь.
- В интернете спорил с плоскоземельцем. Он попросил меня доказать свои слова, и я предоставил ему все возможные доказательства. Тогда он сказал мне, что "официальная наука и СМИ всегда лгут". Я спросил у него, зачем же он тогда попросил доказательства, если в любом случае не принял бы их. Также я написал ему: "Если тебе не нужны никакие доказательства, значит ты всё принимаешь на веру, следовательно, тебя очень легко обвести вокруг пальца и накачать любым бредом". Он перестал мне отвечать и удалил все свои комментарии про плоскую Землю. Надеюсь, он реально задумался.
- Я потратил год, чтобы стать частью сообщества плоскоземельцев в Instagram, узнать их кухню изнутри. Мне удалось собрать немало плоскоземельцев при помощи аккаунта про путешествия по плоской Земле. Я научился отличать настоящих адептов от троллей. Большинство настоящих плоскоземельцев максимально недоверчиво относятся к любой официальной информации. Они верят в другие теории заговора, например, в то, что американцы сами устроили 11 сентября, также среди них много антипрививочников. Они считают, что все теории заговора связаны. Многие из них верят в магию и экстрасенсов. Раньше я считал теории заговора смешной шуткой, вроде как это фанфик по мотивам реальной жизни. Теперь, после близкого общения с плоскоземельцами, факт существования большого количества людей, верящих в этот бред, меня очень расстраивает.
- Вам смешно, а я действительно какое-то время верил в плоскую Землю. Я воспитывался в очень религиозной семье. Прочитав Библию, я решил, что Земля плоская. В Библии сказано, что Земля была сотворена за семь дней, один из которых Бог посвятил созданию звёзд и небесных светил. Септиллионы звёзд и галактик Бог, по моему мнению, не мог создать всего за один день (непосредственно на Землю он потратил пять дней, а тут за день всю вселенную), а значит звёзд совсем немного. Поэтому я решил, что звёзды - это что-то вроде лампочек, которые прикреплены к своду над Землёй. Я рассказывал о своей теории друзьям, они смеялись надо мной. Но один приятель не стал надо мной смеяться, он стал серьёзно объяснять мне, почему я заблуждаюсь. Он попросил меня посмотреть Карла Сагана на YouTube. Я посмотрел и теперь знаю, что Земля не плоская. Мне также помог канал MinutePhysics.
- Однажды переубедил плоскоземельца, рассказав ему о своей работе. Я работаю в компании, которая отслеживает местоположение и скорость кораблей, составляет маршруты для кораблей при помощи спутников. Мы также занимаемся составлением прогнозов погоды. Ничего из вышеперечисленного мы бы не смогли сделать, если бы Земля была плоской. Совсем ничего. Моего собеседника довольно быстро убедили мои слова, потому что они были подкреплены моим опытом. Я делаю так, потом так, измеряю это, потом то и т.д. Не теория, а практика. Это как, рассказывая ребёнку про силу притяжения, уронить камень на землю, вместо того, чтобы объяснять теорию и рисовать формулы.
P.S.
Помните Максима Ожерельева, который в 2017 году ругал "шароё#ов" и утверждал, что все мы ходим по плоской Земле? 14 января 2021 года на своей странице в "ВК" Максим сделал официальное заявление о том, что перестал быть плоскоземельщиком.
А вы общались с плоскоземельцами?
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Всегда интересно было узнать у плоскоземельцев.
Ты научился верить в то что одни тролли другие нет. Доказательств у тебя нет. Точно также ты веришь и в круглую или не круглую землю.
Настоящих адептов не бывает, тролли они все, просто некоторые делают это толсто (как школота) а некоторые тонко и изысканно. (мизерный процент, те кто ещё не диагностирован и не сидит в психушке, может и реально верят, но это пару человек на миллион, один из которых уже носит рубашку с длинными руковами)
помните? самое начало - сотворение.
как там... "...и отделил свет от тьмы, и понял что это хорошо. и был вечер дня первого. и утро. день второй". при этом, разделение на день и ночь (т.е. смена суток) произошла только в дне четвёртом. тогда же были созданы светила и звёзды и прочее. Вопрос - как тогда отсчитывались сутки, если не было светил и звёзд?
но карандаши с них скатываются почему то
*Звёзды вовсе не так далеко находятся от Земли*
Вот ведь, какой парадокс, - когда перемещаешься по одному и тому же относительно длинному пути/маршруту, то по первой этот путь кажется бесконечно долгим. Но если двигаться с какой-то периодичностью, то глаз не заметит, а ты - уже на месте.