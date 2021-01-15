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"Это деструктивная секта. Простите меня": истории плоскоземельцев

"Это деструктивная секта. Простите меня": истории плоскоземельцев (8 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 18:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Земля   бред   заговор   интернет   истории   космос   планета   шар   
709
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На Reddit делятся историями про переход сторонников теории плоской Земли на выпуклую сторону.

Источник:

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Метки: Земля   бред   заговор   интернет   истории   космос   планета   шар   
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4k
Fishki_surfer 48 минут назад
Напомните, как они объясняют, почему еще никто не дошел до края Земли и не сфоткал, что там.
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179k
Михаил Мосягин Автор поста Fishki_surfer Полчаса назад
Край Земли находится за ледяной стеной, которую охраняет мировое правительство. Если кто-то слишком близко подходит к стене, то ему при помощи 5G-вышек в мозг транслируют информацию, что он находится в Антарктиде. Но плоскоземельцы не уверены, что за льдами край, возможно, там тоже суша, но там живут рептилоиды или что-то такое))
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1k
Froll 6 минут назад
Только земля плоская или все планеты?Или нет больше никаких планет?
Всегда интересно было узнать у плоскоземельцев.
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47k
alertol 14 минут назад
- Я научился отличать настоящих адептов от троллей.

Ты научился верить в то что одни тролли другие нет. Доказательств у тебя нет. Точно также ты веришь и в круглую или не круглую землю.

Настоящих адептов не бывает, тролли они все, просто некоторые делают это толсто (как школота) а некоторые тонко и изысканно. (мизерный процент, те кто ещё не диагностирован и не сидит в психушке, может и реально верят, но это пару человек на миллион, один из которых уже носит рубашку с длинными руковами)
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583
Виталий Касандров 24 минуты назад
Ну что то в Библии про плоскую землю ничего не сказано . Да и все концессии как бы века с 13 что земля круглая не сомневались. Просто в 13-15 еще считали что земля центр вселенной но позднее поставили туда Солнце, а с 18 и ему в данной привилегии отказали .
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29k
Азат Баширов 24 минуты назад
А Австралийцы на какой части плоской земли?
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4k
Echo Азат Баширов 21 минуту назад
снизу, подвешивают устройства для навигации
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4k
Янус Полуэктович Полчаса назад
ещё интересна крайняя религиозность многих таких плоскоземельщиков. но вот бъяснить они не могут один момент из библии.
помните? самое начало - сотворение.
как там... "...и отделил свет от тьмы, и понял что это хорошо. и был вечер дня первого. и утро. день второй". при этом, разделение на день и ночь (т.е. смена суток) произошла только в дне четвёртом. тогда же были созданы светила и звёзды и прочее. Вопрос - как тогда отсчитывались сутки, если не было светил и звёзд?
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876
Обратная сторона Луны Полчаса назад
"Это деструктивная секта. Простите меня": истории плоскоземельцев
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24k
MatveiVainrub Полчаса назад
Земля плоская . Это любой дурак знает .
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3k
TirAn Полчаса назад
20 лет на флоте, военном и гражданском. Все карты плоские.
но карандаши с них скатываются почему то
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14k
Lynx 41 минуту назад
А в этом что-то есть -
*Звёзды вовсе не так далеко находятся от Земли*

Вот ведь, какой парадокс, - когда перемещаешься по одному и тому же относительно длинному пути/маршруту, то по первой этот путь кажется бесконечно долгим. Но если двигаться с какой-то периодичностью, то глаз не заметит, а ты - уже на месте.
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