Главу Минстроя Якутии высмеяли за участие в опросе о длине члена

Правда, сам он утверждает, что ни в чем подобном не участвовал. И вообще, у него взломали аккаунт.
Пользователи соцсетей из Якутии внезапно заметили, что в опросе о длине полового члена поучаствовал их земляк, глава Минстроя Павел Кылатчанов. Ну поинтересовался мужик статистикой - казалось бы, что такого? Но якуты подняли министра на смех, посоветовав ему меньше интересоваться подобными вопросами и больше уделять внимание застройке региона.
Хотя нашлись и люди с юмором, оставившие добродушные комментарии:
- «Ничто человеческое ему не чуждо».
- «Вот поэтому, дети, публичным людям очень важно иметь второй аккаунт».
- «Может есть какая-то техника, позволяющая вычислять нагрузку несущих балок, отталкиваясь от размеров гениталий у строителей... кто знает? Вряд ли человек с официального аккаунта просто так интересуется
Тогда Кылатчанов решил оправдаться и заявил, что его аккаунт взломали, а потому он будет обращаться в полицию - сообщает издание "Подъем".
Кстати, со страницы чиновника проголосовали за вариант: «Я девушка/хочу узнать результат».
Источник:
АНТИФИШКИ
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так и сказал бы:"друг попросил".
Это наводит на мысль, учитывая его ответ )))))))))))))))))
По мне, так проблемы с головой у людей придающих такое огласке, и делающих из этого "сенсацию"!