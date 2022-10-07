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Главу Минстроя Якутии высмеяли за участие в опросе о длине члена

Главу Минстроя Якутии высмеяли за участие в опросе о длине члена

Автор:
07 октября 2022 12:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кылатчанов   засмеяли   министр   опрос   соцсети   спалился   троллинг   якутия   
1237
3

Правда, сам он утверждает, что ни в чем подобном не участвовал. И вообще, у него взломали аккаунт.

Пользователи соцсетей из Якутии внезапно заметили, что в опросе о длине полового члена поучаствовал их земляк, глава Минстроя Павел Кылатчанов. Ну поинтересовался мужик статистикой - казалось бы, что такого? Но якуты подняли министра на смех, посоветовав ему меньше интересоваться подобными вопросами и больше уделять внимание застройке региона.


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Хотя нашлись и люди с юмором, оставившие добродушные комментарии:

  • «Ничто человеческое ему не чуждо».
  • «Вот поэтому, дети, публичным людям очень важно иметь второй аккаунт».
  • «Может есть какая-то техника, позволяющая вычислять нагрузку несущих балок, отталкиваясь от размеров гениталий у строителей... кто знает? Вряд ли человек с официального аккаунта просто так интересуется

Тогда Кылатчанов решил оправдаться и заявил, что его аккаунт взломали, а потому он будет обращаться в полицию - сообщает издание "Подъем".


Кстати, со страницы чиновника проголосовали за вариант: «Я девушка/хочу узнать результат».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кылатчанов   засмеяли   министр   опрос   соцсети   спалился   троллинг   якутия   
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20  комментариев
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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288
Liberman 15 минут назад
да ладно,взломали его)))
так и сказал бы:"друг попросил".
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14k
Голос Вселенной 19 минут назад
Самое интересное, что 22+ есть, а вот <10 нету....
Это наводит на мысль, учитывая его ответ )))))))))))))))))
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408
Павел Кузнецов Полчаса назад
А что такого то?))
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−51
Spanki 37 минут назад
А в чем проблема то? Длина члена не соответствует занимаемой должности?...
По мне, так проблемы с головой у людей придающих такое огласке, и делающих из этого "сенсацию"!
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11k
Джон Уик 39 минут назад
Так какие результаты опроса?
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11
Иван Смирнов 52 минуты назад
Странно, а что он не человек?
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−48
Сигизмунд Лазаревич 52 минуты назад
ну по глазам же видно, что подходящего размера для него в этом опросе нет...
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10k
Капитан Гарт Час назад
Ну и какой вариант он всё-таки выбрал?
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12k
harlamov 2 часа назад
Пишут, что с его аккаунта был выбран вариант "я девушка/хочу узнать результат", так что наверное секретарша интересовалась)
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Покажите мне якута с 22+
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15k
Александр 2 часа назад
Чем-то напомнило
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35k
Опаньки 2 часа назад
а кто не участвовал в таком опрсе
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53
александр ломовицкий 2 часа назад
что за дискриминация проводить такие опросы в приполярье. где любой куст в тундре выше 15 сантиметров уже считается деревом.
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