Уникальные идеи для суперприбыльного бизнеса

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Современные проблемы требуют современных решений.
1. Почему бы простым людям не заработать на коррупционерах, раз уж коррупция неистребима и рынок коррупции постоянно растёт?
Можно не только оказывать клиентам консультации в области казнокрадства, но и вести курсы "Как попасть на хлебную должность". Вот что ещё пишет пользователь: "Клиент уверен, что через 5-10 лет коррупция будет легализована на 100%. Касты людей будет две. Первая - золотой мерседес с двумя джипами охраны, вторая - раб. Ну, т.е. как сейчас в Африканских странах".
Конечно, это всё троллинг и шутка, но, как обычно, не без доли правды.
Конечно, это всё троллинг и шутка, но, как обычно, не без доли правды.
А бухгалтер может рассказать, как правильно бухать со всеми этими биологами и журналистами (главное, не с аналитиками).
4. Вот бы он ещё качал те сериалы и фильмы, которые мне точно понравятся. И с хорошей озвучкой, конечно же
5. Новая профессия - эксперт по сториз и смыслам
Не знаете, с какой стороны сфоткать жопу? Хотите узнать, однотипные фотографии какой еды приносят наибольшее количество лайков? Не понимаете, насколько ванильной и тупой должна быть псевдофилософская цитата? Как часто постить фотки с кофе и полуголой грудью? Тогда вы обратились по адресу.
15 000 рублей - это, кстати, за 1,5 часа консультации.
15 000 рублей - это, кстати, за 1,5 часа консультации.
7. Если хотите придумать прибыльный бизнес, помните - чем абсурднее, тем успешнее
Стример Asian Andy заработал за семь часов $16 000 (более 1,1 млн рублей). Он просто спал, а зрители кидали ему донаты. За каждым донатом следовал громкий звук. Стример не выспался, но это того стоило.
9. Спасибо современной моде. Теперь вы сможете найти дорогие украшения на сотни тысяч рублей, покопавшись в гараже или на балконе
10. Создайте гифку
На аукционе цифрового искусства Foundation гифка Nyan Cat была недавно продана за $590 000. Для продажи автор улучшил разрешение оригинала и удалил одну звезду.
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