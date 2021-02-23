Уникальные идеи для суперприбыльного бизнеса

Можно не только оказывать клиентам консультации в области казнокрадства, но и вести курсы "Как попасть на хлебную должность". Вот что ещё пишет пользователь: "Клиент уверен, что через 5-10 лет коррупция будет легализована на 100%. Касты людей будет две. Первая - золотой мерседес с двумя джипами охраны, вторая - раб. Ну, т.е. как сейчас в Африканских странах".

Конечно, это всё троллинг и шутка, но, как обычно, не без доли правды.