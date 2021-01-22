Что за беспредел творится в тиктоке

Предлагаю вам своеобразный срез сегодняшнего TikTok, чтобы вы поняли в чём же заключается этот "беспредел".
Все видео в тиктоке отличаются друга от друга также, как и эти два
@alekseeva940
За Россию! За Путина!##запутина ##зароссию ##противнавального ##противреволюции ##язапутина♬ Lady Gaga Judas - Hatukoo
Юное поколение вспомнило Ильича
Старшее поколение - Февральскую революцию
Некоторые тиктокеры совмещают политику с мистикой
Шутки про дворец не утихают
@sonnayalonata
не понимаю .... ##путин ##23января ##славабогу♬ original sound - ava
@tigreno_k
За такое видео скоро разобьют меня... ##23января ##митинг ##путин ##владимирпутин ##дворец♬ sonido original - ✨amo a mis 23.4k subs✨
@vydrra
Я позер, пацаны... ##navalny ##будущеезанами ##23января ##свободунавальному♬ оригинальный звук - Морская выдра
красавчик— Аня Алексеевна (@anisshko) January 20, 2021
в ТикТоке действующие полицейские снимают нашивки и решаются покинуть службу ради поддержки Алексея Навального. pic.twitter.com/6qIUOiDC0C
Вот про ещё один фейк из тиктока, связанный с полицейскими
@mishahah
будьте бдительны ##митинг ##политика ##свободунавальному ##фейк♬ original sound - Mikhail Petrov
А это про проплаченных блогеров
@fedorrrezk
На дворец хватило,а на рекламу не хватило☺️❗️добейте 100к,подпишитесь пожалуйста🥺💗❗️в инсте всех лайкаю,ссылка в профиле##пэйтонгосекс ##дворецпутина♬ оригинальный звук - Труп барби🩸
Разные школьники есть в TikTok
@devilfish_
Очень в автозак хочется ##переписка ##SHAKA_SHAKA ##свободунавальному♬ оригинальный звук - новый год кончился...
@kseessha_fl
Лёша держись, Россия держись🇷🇺##навальный ##противпутина ##17января ##23января ##россия ##политика ##власть ##властьнароду ##алексейнавальный ##навальныйживи♬ оригинальный звук - Ilona Yudina
Вредные советы из тиктока
Взрослая аудитория соцсети
@resh__yulia
Никого ни к чему не призываю, просто отправьте это видео всем для информации! ##23января2021 ##23января ##правилародителей ##правилаумныхродителей♬ оригинальный звук - Colorit Media
Лучше места, чем TikTok, для таких фанфиков не найти
И для такого абсурда тоже
Источник:
- "Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального
- Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном
- "Мне этот Навальный на х... не нужен": срывавшие с себя погоны лже-полицейские начали извиняться
- Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее
- Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию
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И ладно, если есть ипланы, которым это в кайф. Ну бывает полудурки, которым по 12 лет, ну либо безмозглые тупые имбицилы. Но хрен с ними, убогих жалеть надо.
Но вот ПОЧЕМУ это смотрят те, которые говорят, что это отстой, как топикстартер - вот этого я вообще не понимаю.
Михаил Мосягин - вот если Вам не нравится зоофилия, к примеру, вы же не станете порно с собачками и коровками смотреть? Вот и тут такой принцип - не смотрите. Игнорируйте. И всё.