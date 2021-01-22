Что за беспредел творится в тиктоке

Руслан Агарков, блогер недавно прославился тем, что срывал нашивки с формы полицейского и рассказывал, как он решил уйти из органов из-за расследования Навального. Позже он признался, что форма была ненастоящей, что он не полицейский и удалил видео. Вот что он рассказал по этому поводу "Медузе": "Я не отношусь никак к политике. Сейчас снял, что зашло. А в целом мне без разницы. Такие видео в тиктоке снимают, чтобы попасть в реки [примечание: в рекомендации пользователям тиктока], и я такое же снял. Потому что когда я вижу, что это набирает просмотры, везде все об этом митинге, хочется дальше поснимать ради просмотров и охватов такое же. Хотя кто-то думал, что я полицейским работаю".