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Что за беспредел творится в тиктоке

Что за беспредел творится в тиктоке (2 фото)

Автор:
22 января 2021 18:56
Сообщество : Политика
Метки: дворец   интернет   навальный   политика   путин   соцсети   тикток   
1771
2
О тиктокерах разного возраста, которые за, против или просто хотят в "реки".
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Источник:

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Метки: дворец   интернет   навальный   политика   путин   соцсети   тикток   
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18  комментариев
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Alexander Час назад
Тик Ток помойка для мозгов молодёжи, принцип - добить маразмом, развратом и хайповым тупизмом на грани садомазохизма.
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12k
Денис 5 минут назад
У меня один вопрос - а зачем это смотреть вообще?
И ладно, если есть ипланы, которым это в кайф. Ну бывает полудурки, которым по 12 лет, ну либо безмозглые тупые имбицилы. Но хрен с ними, убогих жалеть надо.
Но вот ПОЧЕМУ это смотрят те, которые говорят, что это отстой, как топикстартер - вот этого я вообще не понимаю.

Михаил Мосягин - вот если Вам не нравится зоофилия, к примеру, вы же не станете порно с собачками и коровками смотреть? Вот и тут такой принцип - не смотрите. Игнорируйте. И всё.
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11k
робт 24 минуты назад
еееее*бать
первый раз увидел тикток - хочу чебурнет
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3k
Ыукп Полчаса назад
Молодец, всю помойку до кучи собрал и здесь вывалил. Зачем!!???
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1k
Ян Баян Полчаса назад
ТикТокКлоака
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41k
Цыц тут у меня 37 минут назад
Любой тиктокер мудозвон!
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2k
Hallo FreeSpace 54 минуты назад
просто все хотят заработать )
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10k
alexis 56 минут назад
Ни чего вы не понимаете, тик ток- это учёт и инструкции.
Ссылка www.youtube.com
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15k
Александр Сучков 59 минут назад
ТИКТОК сам по себе- беспредел. Как в беспределе может быть беспредел, если он по определению сам- беспредел????
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20k
Мерзавец... Час назад
Срал я на путена и насрального, а тик ток помойка для даунов!
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2k
Hallo FreeSpace Мерзавец... 53 минуты назад
а они-то как на тебя ... ты себе даже не представляешь
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1k
Matrix Час назад
вот нахер это сюда тащить?
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Михаил Мосягин

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