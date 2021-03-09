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Уроженец Киргизии опасался, что, будучи навеселе, дама покалечит окружающих, потому сообщил о пьяной мадам, решившей на собственном авто добраться до клуба. В соцсетях поспорили: правильно ли он поступил?
Сколько бед приносит пьяная езда! Однако, будучи навеселе, владельцы авто зачастую абсолютно не сознают опасности и уверенно садятся за руль. Хорошо, если поездка заканчивается без приключений или даже не начинается.
В Санкт-Петербурге бдительный водитель такси предотвратил возможную аварию, предупредив полицейских о нетрезвой женщине за рулем. Уроженец Киргизии подвозил до дома рано утром 8 марта нетрезвую девушку, которая поделилась с ним планами продолжить отмечать праздник дальше. В клуб, по ее словам, представительница прекрасного пола, хотела ехать самостоятельно, на собственном авто. Таксист подождал, пока дама усядется в машину и отправился следом за её красным "Опелем", а по пути позвонил в полицию.
На Светлановской площади в Санкт-Петербурге "Опель" остановили сотрудники ДПС. 41-летняя хозяйка авто и правда была пьяна: при проверке в выдыхаемом воздухе оказалось 0,631 мг/л алкогольных паров (при норме не больше 0,356 промилле).
В результате вместо увеселения в клуба дама получила протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ей может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Авто нетрезвой водительницы отогнали на штрафстоянку.
Позицию водителя такси одобрили далеко не все, осуждая его за донос. Хотя нашлись и трезвомыслящие пользователи Сети, которые увидели в его поступке проявление гражданской сознательности. В конце концов, многих преступлений удалось бы избежать, появись на пути нарушителей подобный ответственный человек.
Взять хотя бы это недавнее происшествие в Астрахани. Пострадали три человека, а все из-за того, что употреблявший незаконные вещества и алкоголь молодой человек сел за руль.
Пьяный сын экс-депутата сбил прокурора с супругой в Астрахани
Будучи без штанов, молодой человек отбивался от сотрудников автоинспекции теннисной ракеткой.
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В крови до 0,3 г алкоголя на литр (0,3 промилле). Эквивалент 0,16 мг литре выдыхаемого воздуха.
В остальном, пофиг каким образом пьяного с дороги убрали. Важно чтоб ни себя, ни других не покалечил.
Ну, собсно, нашла)
Кто тебе мешал с русскими правами ездить?
В той же Норвегии, например, есть наказание для "промолчавших", и попади там такая бухая курица в ДТП, и скажи, дескать вот, ехала с таксистом, ему говорила - и он так же бы огрёб нехилые приветы и поздравления.
Хотим как в Европе, но почему-то тащим оттуда всякое гавно, а нормальные вещи - "фу, не по пацански это"
Позиция взрослого - да, я накосячил, буду отвечать.
Позиция мудреца - целые окна в домах - красота в моем микрорайоне и тепло в домах у людей. Благодать )
Утрировано, но для примера подходит )
Баба ТП и овца