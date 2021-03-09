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Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции

Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции (8 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 09:50
Сообщество : Таксисты
Метки: гражданская позиция   долг   дпс   пьяный за рулем   самосознание   санкт-петербург   такси   
1885
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Уроженец Киргизии опасался, что, будучи навеселе, дама покалечит окружающих, потому сообщил о пьяной мадам, решившей на собственном авто добраться до клуба. В соцсетях поспорили: правильно ли он поступил?

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Метки: гражданская позиция   долг   дпс   пьяный за рулем   самосознание   санкт-петербург   такси   
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35  комментариев
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6k
Михаил Филиппов Час назад
да осуждают те, кто собственно бухим бы также поехал. а че типа
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1k
Дмитрий Минуту назад
Парень молодец. Не обсуждаемо. А вот на ....я они сейчас все себе так клювы раскачивают?
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10k
Евгений 17 минут назад
0,67 это не такая уж бухая, в Европе есть страны, где до 0,5 можно за руль. Но всё равно это перебор - тем более, что велика вероятность что в клубе был бы догон и обратная поездка в существенно более тяжелом состоянии.
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3k
newegg 19 минут назад
Мне кажется, автор явно что то напутал с цифрами.
В крови до 0,3 г алкоголя на литр (0,3 промилле). Эквивалент 0,16 мг литре выдыхаемого воздуха.
В остальном, пофиг каким образом пьяного с дороги убрали. Важно чтоб ни себя, ни других не покалечил.
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10k
Karelian Полчаса назад
Нафига надо на такси ехать за машиной, чтобы потом поехать в клуб??? Почему сразу нельзя поехать в клуб на такси??? Хотя, чего я хочу, это же женщина, да еще и пьяная.
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12k
Toxictofa Karelian 10 минут назад
Мадам искала приключений на задницу.
Ну, собсно, нашла)
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7k
Maddy8 Полчаса назад
Фраера в законе вспоминают о понятиях. Таксист прав, алкашня нет.
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285
andrey Полчаса назад
Алкашня осуждает,нормальные люди поддерживают таксиста !
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1k
Андрей andrey 9 минут назад
Я алкошня, но я одобряю таксиста, не хрен бухим за рулем делать.
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−14
Князь Курбский Полчаса назад
Штурман, ты тест явно не сдашь
Кто тебе мешал с русскими правами ездить?
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3k
Арт 37 минут назад
А за что его осуждать? За то что он не дал тупой пьяной пи*де задавить кого-то, или покалечить?? Это не стукачество, а забота об окружающих.... большинство бы на такое х"й забило, а мужик молодец, сообразил
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19k
Matrosskin 44 минуты назад
"Стукачество".... Вот мозги народу зэкари запудрили. "Стукачок", "Настучать", "западло" - это же ими для терпил придумано, чтоб те лишний раз не обращались в органы как потерпевшие или свидетели. Сами то они друг друга с удовольствием "закладывают", внутривидовую борьбу за выживание никто не отменял. Но посторонним постоянно внушают, мол "ну ты чего, это же стукачество, западло, реши сам, не мужик что ли ?", а в реальности означает - промолчи, и шансов у тебя не будет никаких в одиночку. Вот и пошла мода.
В той же Норвегии, например, есть наказание для "промолчавших", и попади там такая бухая курица в ДТП, и скажи, дескать вот, ехала с таксистом, ему говорила - и он так же бы огрёб нехилые приветы и поздравления.
Хотим как в Европе, но почему-то тащим оттуда всякое гавно, а нормальные вещи - "фу, не по пацански это"
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2k
leto2016 Matrosskin 8 минут назад
еще в школе слышал поговорку: "Петр прорубил окно в европу, но оно оказалось на уровне сортира".
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397
Nik 46 минут назад
Ненавижу еб*ную пьянь за рулем. Сколько эти шалавы и пид*ры задавили уже. И ведь, таким наср*ть абсолютно на тех кого сбили, в первою очередь думают как свое очко спасти
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8k
Васильевна 50 минут назад
Позиция ребёнка - ты донес, что я собирался разбить окно, ты - стукач.
Позиция взрослого - да, я накосячил, буду отвечать.
Позиция мудреца - целые окна в домах - красота в моем микрорайоне и тепло в домах у людей. Благодать )
Утрировано, но для примера подходит )
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30k
Alex 52 минуты назад
Надо было в бубен еще надавать этой сволочи
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4k
x3matic 56 минут назад
Все правильно таксист сделал.Он спас жизнь случайных людей и этой незадачливой сосалки.Свел риски к минимуму.Кто то спокойно вернулся домой,эта дурында цела,машина цела,гаишники сделали палку.И все хорошо и спокойно.Ну а то что не трахнули на праздник и пару лет походит пешком,хорошим будет уроком.
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−14
Князь Курбский 56 минут назад
Ну будет пьяна и без прав ездить. Че, права обязательно иметь?
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698
Шурман Князь Курбский 48 минут назад
Было дело меня лишили прав на 3 месяца за скорость на автобане в 210 км в час при разрешенных 120-130 , был суд мне присудили штраф 2500 евро и идиот тест . Тест я прошел 3х месяцев не дождался как просто попадаю на проверку на улице , итог печален опять идиот тест медицинский и психологический полная пересдача прав и лишения прав на пол года . Вот так в Европе поступают , у нас сейчас такие рейды что лучше не пить и не курить :) кстати за второе нарушение штраф вместе с идиот тестом вышел 4800 евро + пересдача 25 евро теория и 50 евро практика и + 25 евро права .
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20k
BillyBonzz 58 минут назад
правильно сделал, в результате кто то в тот вечер вернулся домой живым, а бухую корову за рулем лишать прав однозначно и сразу на два года, по максималу.
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8k
Васильевна 58 минут назад
Вот пример того, как работает зэковское понятие о стукачестве, впитанное нами из нашей культуры чуть ли не с молоком. Реально же опасное действие человека (для него и для других) было предотвращено, но автоматически всплывает осуждение этого. На самом деле, это понятие о стукачестве является лишь фильтром нашего ума, через который мы смотрим на реальность, управляя нашим восприятием, не давая увидеть здравый смысл поступка таксиста. Хоть кто-нибудь хоть когда-нибудь пытался осознать суть понятия о стукачестве, сравнить "плохость" стукачества с реальностью? Есть ли в нем иной минус для тебя, кроме того, что тебе, вполне возможно, придётся отвечать за свои поступки, учитывать не только свои, но и чужие потребности и права, и думать о том, что и кому ты говоришь? Ну да, меньше доверия между людьми, но и меньше смертей, побоев и бардака в стране. Что выбираете?
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39k
Александр Васильевна 54 минуты назад
Согласен, кстати осуждают скорее всего воспитанные 90ми - когда тюремную романтику подняли до небес на всю страну. А таксист поступил единственно правильным образом. Интересно, что орали бы осуждающие таксиста, если бы эта курица сбила их жену/мать/ребенка?
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9k
Енот Полиграфович Час назад
...что чуркобесы трезвые, что ТП пьяные -от обоих жди беды на дороге, тут взаимоисключение сработало...ну не может два "минуса" "минус" дать.
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11k
Андрей Ватрушкин Енот Полиграфович Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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8k
Клёст Час назад
Правильней было бы только оглушить её баллонником, чтобы без сознания в сугробе протрезвела.
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27k
Fat Lynx Час назад
Все правильно сделал.
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4k
Бу Час назад
Все правильно сделал.
Баба ТП и овца
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