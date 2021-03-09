Позицию водителя такси одобрили далеко не все, осуждая его за донос. Хотя нашлись и трезвомыслящие пользователи Сети, которые увидели в его поступке проявление гражданской сознательности. В конце концов, многих преступлений удалось бы избежать, появись на пути нарушителей подобный ответственный человек.