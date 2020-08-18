FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3525 постов • 423 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Сын бывшего депутата в пьяном угаре устроил погоню с экипажем ДПС

Сын бывшего депутата в пьяном угаре устроил погоню с экипажем ДПС (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: Пьяный за рулём   авария   авто   дпс   интересное   сын депутата   фото   
1525
2
1

В Кирова экипаж ДПС пытался догнать пьяного водителя, которым оказался сын бывшего депутата Госдумы Сергея Доронина. Молодой человек проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться, нарушил несколько правил дорожного движения и устроил погоню.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Пьяный за рулём   авария   авто   дпс   интересное   сын депутата   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Михалыч 2 часа назад
Папаша и не отрицает, что мог бы. А ведь по идее он как депутат должен формировать такое государство, где не мог бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
Иван Акимов 39 минут назад
Надо было сразу стрелять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
Лёха 45 минут назад
В каком дальнем,горном ауле учился автор?
"устроил погоню с экипажем ДПС"
" В Кирова"
"требованиям остановки"
"езду против одностороннего движения" ...
Редакция, а кроме таджиков вам кто-нибудь статьи пишет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Barrymore Час назад
может лучше про ефремова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
night1980 Час назад
Только я обратил внимание на количество ошибок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
Лёха night1980 53 минуты назад
Не только. Гнобить бум?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Миха 2 часа назад
катался бухой и дерзкий, потому что чувствовал свою безнаказанность
Меня вот именно это больше всего бесит до белого каления в таких новостях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER 2 часа назад
Папаша с какой-то партии, которые за майдан топили и Крым назад отдать и тд.
бандюк из 90ых.
ему в Кремле дали поджопник изза чего-то.
пиарится просто.

был ли мальчик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий 2 часа назад
А что еще должен был сказать папа? Я подкуплю судью и следователя, пущу в ход все свои связи? Это же всё втихую делается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ой, принципиальный! От чего отмазывать-то? Лишение, что-ли, или копейки (для них) штрафов? Если бы срок светил, то другое дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Вадим 2 часа назад
Сейчас ажиотаж уляжется и отец втихую отмажет сынка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Элек Мек 2 часа назад
Жаль не застрелили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
Добрыня 2 часа назад
Да пусть будет по словам отца его!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) Под Минском пьяный водитель на внедорожнике отправил в кювет грузовик Под Минском пьяный водитель на внедорожнике отправил в кювет грузовик Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу Полицейский в Воронеже влетел на тротуар и сбил троих пешеходов Полицейский в Воронеже влетел на тротуар и сбил троих пешеходов Пьяница-рецидивист: погоня за нетрезвым водителем на Audi в Туле Пьяница-рецидивист: погоня за нетрезвым водителем на Audi в Туле В Москве пьяный водитель с балалайкой пел сотрудникам ДПС частушки, пока те его оформляли В Москве пьяный водитель с балалайкой пел сотрудникам ДПС частушки, пока те его оформляли
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56628



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
5
124
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
1
143
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
﻿
Набирающие популярность в сообществах
16-го августа 1987-го нас покинул замечательный советский актёр Андрей Миронов
0
16
16-го августа 1987-го нас покинул замечательный советский актёр Андрей Миронов
Почему опадают плоды персикового дерева?
0
6
Почему опадают плоды персикового дерева?
Где и как это происходит в первый раз
Где и как это происходит в первый раз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#картинки#интересное#смешные#авария#дикие животные#спасение#лукашенко
#животные#юмор#природа#забавно#кино#прикольные#автомобили#путешествия#жизнь#протесты
#прикол#история#звери#хищник#люди#на различный вкус#белоруссия#собака#дтп#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться