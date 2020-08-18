Сын бывшего депутата в пьяном угаре устроил погоню с экипажем ДПС

В Кирова экипаж ДПС пытался догнать пьяного водителя, которым оказался сын бывшего депутата Госдумы Сергея Доронина. Молодой человек проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться, нарушил несколько правил дорожного движения и устроил погоню.
Утром 16 августа 23-летний Тимур Доронин на отцовском внедорожнике гонял по городу. Молодой человек нарушил несколько правил дорожного движения и проигнорировал требования инспектора ДПС остановиться. Началась погоня, в ходе которой Тимур игнорировал сигналы светофора.
Источник:
В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой виден момент погони. Как выяснилось позже, задержанный молодой человек оказался пьян. Водителя отправили в отдел ГИБДД, а инспекторы составили ряд протоколов: за неподчинение требованиям остановки, вождение в состоянии алкогольного опьянения, езду против одностороннего движения и тонировку, сообщает Life.
Отец Тимура, Сергей Доронин прокомментировал происходящее, заявив, что не собирается отмазываться сына.
— Перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то ровнее, — быть не должно. Да, наверное, я бы мог попытаться замять эту ситуацию, но будет ли из этого толк и принесёт ли это пользу нарушителю? Уверен, что нет, — заявил Сергей Доронин.
Источник:
- В Кемеровской области пьяный водитель въехал в пропускающих пешехода машины
- Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу
- Суровый челябинский велосипедист
- Под Минском пьяный водитель на внедорожнике отправил в кювет грузовик
- UPD поста: мальчика сбила машина, и он может лишиться ноги
"устроил погоню с экипажем ДПС"
" В Кирова"
"требованиям остановки"
"езду против одностороннего движения" ...
Редакция, а кроме таджиков вам кто-нибудь статьи пишет?
Меня вот именно это больше всего бесит до белого каления в таких новостях
бандюк из 90ых.
ему в Кремле дали поджопник изза чего-то.
пиарится просто.
был ли мальчик?