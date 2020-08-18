Сын бывшего депутата в пьяном угаре устроил погоню с экипажем ДПС

Отец Тимура, Сергей Доронин прокомментировал происходящее, заявив, что не собирается отмазываться сына.

— Перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то ровнее, — быть не должно. Да, наверное, я бы мог попытаться замять эту ситуацию, но будет ли из этого толк и принесёт ли это пользу нарушителю? Уверен, что нет, — заявил Сергей Доронин.