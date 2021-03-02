В Молдове пьяные водители посещают морг

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Интересная практика происходит в стране, когда водителя ловят за рулём в нетрезвом состоянии.
Недобросовестные водители могут восстановить права, только если пройдут специальную реабилитационную программу. Для этого им необходимо приехать в Кишинёв и провести в морге 5 часов. Они присутствуют при вскрытиях и косметических процедурах, проводимых с покойными. А после моют столы для трупов и всю операционную под присмотром специалистов.
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Психолог, который после общается с водителями, рассказал, что особенно впечатлительны молодые нарушители.
Журналисты местного телеканала поприсутствовали на таком мероприятии для перевоспитания и взяли интервью у одного мужчины. После посещения морга он сказал, что очень напуган и шокирован: "Я вижу такое впервые в жизни, и я очень сожалею о том, что я совершил. Надеюсь, больше не попаду в такую ситуацию".
Журналисты местного телеканала поприсутствовали на таком мероприятии для перевоспитания и взяли интервью у одного мужчины. После посещения морга он сказал, что очень напуган и шокирован: "Я вижу такое впервые в жизни, и я очень сожалею о том, что я совершил. Надеюсь, больше не попаду в такую ситуацию".
И это только часть реабилитационной программы. Также нарушители посещают больницы, чтобы посмотреть и поухаживать за людьми, пострадавшими в ДТП, а также работают на других общественных работах.
Программа длится 3 месяца и стоит 4000 леев (примерно 16800 рублей). Деньги оплачивают нарушители.
Как вы думаете, такие меры будут действенными?
Программа длится 3 месяца и стоит 4000 леев (примерно 16800 рублей). Деньги оплачивают нарушители.
Как вы думаете, такие меры будут действенными?
Водитель из Перми показал акробатический трюк, чтобы доказать свою "трезвость"
Инспекторы, конечно, поаплодировали умениям находчивого пермяка, но все же попросили подуть в трубочку. Номер, в общем, не удался... Алкотестер не обманешь.
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Метки: Автомобиль Кишинёв молдова морг нетрезвый водитель общественный работы перевоспитание пьяный за рулём
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