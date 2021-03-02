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В Молдове пьяные водители посещают морг

В Молдове пьяные водители посещают морг (5 фото)

Автор:
02 марта 2021 11:29
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Кишинёв   молдова   морг   нетрезвый водитель   общественный работы   перевоспитание   пьяный за рулём   
907
5
Интересная практика происходит в стране, когда водителя ловят за рулём в нетрезвом состоянии.
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Метки: Автомобиль   Кишинёв   молдова   морг   нетрезвый водитель   общественный работы   перевоспитание   пьяный за рулём   
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6  комментариев
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880
Lana Krasnovska Час назад
Алкоголизм вообще огромная проблема. Я не знаю, чем руководствуются пьющие? Мол, до 0.5 промилле можно, а потом, якобы не заметив, перешагивают эту черту? И без того огромный процент алкоголиков, а тут ещё и постоянная угроза жизни окружающим из-за этих неадекватов за рулём...
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142
Михаил 50 минут назад
Аффтар, а что делают, если задержанный пьяный водитель - патологонатом? Его куда девают?
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568
Миша Михаил 16 минут назад
Патологоанатомам и хирургам по стакану вина, и пошли вон! ))
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716
Шурман Час назад
Ну с такой фигней у них вся страна должна туда ходить как в музей , у меня 4 друга молдован и один почти лучший друг так у них производства вина примерно тоже самое как воду пить , на рыбалку ходим так они всегда с бухлом . Я не пью по причине здоровья а они ужераються в хлам
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3k
Andrey Abramov Шурман Час назад
Я там вырос, катался лет 7 назад с женой, она в шоке была, вино на завтрак,обед и ужин.
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716
Шурман Andrey Abramov 53 минуты назад
Так моя так же в шоке от того что это вино мне приносят канистрами , я уже соседа споил :)) просто ему отдаю , вчера были 3 клиента и в благодарность принесли то виски то водку или вино и так же соседу отдаю :) у меня бар дома уже ломиться от алкоголя . Все знают что я не пью алкоголь а несут его , вчера психанул и сказал что если хотите нести подарки то шоколад или еще что то но не алкоголь . Я свое давно отпил .
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