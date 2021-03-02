В Молдове пьяные водители посещают морг

Недобросовестные водители могут восстановить права, только если пройдут специальную реабилитационную программу. Для этого им необходимо приехать в Кишинёв и провести в морге 5 часов. Они присутствуют при вскрытиях и косметических процедурах, проводимых с покойными. А после моют столы для трупов и всю операционную под присмотром специалистов.