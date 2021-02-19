Умелец соорудил велосипед для покатушек по льду

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Народный умелец, автор youtube-канала The Q, показал велосипед, на котором можно кататься по гладкому льду. Вместо шин он поставил диски от циркулярной пилы - и доказал, что его идея работает!
Циркулярная пила способна не только пилить дрова! Это доказал самоделкин с youtube-канала The Q: он поставил на велосипед диски от циркулярки вместо шин и поехал на них по льду! В сопровождающем видеоролике он показал, как разобрать велосипед, оставив от колес лишь ступицы, и приспособить к ним вместо шин диски от циркулярки диаметром около 75 сантиметров.
Чтобы воплотить идею в жизнь, автору пришлось практически полностью разобрать обычный горный велосипед. В конструкции от его колес осталась только ступица, специально укрепленная дополнительными деталями, чтобы на ней крепко держался огромный диск от циркулярки.
Получившийся в результате велосипед вполне подошел бы для съемок в фильме ужасов... или для передвижения по льду.
Первая попытка проехать по ледяному озеру оказалась не очень удачной: острые зубцы циркулярки втыкались в лед и постоянно пытались его пробить.
Изобретателю пришлось укрепить на каждом зубце специальные металлические пластинки, чтобы зубцы не вонзались в лед.
Вот так выглядел процесс создания необычного ледового велосипеда
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: велосипед зимний велик на колесах ну вы даете! самоделка своими руками сделай сам циркулярная пила
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