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Умелец соорудил велосипед для покатушек по льду

Умелец соорудил велосипед для покатушек по льду (9 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
19 февраля 2021 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: велосипед   зимний велик   на колесах   ну вы даете!   самоделка   своими руками   сделай сам   циркулярная пила   
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Народный умелец, автор youtube-канала The Q, показал велосипед, на котором можно кататься по гладкому льду. Вместо шин он поставил диски от циркулярной пилы - и доказал, что его идея работает!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: велосипед   зимний велик   на колесах   ну вы даете!   самоделка   своими руками   сделай сам   циркулярная пила   
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286
Виктор 2 часа назад
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portmen77 54 секунды назад
Пластиночки на зубцах это победитовые напайки. Они изначально есть на пильных дисках.
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331
Бомбардир Минуту назад
На таком надо в рыцарских доспехах кататься.
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1k
lekha-fil 8 минут назад
Когда делать не ....
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3k
lex445 9 минут назад
Мы в детстве брали болтики с гайками от детского конструктора и ими "шиповали" шины своих "лисапедов" (шайбы делали из 1 коп. монет). Круглогодично на великах гоняли!
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2k
Vasil 19 минут назад
Чего не сделать ради хайпа.
Есть же человеческое решение.
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1k
Злой чебурек Vasil 5 минут назад
Есть нормальные зимние шины, которые не космос стоят. Нафига такие шипы огромные?
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12k
Объект реальности 20 минут назад
на первом варианте на рыбалку ездить надо, приехал пропилил лунку и рыбач.
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15k
Андрей 23 минуты назад
Главное яичками на колесо не присесть.
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930
Андрей Манахов 23 минуты назад
Неплохо так получилось... Родился бы чуть раньше, ему в инквизиции цены бы не было. Быстро бы вырос.
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31k
Nefrion Полчаса назад
Хоть это и противоречит здравому смыслу, но первое что я себе в красках представила, это как он этими дисками пропиливает лед насквозь
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10k
Великий Кормчий Nefrion 15 минут назад
В красках будет когда он себе диском кое что другое отпилит...
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567
Виктор Полчаса назад
главное не соскочить жопой назад...
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20k
Сибиряк 36 минут назад
одно неловкое падение и п*здец. Никакой защиты нет!
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3k
alex 57 минут назад
яйцерезка
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10k
Великий Кормчий 59 минут назад
Чел хочет получить премию Дарвина?
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27
Masha_bellova Час назад
На каком-нибудь Байкале зимой будет норм прокатиться
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854
bosayk Masha_bellova 22 минуты назад
на каком-нибудь Байкале? Норма? Нет уж тут и без него дебилов хватает
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6k
DenOFF Час назад
Главный минус, не попасть второй раз в свою же колею.
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LU-LU Час назад
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28k
Aleksandr Час назад
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23k
Григорий Час назад
Скоро изобретатель велосипеда придумает рисунок протектора на резиновые шины.
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4k
Александр Час назад
главное [мат]ану..ся на нем )) а то еще и пополам останешься
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546
X Æ A-12 2 часа назад
Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
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