Умелец соорудил велосипед для покатушек по льду

Циркулярная пила способна не только пилить дрова! Это доказал самоделкин с youtube-канала The Q: он поставил на велосипед диски от циркулярки вместо шин и поехал на них по льду! В сопровождающем видеоролике он показал, как разобрать велосипед, оставив от колес лишь ступицы, и приспособить к ним вместо шин диски от циркулярки диаметром около 75 сантиметров.