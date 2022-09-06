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Жирно, остро и очень вкусно: простая закуска к пиву из нута

Жирно, остро и очень вкусно: простая закуска к пиву из нута

Автор:
06 сентября 2022 11:38
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: nut   Закуски   Закуски к пиву   блюда   рецепты   своими руками   яавтор   
1982
8
Закуску можно приготовить более солёной или более острой. Предлагаю рецепт простого блюда, которое можно приготовить на любой кухне.
Не стал писать кликбейтные дзеновские заголовки в стиле: "Я готовлю эту закуску каждый день, домашних не оторвать" или "Теперь готовлю нут только так. Показываю как"... ну и прочий бред. На самом деле блюдо получается довольно жирным и острым. Такое каждый день не поешь. А вот пару раз в месяц можно готовить вполне спокойно. Единственный минус блюда — нужно не забыть заранее замочить нут.
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Сначала промойте нут. Далее замачиваем его на 8-12 часов в холодной воде. Возможно, один раз придётся подлить воду, так как нутинки впитывают воду весьма активно и увеличиваются в 2-3 раза в размере. Кстати, если встречаются жёлтые или зеленоватые плоды, то их выбирать не надо.
Пересыпаем нут в кастрюльку, заливаем водой. Кипятим в течение 15-20 минут. В кашу его вываривать не нужно. Солить тоже заранее не надо.
Сливаем воду. Нут перекладываем в тарелку. А в глубокой сковороде/казане/сотейнике начинаем нагревать растительное масло. Масла нужно немного — лишь бы чуть покрывало дно.
Перекладываем нут и жарим на очень большом огне в течение 15-20 минут.
Подготавливаем специи и соль. Я использую паприку, куркуму, молотый перец чили, молотый душистый перец, кориандр, майоран и соль. Можно добавить измельчённый чеснок и укроп, но это на любителя.
Пробуем нут. Он должен быть мягким внутри и с хрустящей корочкой. Если нут готов, то сливаем масло и перекладываем нутинки на бумажные полотенца или салфетки. От лишнего масла лучше избавиться.
Кстати, есть разные рецепты. В некоторых случаях советуют готовить на противне в духовке в течение 40-50 минут. Очень не советую, нут в таком случае получается очень сухим без корочки.
Смешиваем со специями.
Приготовлено специально для обитателей Фишек. Приятного аппетита. Не забудьте заранее охладить бутылочку пенного.

Источник:

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Метки: nut   Закуски   Закуски к пиву   блюда   рецепты   своими руками   яавтор   
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11  комментариев
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552k
АРОН 2 часа назад
Рецепт одобряю полностью. Многосотенно раз готовил с вариациями: эффект всегда обалденный!
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12k
Марсианин 6 секунд назад
Нут - это же как бы горох? Из семейства бобовых? Да еще и с пивом...
Вы понимаете, о чем я?
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109k
Москвичка 49 минут назад
К пиву в самый раз!
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3k
cnob7 Час назад
надо пробовать
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10k
Hunson Abadeer Час назад
опачки, что то вкусненькое! Беру!)
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23k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Таксь утащил к себе в рецептуру , СПАСИБО)))
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Никифоридис

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