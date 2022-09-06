Жирно, остро и очень вкусно: простая закуска к пиву из нута

Не стал писать кликбейтные дзеновские заголовки в стиле: "Я готовлю эту закуску каждый день, домашних не оторвать" или "Теперь готовлю нут только так. Показываю как"... ну и прочий бред. На самом деле блюдо получается довольно жирным и острым. Такое каждый день не поешь. А вот пару раз в месяц можно готовить вполне спокойно. Единственный минус блюда — нужно не забыть заранее замочить нут.