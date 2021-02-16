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Чтобы дом стоял крепче: в столице Казахстана корову подняли краном на 7-этажное здание

Чтобы дом стоял крепче: в столице Казахстана корову подняли краном на 7-этажное здание (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 13:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: nur sultan   видео   корова   кран   приношение в жертву   стройка   суеверия   традиция   
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Видео с парящей в небе буренкой взбудоражило соцсети. А местные жители вспомнили поверье о жертвенных животных.

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Метки: nur sultan   видео   корова   кран   приношение в жертву   стройка   суеверия   традиция   
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5  комментариев
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3k
Vasiliy Pakazyava 49 минут назад
Индусы в акуе
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Barachek_Obachek 17 минут назад
Ну может просто ради удобрений для цветов на балконе. Что сразу резать то
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20k
Сибиряк 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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61
Племянник Путина 22 минуты назад
грёбанные дикари
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26k
Acu900 47 минут назад
Хорошо еще что краном подняли. А могли бы и на вертолёте...
Ссылка youtu.be
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