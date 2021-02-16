Чтобы дом стоял крепче: в столице Казахстана корову подняли краном на 7-этажное здание

Видео с парящей в небе буренкой взбудоражило соцсети. А местные жители вспомнили поверье о жертвенных животных.
В Казахстане сильны обычаи и традиции. Так, ни один из мусульманских праздников не обходится без традиционного забоя скота. Иногда здравый смысл зашкаливает, и животных приговаривают в жертву и в других ситуациях: например, в 2019 году после ремонта ТЭЦ освятили, зарезав в ней корову. А на днях "летающую" буренку увидели жители казахстанской столицы, заметившие, как животное при помощи крана поднимают на крышу строящегося семиэтажного дома.
Оператор, комментируя видео, заметил, что возможно что буренку собираются принести в жертву (есть такое поверье, что дом стоять будет крепко и долго, если в нем зарезали жертвенное животное). Впрочем, сложно вообразить какую-то еще причину, по которой корове пришлось бы совершить столь необычное путешествие. Видеоролик, впервые появившись в закрытом аккаунте в Инстаграме, через время распространился в других соцсетях, пользователи которых потребовали привлечь к ответственности тех, кто затеял это мероприятие. В пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана сообщили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка произошедшему.
Да ладно, мы строители всегда так делаем. Только вам не говорим.— Albert_Gilm (@Albert_Gilm) February 16, 2021
Туша коровы (по ГОСТу такому-то) уже заложена в проект и внесена в смету.
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