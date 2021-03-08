Представьте себе ситуацию: вы идёте с работы, думаете о чём-то своём и внезапно проваливаетесь в технические тоннели под городом. Первая ваша реакция, разумеется, испуг. А потом вы присматриваетесь и понимаете, что это неплохое местечко. Тепло круглый год, за отопление и жилплощадь платить не надо. Да и зарабатывать тоже не нужно — вокруг куча еды! Звучит как бред, но именно в такую ситуацию попали несколько крокодилов пару тысячелетий назад.
Они не просто не откинули копыта, но и на удивление легко приспособились к новым условиям.
В 2010 году группа учёных полезла исследовать царство летучих мышей — пещеру Абанда, что в Западной Африке. Гуляли себе, разглядывали мышек и их гуано, картировали систему пещер. А тут на тебе — крокодил! Сидит, зубами щёлкает. И это при том, что от входа в пещеру они отошли метров на 100, не меньше. Просто так туда рептилия бы точно не забралась.
Пошлявшись несколько дней и изучив пещеру поплотнее, исследователи нашли ещё несколько экземпляров. И все странные такие: небольшие, до 1,5 метров, но упитанные. Пасти широкие, словно они аллигаторы, да и цвет какой-то нездоровый, оранжевый.
— Круто, мы нашли новый вид! — сказали исследователи мышиных пещер.
— А вот фигушки, это лишь подвид африканских тупорылых крокодилов, ничего вы не нашли — отбрила их генетическая лаборатория.
Выяснилось, что эти рыженькие милашки не только прекрасно обходятся без света, но и вообще на поверхность не вылезают. Их рацион состоит почти исключительно из летучих мышей, коих здесь навалом. Причём рукокрылые сами летят крокодилам в пасть, когда спускаются к полу пещеры на водопой.
Да и к условиям приспособиться было несложно: тупорылые крокодилы и так сугубо ночные создания, так что многовековая тьма пещер их не слишком смутила. Зато стабильная температура в 22 градуса только порадовала: ведь рептилии поддерживают активность весь год!
А чё они оранжевые то? Как умудрились загореть в царстве вечной тьмы? Что ж, если пожелтевшую чешую и можно назвать загаром, то только авто. Изменение цвета рептилий — результат ванн... с гуано летучих мышей. В закрытых водах пещер, куда дождевая вода почти не добирается, высокая концентрация отходов жизнедеятельности рукокрылых дико повышает щелочность жидкости. Вот рептилии от нахождения в такой воде и желтеют.
С крокодилами от таких ванн ничего не происходит, так как рептилии регулярно линяют. Вот, например, аллигатор по кличке Морковка провёл всю зиму в водосточной трубе и от этого "поржавел". Но спустя месяц рептилия опять перекрасилась в естественный, зелёный оттенок, сбросив старую кожу.
Единственная проблема, которую не смогли решить пещерные жители — размножение. Им всё ещё приходится вылезать на поверхность и откладывать яйца неподалёку от пещеры. Мамаши внимательно следят за яйцами, а после появления детёнышей переносят их в природные катакомбы.
Молодые особи ошиваются у входа в пещеру, а вот более зрелые животные уходят в глубины, переходя на диету и летучих мышей.
Впрочем, учёные не уверены, все ли крокодилы размножаются таким образом. Лишь малая часть из этой запутанной системы пещер исследована человеком. Кто знает, что ещё скрывается там внутри?
Источник:
- Самая странная планета во Вселенной
- Зачем в Средние века студентам цепляли ослиные уши и кабаньи клыки
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Так себе комфорт)))