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Оранжевые крокодилы: Пещерные крокодилы это настоящая сенсация в зоологии. Живут в едкой щёлочи и едят летучих мышей!

Оранжевые крокодилы: Пещерные крокодилы это настоящая сенсация в зоологии. Живут в едкой щёлочи и едят летучих мышей! (7 фото)

Автор:
08 марта 2021 08:45
Метки: интересно   крокодилы   факты   
450
7

Представьте себе ситуацию: вы идёте с работы, думаете о чём-то своём и внезапно проваливаетесь в технические тоннели под городом. Первая ваша реакция, разумеется, испуг. А потом вы присматриваетесь и понимаете, что это неплохое местечко. Тепло круглый год, за отопление и жилплощадь платить не надо. Да и зарабатывать тоже не нужно — вокруг куча еды! Звучит как бред, но именно в такую ситуацию попали несколько крокодилов пару тысячелетий назад.

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Метки: интересно   крокодилы   факты   
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Е-Лена Час назад
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Albert GER 6 минут назад
Тепло, но жить приходится в говне...
Так себе комфорт)))
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