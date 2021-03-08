Они не просто не откинули копыта, но и на удивление легко приспособились к новым условиям.

В 2010 году группа учёных полезла исследовать царство летучих мышей — пещеру Абанда, что в Западной Африке. Гуляли себе, разглядывали мышек и их гуано, картировали систему пещер. А тут на тебе — крокодил! Сидит, зубами щёлкает. И это при том, что от входа в пещеру они отошли метров на 100, не меньше. Просто так туда рептилия бы точно не забралась.