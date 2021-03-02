Зачем в Средние века студентам цепляли ослиные уши и кабаньи клыки

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Что пугает студентов в их начинающейся учебной жизни? Как правило, до первой сессии — ничего. Оказывается, в Средние века все было иначе.
По крайней мере, в немецких землях и в Швеции примерно с конца XV и до середины XVIII века. Учеба, даже по самым сложным предметам, казалась ерундой и приятным досугом по сравнению с тем, что приходилось перенести абсолютно каждому студенту до начала занятий. Рассказываем, что же было там такого страшного и почему так хорошо, что сегодня это уже обычай прошлого.
Пороки студентов, в которых тех обвиняли «автоматически»
Наверное, каждый, даже самый терпеливый и благодушный преподаватель, порой впадал в ярость и давал своим студентам (ну хотя бы мысленно) самые нелицеприятные прозвища и характеристики. Естественно, предварительно доведенный их плохим поведением до белого каления. Сегодня за устное проговаривание «накипевшего» можно получить выговор или даже потерять работу, а вот в Средние века на указанных территориях существовал обряд, позволявший преподавателям заранее высказать подобные речи, устрашить студентов и вообще немного их приструнить.
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Учащиеся тех лет все как на подбор отличались буйным нравом, строптивостью. А также, по мнению преподавательского состава, еще и грешили обжорством, тупоумием и еще парочкой-тройкой других грехов. Помимо традиции во всем угождать старшекурсникам (это считалось естественным и не вызывало возмущения), каждый студент, поступая учиться, должен был дождаться особого дня, назначаемого деканом. В эту дату новоиспеченный студент и еще несколько таких же «зеленых» обучающихся проходили некое подобие инициации, которую проводил заранее избранный преподаватель — депозитор.
Первая стадия испытаний
Назначенный деканом депозитор в отдельном помещении собирал всех новеньких, облачал их в шутовские костюмы, приделывал рога, в рот вставлял клыки, на голову прикреплял ослиные уши и вообще «украшал» их с необычайной фантазией.
Звучит интересно и походит на костюмированную вечеринку? Если бы! После этого «принаряженных» студентов посредством палки и грубых окриков словно стадо гнали в отдельную аудиторию и принимались за их «вразумление». Первоначально всем испытуемым полагалось встать вокруг депозитора, выслушать желчную отповедь о пороках современных студентов, услышать о собственной необразованности, склонности к глупости и обжорству. После гневной речи преподаватель мог пройтись также по личным качествам студентов, критикуя их без всякой цензуры. Тем же полагалось стоять тихо и внимать, видимо, для выработки смирения.
Вторая стадия испытаний
После этого преподаватель мог задавать всем в аудитории вопросы, требуя быстрых и точных ответов. Не имея возможности говорить внятно из-за клыков во рту, студенты выслушивали очередной поток критики, клялись измениться и презреть пороки. После пары «заходов» и настойчивых обещаний депозитор все же вынимал кабаньи клыки, символ обжорства, изо рта студентов щипцами, потом убирал и ослиные уши, символ невежества. Далее при помощи топора освобождал учащихся от длинной шевелюры, а потом и вовсе наголо брил голову всем прошедшим депозицию. Ив заключение обливал сверху водой. Чтобы опять-таки символически показать, что теперь студент оставил все греховные, бунтарские и вообще ненаучные мысли в прошлом и готов думать только об учебе.
Унижение, зафиксированное в сертификате
Кстати, избежать столь «приятной» процедуры как депозиция было нельзя — студента бы просто не допустили к занятиям. О том, что он «очеловечился» и прошел вышеуказанный ритуал, выдавался даже специальный сертификат. Как будто это могло помочь забыть такое унижение и грубость хотя бы когда-нибудь. А также стрижку топором и бритье наголо против воли...
Поэтому порой, когда вспоминаешь своих самых суровых преподавателей, метавших громы и молнии на каждой лекции, грозивших всему потоку исключением, испытываешь как минимум нежность. А еще благодарность и ностальгию. Потому что, какое счастье, обычая депозиции во времена нашей учебы уже не существовало. А что вас больше всего волновало на первом курсе университета?
Поэтому порой, когда вспоминаешь своих самых суровых преподавателей, метавших громы и молнии на каждой лекции, грозивших всему потоку исключением, испытываешь как минимум нежность. А еще благодарность и ностальгию. Потому что, какое счастье, обычая депозиции во времена нашей учебы уже не существовало. А что вас больше всего волновало на первом курсе университета?
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