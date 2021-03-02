Зачем в Средние века студентам цепляли ослиные уши и кабаньи клыки

Кстати, избежать столь «приятной» процедуры как депозиция было нельзя — студента бы просто не допустили к занятиям. О том, что он «очеловечился» и прошел вышеуказанный ритуал, выдавался даже специальный сертификат. Как будто это могло помочь забыть такое унижение и грубость хотя бы когда-нибудь. А также стрижку топором и бритье наголо против воли...



Поэтому порой, когда вспоминаешь своих самых суровых преподавателей, метавших громы и молнии на каждой лекции, грозивших всему потоку исключением, испытываешь как минимум нежность. А еще благодарность и ностальгию. Потому что, какое счастье, обычая депозиции во времена нашей учебы уже не существовало. А что вас больше всего волновало на первом курсе университета?