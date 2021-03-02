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Зачем в Средние века студентам цепляли ослиные уши и кабаньи клыки

Зачем в Средние века студентам цепляли ослиные уши и кабаньи клыки (4 фото)

Автор:
02 марта 2021 08:13
Сообщество : Факты
Метки: интересно   кабаньи клыки   ослиные уши   познавательно   студенты   факты   фото   
279
4
Что пугает студентов в их начинающейся учебной жизни? Как правило, до первой сессии — ничего. Оказывается, в Средние века все было иначе.
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Метки: интересно   кабаньи клыки   ослиные уши   познавательно   студенты   факты   фото   
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15k
Lelik Час назад
Ой, ну не надо. Это театрализованное действо, сродни прохождению матросами обряда посвящения при пересечении экватора. С проползанием через бочонок с мазутом и прочие веселухи.
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476k
АРОН Час назад
Пора вернуть депозицию именно в таком формате.
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26k
Антон 2 часа назад
Да там и сами студенты отмороженные были. Одно мензурное фехтование чего стоит.
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