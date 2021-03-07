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Последняя просьба жены перед разводом навсегда изменила его жизнь

Последняя просьба жены перед разводом навсегда изменила его жизнь (1 фото)

Автор:
07 марта 2021 14:36
Метки: брак   глубокий смысл   жизненный урок   развод   раздел имущества   свадьба   
702
1
История, рассказанная от первого лица, которой мы хотим с вами поделиться, облетела весь Интернет, и её глубокий смысл и жизненный урок можно повторять снова и снова.

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Метки: брак   глубокий смысл   жизненный урок   развод   раздел имущества   свадьба   
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14  комментариев
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3k
magic32 Час назад
"...облетела весь Интернет," -не просто облетела, а разорвала его в клочья
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18
Владимир Воробьев 20 минут назад
Сопли, не более.
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19k
Вишенка Крокодилова 20 минут назад
Аффтар специализируется на розовых соплях.
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8k
Васильевна 22 минуты назад
Слишком очевидно...
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26k
Игорь Полчаса назад
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3k
schmubu 40 минут назад
< История, рассказанная от первого лица, которой мы хотим с вами поделиться, облетела весь Интернет

да это, простихосподи, сопливое гумно его уже лет 10 облетает...
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6k
Majul Час назад
Перебор с сопливостью. Прям сильно перебор.
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54
Александр Час назад
Уже было
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4k
Tatyana Час назад
Очень грустная история. Грустная потому что нужно быть, действительно, монстром, чтобы не видеть такой болезни человека, с которым живёшь. Рак пожирает быстро, но всё же это не инфаркт или инсульт, человек гаснет и это очевидно. Хочется верить, что эта история вымышленная, а настоящая жизнь гораздо лучше и светлее. Хоть на минуту хочется в это верить.
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3k
schmubu Tatyana 38 минут назад
Tatyana, от Вашего комментария я, простите за каламбур, awhуел больше, чем от самой истории.
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26k
Игорь Tatyana Полчаса назад
Если бы эта история была настоящая - её уже много лет назад нормально бы перевели на русский. А то так и ходит после гугл-переводчика много лет по слезливым темам.
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
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48k
alertol Час назад
- Позже я узнал, что моя жена

А то что он совершенно не знал что творится у него дома он не заметил... Я видел рак, это нельзя не заметить...
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13k
куджо Час назад
Оч сопливая история, но что то подобное случается и не только с разводами
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