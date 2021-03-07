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«Я вернулся домой к ужину, который приготовила моя жена. Мне предстоял нелегкий разговор с ней, который я начал с фразы «Мне нужно кое-что тебе сказать». Она ничего не ответила и начала ужинать. Уже не первый раз я заметил боль в ее глазах…Но мне все же нужно было начать, и я выпалил, что хочу развод. Она не выглядела рассерженной или удивленной, только лишь тихо задала короткий вопрос: «Почему?» Но я избегал этого вопроса, что очень разозлило её. Жена начала бросать предметы и закатила истерику. «Ты не мужчина!» — бросила она мне.В тот вечер мы больше не разговаривали. Я пошел в спальню и лег спать, но слышал, как плачет жена. По правде сказать, я не был намерен устраивать разборки, почему рухнул наш брак. А ведь ее волновал именно этот вопрос. Что я мог ответить? Что не люблю ее уже давно, а только жалею? И что сердце мое принадлежит отныне Джейн?Утром я подписал документы на развод и на раздел имущества. Я отдал жене дом, машину и тридцать процентов акций моей компании. Но она лишь усмехнулась и разорвала документы, сказав, что ей ничего не нужно от меня. Затем она снова начала плакать. Мне было жаль потраченных ею десяти лет, и нашего брака мне тоже было жаль, но ее реакция, ее истерики и злость укрепили меня в желании развестись. Я больше не видел в этой женщине того, что когда-то любил и что когда-то держало меня рядом с ней.Вечером я вернулся очень поздно. Не ужиная, я пошел в спальню и лег. Жена сидела за столом и что-то писала. Я быстро провалился в сон, а когда проснулся среди ночи – жена все еще писала, сидя за письменным столом. Мне было все равно, что она делает, я больше не ощущал с ней родства.Утром она сообщила мне, что написала свои условия развода. Все, что ей было нужно, – это попытаться сохранить добрые отношения настолько, насколько нас хватит. Ее аргумент был очень убедительным: через месяц у нашего сына были экзамены в школе, и она считала, что не стоит будоражить его нервную систему такими скверными новостями, а нужно постараться поддерживать нормальные отношения, пока он не разберется с экзаменами. Я согласился, так как был вынужден признать, что это правильное решение. Второе требование жены показалось мне глупым – все, что она хотела, это чтобы целый месяц каждое утро я выносил ее из спальни на руках и нес до крыльца, в память о том, как после нашей свадьбы я принес ее в дом.Я не стал спорить, хотя бы потому, что это все равно ничего бы для меня не значило. Но когда я рассказал на работе об этой просьбе Джейн, она саркастически расхохоталась и сказала, что это жалкие попытки моей жены манипулировать мной с целью вернуть меня в семью. Я лишь пожал плечами, мне было все равно, и я был уверен, что это невозможно.Когда я в первый день взял свою жену на руки, то чувствовал себя очень неловко, ведь у нас давно не было интимной близости, а те разговоры, которые велись между нами последнее время, и вовсе сделали нас чужими. Но наш сын радостно прыгал вокруг нас и кричал: «Папа носит маму на руках!» И жена тихо сказала мне «Не говори ему ничего…» Около двери я поставил жену на пол и пошел к машине, она направилась к автобусной остановке.Второй раз мы вели себя более естественно, она склонила голову мне на плечо, и я почувствовал ее запах. Неожиданно я поймал себя на мысли, что давно не рассматривал собственную жену, не замечал мелкие морщинки на ее лице и несколько седых волос. Она так много отдала нашему браку, что же я дал ей взамен?Четвертый день зародил между нами крошечную искоркуСледующие два дня давали мне почувствовать, что искорка растет. А еще я с удивлением заметил, что жена становится все легче и легче для меня. О своих мыслях и ощущениях я не стал говорить Джейн, подсознательно понимая, что это ее разозлит.В последний день, когда мне предстояло нести свою жену, я застал ее около шкафа. Она выбирала, что надеть, и сокрушалась, что очень похудела. И тут я заметил, ведь и правда, она стала очень худой, пожалуй, слишком худой. Я почувствовал горечь, что причинил ей такую боль. В комнату вошел наш сын и спросил, когда папа понесет маму на руках? Для него это стало привычным началом дня. Я легко подхватил свою исхудавшую жену и понес ее к входной двери. Я ощущал себя прямо точь-в-точь, как в день нашей свадьбы. Она легонько обнимала меня за шею, так же, как и тогда. И все было прекрасно, единственное, что по-настоящему огорчало меня, это вес жены.Когда я поставил жену на ноги, скорее побежал к машине и умчался на работу. Там я первым делом встретился с Джейн и сказал ей, что передумал разводиться. Она пощупала мою голову, в надежде, что у меня температура и я брежу. Но я повторил о своем желании, добавив, что наш брак разваливался вовсе не потому, что мы перестали любить друг друга, а потому, что перестали уделять друг другу внимание.Джейн влепила мне пощечину и в слезах убежала. Я же очень захотел вернуться домой к жене. Я выскочил из офиса и первым делом направился в цветочный магазин. Там я купил самый красивый букет, и когда продавец поинтересовался, какую сделать надпись на карточке, я ответил «Для меня будет счастьем носить тебя на руках до самой смерти!» С легким сердцем, букетом в руках и улыбкой на губах я взлетел вверх по лестнице и вбежал в спальню. Жена лежала на кровати. Она была мертваПозже я узнал, что моя жена мужественно боролась с раком последние несколько месяцев. Она ничего не сказала мне, а сам я не замечал, так как был занят романом с Джейн. Но моя мудрая и добрая жена, зная, что ей осталось недолго, позаботилась о том, чтобы наш развод и мой новый роман не сделал меня монстром в глазах сына. Видя, как я носил маму на руках, он теперь всегда будет считать меня примерным мужем. Неважно, находитесь ли вы сейчас в отношениях или нет, помните, что любые маленькие радости, знаки внимания, штрихи к вашей любви только укрепят и украсят брак. И они не позволят искре потухнуть… Будьте не только любовником своей половинке, будьте другом и партнером по жизни, верным и преданным. Забудьте всё — деньги, работу, дела. Главное – это отношения, которые навсегда заполнят вашу жизнь, если они будут гармоничными и полными любви.Надеюсь, моя история поможет кому-нибудь сохранить семью… Многие люди сдавались, не зная, что они всего в шаге от победы!»Мы желаем всем любви и тепла, и если вас тронула эта невероятно грустная история, пожалуйста, поделитесь ею со своими друзьями.