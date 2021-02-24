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19 собачьих финалистов конкурса на лучшее свадебное фото

19 собачьих финалистов конкурса на лучшее свадебное фото (20 фото)

Автор:
24 февраля 2021 17:44
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   свадебные фотографии   свадьба   собаки   фотографии   
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Сайт World's Best Wedding Photos провел конкурс на лучшее свадебное фото с участием очаровательных пёселей. Потому что собака, как известно — лучший друг человека, а что за свадьба такая без друзей? Вот 19 хвостатых финалистов, среди которых три победителя в номинациях «Щенячий портрет», «Лучший собачий момент» и, конечно же, «Выставка собак».

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Метки: животные   милота   свадебные фотографии   свадьба   собаки   фотографии   
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