19 собачьих финалистов конкурса на лучшее свадебное фото

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Сайт World's Best Wedding Photos провел конкурс на лучшее свадебное фото с участием очаровательных пёселей. Потому что собака, как известно — лучший друг человека, а что за свадьба такая без друзей? Вот 19 хвостатых финалистов, среди которых три победителя в номинациях «Щенячий портрет», «Лучший собачий момент» и, конечно же, «Выставка собак».
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