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Женщина, которую 13 лет назад облили кислотой за отказ выйти замуж, нашла свою любовь

Женщина, которую 13 лет назад облили кислотой за отказ выйти замуж, нашла свою любовь (10 фото)

Автор:
06 марта 2021 14:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жертва преступления   индия   история любви   кислота   настоящая любовь   свадьба   
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28-летняя жительница Индии Прамодини Рул в 15 лет отвергла предложение руки и сердца, и за это на нее плеснули кислотой. Она осталась обезображенной и ослепшей на оба глаза, и в течение долгих 13 лет проходила курс лечения и реабилитации. А потом произошло то, чего никто не ожидал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жертва преступления   индия   история любви   кислота   настоящая любовь   свадьба   
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Нанук Паналык 3 часа назад
Совет да любовь...
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711
Serg Dex 2 часа назад
Готовый сценарий для Болливуда.
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