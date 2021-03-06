28-летняя жительница Индии Прамодини Рул в 15 лет отвергла предложение руки и сердца, и за это на нее плеснули кислотой. Она осталась обезображенной и ослепшей на оба глаза, и в течение долгих 13 лет проходила курс лечения и реабилитации. А потом произошло то, чего никто не ожидал.

0 Источник: В 2018 году в больнице Прамодини познакомилась со своим ровесником Сароджем, и он начал за ней ухаживать. Он бросил работу, чтобы заботиться о Прамодини. Увидеть любимого она смогла лишь после того, как ей сделали операцию и частично вернули зрение - на 20 процентов.

0 Источник: 1 марта пара сыграла свадьбу.

0 Источник: Помимо ожогов лица и потери зрения, Прамодини в результате нападения потеряла и все волосы. Но это не помешало ей насладиться лучшим днем в ее жизни - она просто надела парик! На свадьбе было более тысячи гостей.

0 Источник: "Я чувствую себя настолько счастливой, что вышла замуж за Сароджа, это потрясающее чувство, - рассказала новобрачная. - У нас было так много гостей на свадьбе! Все пришли, чтобы отпраздновать с нами этот особенный день".

0 Источник: Прамодини в день свадьбы.

0 Источник: Пара планировала пожениться в апреле 2020 года после помолвки в 2018 году, но вспышка пандемии отложила их планы.

0 Источник: "Многие были удивлены, что он хочет на мне жениться, но мы полюбили друг друга, и наши семьи пришли к этой идее", - говорит Прамодини.

0 Источник: "После встречи в больнице мы сначала жили вместе в Нью-Дели, а потом решили пожениться".

0 Источник: "Впервые я смогла увидеть Сароджа в сентябре этого года, когда мне сделали первую операцию на левом глазу, и я была им полностью очарована".