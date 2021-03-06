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28-летняя жительница Индии Прамодини Рул в 15 лет отвергла предложение руки и сердца, и за это на нее плеснули кислотой. Она осталась обезображенной и ослепшей на оба глаза, и в течение долгих 13 лет проходила курс лечения и реабилитации. А потом произошло то, чего никто не ожидал.
В 2018 году в больнице Прамодини познакомилась со своим ровесником Сароджем, и он начал за ней ухаживать. Он бросил работу, чтобы заботиться о Прамодини. Увидеть любимого она смогла лишь после того, как ей сделали операцию и частично вернули зрение - на 20 процентов.
Помимо ожогов лица и потери зрения, Прамодини в результате нападения потеряла и все волосы. Но это не помешало ей насладиться лучшим днем в ее жизни - она просто надела парик! На свадьбе было более тысячи гостей.
"Я чувствую себя настолько счастливой, что вышла замуж за Сароджа, это потрясающее чувство, - рассказала новобрачная. - У нас было так много гостей на свадьбе! Все пришли, чтобы отпраздновать с нами этот особенный день".
Пара планировала пожениться в апреле 2020 года после помолвки в 2018 году, но вспышка пандемии отложила их планы.
"Многие были удивлены, что он хочет на мне жениться, но мы полюбили друг друга, и наши семьи пришли к этой идее", - говорит Прамодини.
"Впервые я смогла увидеть Сароджа в сентябре этого года, когда мне сделали первую операцию на левом глазу, и я была им полностью очарована".
"Он любит меня такой, какая я есть. И всегда побуждает меня жить счастливо".
Сейчас пара работает в неправительственной организации Chaanv Foundation, которая занимается реабилитацией пострадавших от нападений, связанных с обливанием жертв кислотой, так называемых "кислотных атак". Увы, в Индии это весьма распространенный вид насилия.
Сейчас пара работает в неправительственной организации Chaanv Foundation, которая занимается реабилитацией пострадавших от нападений, связанных с обливанием жертв кислотой, так называемых "кислотных атак". Увы, в Индии это весьма распространенный вид насилия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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