Школьник спас собаку из уличного туалета

После урока школьники отправились на поиски и обнаружили, что в уличный туалет, который находился при стадионе, попала собака. Мальчишки, решив, что самостоятельно им незадачливого пса из выгребной ямы не достать обратились за помощью к взрослым.

Мама одного из детей дозвонилась в службу спасения и пожарную службу. Но везде ответ был один и тот же. Женщине сообщили, что помощь собаке они не могут, так как спасают только людей. В ветклинике также заявили, что подобными вопросами они не занимаются.