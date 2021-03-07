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Школьник спас собаку из уличного туалета

Школьник спас собаку из уличного туалета (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2021 10:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Кировская область   Уличный туалет   собака   спасение собаки   школьник   
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Обычный урок физкультуры в школе города Уржума Кировской области был прерван странными звуками. Дети отчётливо слышали лай собаки, но, казалось, что животное находится где-то под землёй.

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Метки: Кировская область   Уличный туалет   собака   спасение собаки   школьник   
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Миклухо Поклал Полчаса назад
Вот какого беса подобные отверстия не замуровывают? Или хотя бы не закрывают плотной решеткой? Ведь не только собака, человек провалится может. И как минимум, отделаться травмами.
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