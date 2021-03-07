Школьник спас собаку из уличного туалета

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Обычный урок физкультуры в школе города Уржума Кировской области был прерван странными звуками. Дети отчётливо слышали лай собаки, но, казалось, что животное находится где-то под землёй.
После урока школьники отправились на поиски и обнаружили, что в уличный туалет, который находился при стадионе, попала собака. Мальчишки, решив, что самостоятельно им незадачливого пса из выгребной ямы не достать обратились за помощью к взрослым.
Мама одного из детей дозвонилась в службу спасения и пожарную службу. Но везде ответ был один и тот же. Женщине сообщили, что помощь собаке они не могут, так как спасают только людей. В ветклинике также заявили, что подобными вопросами они не занимаются.
Мама одного из детей дозвонилась в службу спасения и пожарную службу. Но везде ответ был один и тот же. Женщине сообщили, что помощь собаке они не могут, так как спасают только людей. В ветклинике также заявили, что подобными вопросами они не занимаются.
Но один из ребят решив, что так дело не пойдёт, самостоятельно вытащил дворнягу из зловонной ямы. Пёс оказался сообразительным, и вся операция заняла буквально за пару минут.
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