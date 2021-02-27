Старшая дочка Сталлоне снова похвасталась фигуркой в бикини

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24-летняя модель София Роуз Сталлоне особо дорога своему звездному отцу. Как рассказывал сам Сталлоне, девочке, родившейся, когда знаменитому актеру было уже 50 лет, в двухмесячном возрасте пришлось перенести операцию на сердце...
Длинноногая модель родилась и живет по сей день в Майами. Девушка имеет университетский диплом по специальностям "предпринимательство" и "кино". А еще у нее свыше 1,4 миллиона подписчиков в Инстаграм, которых она радует снимками разной степени скромности...
Вот в солнечном феврале София выложила на всеобщее обозрение фотографию, на которой загорает под пальмами с книгой и семейным домашним питомцем.
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София не первый раз позирует перед объективом с книгой и признается, что чтение -- ее любимое занятие.
Три дочери Сильвестра Сталлоне стали главными звездами премьеры фильма «Синяя бездна-2»
Дело было два года назад: одна из сестер, Систин снялась в триллере, исполняя главную роль...
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Поэтому на фото и ракурсы весьма избранные.
Пока молодая и стройная, смотрится неплохо.
А если захочет щей, то может нанять русскую. Словом, вы поняли...
ЗЫ Жду пост очередного кретина - "Свою покажи" )))