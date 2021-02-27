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Старшая дочка Сталлоне снова похвасталась фигуркой в бикини

Старшая дочка Сталлоне снова похвасталась фигуркой в бикини (8 фото)

Автор:
27 февраля 2021 23:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Девушка   дочка   красота   модель   софия   сталлоне   фото   
1638
8
24-летняя модель София Роуз Сталлоне особо дорога своему звездному отцу. Как рассказывал сам Сталлоне, девочке, родившейся, когда знаменитому актеру было уже 50 лет, в двухмесячном возрасте пришлось перенести операцию на сердце...
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Метки: Instagram   Девушка   дочка   красота   модель   софия   сталлоне   фото   
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11  комментариев
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3k
Петрович Час назад
Дольф не только интеллектуал. Гены у него тоже не подкачали
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2k
LU-LU 17 минут назад
Крупные руки, крупные ступни, широкая грудная клетка, тяжелая челюсть, узкий таз.
Поэтому на фото и ракурсы весьма избранные.
Пока молодая и стройная, смотрится неплохо.
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510
X Æ A-12 42 минуты назад
Она хоть борщ сварить сможет?
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4k
Vasiliy X Æ A-12 19 минут назад
А зачем? Если захочется борща, она всегда может нанять украинку, которая сварить настоящий украинский борщ.
А если захочет щей, то может нанять русскую. Словом, вы поняли...
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75
Племянник Путина 51 минуту назад
могло быть и хуже
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8k
Караганда 54 минуты назад
у таких пап-дочки все модели-других профессий они не знают.а папа не знает как сбагрить эту кучу девок,но чтоб остались моделями.в простые руки не отдашь,а не в простые-одни педерасты.вот где проблема.
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26k
АнтонПолднев 56 минут назад
Мдэ... Явно лучше, чем лошади Брюса Уиллиса...
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249
Юрий 58 минут назад
Надеюсь, что у них кроме высокого интеллекта, выпирающего из купальника, есть и другие таланты. Посмотрим...
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Баба как баба. Даже не назвал бы ее симпатичной.

ЗЫ Жду пост очередного кретина - "Свою покажи" )))
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40k
Максим Т. Час назад
Баба как баба.
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529
Колючий 2 часа назад
Бедненькая, недоедает
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