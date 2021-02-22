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25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения

25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения (28 фото)

Автор:
22 февраля 2021 07:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   диалоги   комментарии   приколы   смешно   соцсети   творчество   
3003
28
Очивидная польза соцсетей - они объединяют кучу талантливых людей с отменным чувством юмора. Именно они с их подачи рождаются смешные обсуждения и комментарии. Возможно, у каких-то из них найдется автор-фишкянин?
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Метки: Юмор   диалоги   комментарии   приколы   смешно   соцсети   творчество   
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4  комментария
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Идиоты! Могли на авто.ру или на авито купить готовый за 10-15К.
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3k
Нечаинка Свирепый Бамбр Час назад
Наглядный пример о разнице в творческой и потребительской психологии.
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Нечаинка Час назад
Комментарий к фото
Ага, и именно поэтому это называется крекер "Рыбки".
Изобретатели в только что лет опять активировались.
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6k
vitenok Час назад
Насчёт японского гражданства - там можно сколько угодно документов собирать, х.у.й ты его получишь. В Японии законодательно запрещено давать гражданство иностранцам. Всем абсолютно невзирая. Наши девки, вышедшие замуж за японца, родившиеся там детей, ни когда не получат там гражданства. Иметь гражданство Японии может только этнический японец. Такая вот страна.
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