25+ диалогов и комментариев для хорошего настроения

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Очивидная польза соцсетей - они объединяют кучу талантливых людей с отменным чувством юмора. Именно они с их подачи рождаются смешные обсуждения и комментарии. Возможно, у каких-то из них найдется автор-фишкянин?
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Метки: Юмор диалоги комментарии приколы смешно соцсети творчество
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