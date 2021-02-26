20 знаменитостей, которые по какой-либо причине отказались от огромных денег

Шон Коннери был первым актером, сыгравшим в кино Джеймса Бонда. Это была его прорывная роль; до этого он снимался в небольших театральных и телевизионных постановках. Взять на себя эту роль было разумным решением, но тот же актер, который видел потенциал в Джеймсе Бонде, не понимал потенциала "Властелина колец".



Шон Коннери был первым, кого выбрали на роль Гэндальфа, но актер упустил эту возможность. Он действительно провел свое исследование и прочитал не только сценарий, но и книгу, но не проникся. Он также смотрел фильм с Яном Маккелленом в роли Гэндальфа, когда он вышел, но Шон Коннери все еще не мог его понять, хотя он согласился, что Маккеллен действительно хорошо поработал. Сначала Шону Коннери обещали по 6 миллионов долларов за каждый фильм в трилогии, затем его соблазнили получить 15% кассовых сборов, поэтому на самом деле он отказался почти от 450 миллионов долларов.