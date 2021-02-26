20 знаменитостей, которые по какой-либо причине отказались от огромных денег

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Звезды зарабатывают так много, что иногда вполне могут позволить себе выбирать - браться за работу или нет, исходя из собственных желаний, принципов и настроения. Потерять пару миллионов долларов, отказавшись от проекта, который их не вдохновляет, - это в порядке вещей. Хотя иногда случаются и ошибки, и потом остается лишь сожалеть о своем решении и упущенной возможности...
Итак, вот список людей, которые легко могли набить карманы деньгами, но по тем или иным причинам этого не сделали.
1. Леди Гага отказалась выступить на вечеринке Республиканской партии США, за что ей предлагали миллион долларов
Леди Гага - американская поп-певица, известная своими либеральными взглядами. Поэтому неудивительно, что когда в 2012 году ее пригласили выступить на съезде Республиканской партии и предложили гонорар в миллион долларов, она отказалась.
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2. Песня "Somebody That I Used To Know" могла заработать 1,6 млн долларов на рекламе в YouTube
Песня "Somebody That I Used to Know" была выпущена в 2011 году и является наиболее успешным произведением, написанным автором и исполнителем Готье, настоящее имя которого - Уолли Де Бакер. Песня возглавила международные чарты, и по состоянию на февраль 2021 года клип на песню посмотрели более 1,6 миллиарда раз.
Можно подумать, что человек с таким большим количеством просмотров на YouTube заработал бы на рекламе на сайте достаточно денег, чтобы их хватило на всю жизнь. С Готье дело обстоит иначе: он фактически не монетизировал свое самое успешное видео или любое другое видео на своем канале YouTube. Вы можете только догадываться, какие деньги принесло бы музыкальное видео (для сравнения, корейский исполнитель Psy заработал около 2 миллионов долларов только от доходов от рекламы, когда музыкальное видео на "Gangnam Style" достигло 2 миллиардов просмотров).
Но Готье не хочет, чтобы его музыка ассоциировалась с товарами в рекламе, поэтому он отказался от потенциальных миллионов на YouTube.
Можно подумать, что человек с таким большим количеством просмотров на YouTube заработал бы на рекламе на сайте достаточно денег, чтобы их хватило на всю жизнь. С Готье дело обстоит иначе: он фактически не монетизировал свое самое успешное видео или любое другое видео на своем канале YouTube. Вы можете только догадываться, какие деньги принесло бы музыкальное видео (для сравнения, корейский исполнитель Psy заработал около 2 миллионов долларов только от доходов от рекламы, когда музыкальное видео на "Gangnam Style" достигло 2 миллиардов просмотров).
Но Готье не хочет, чтобы его музыка ассоциировалась с товарами в рекламе, поэтому он отказался от потенциальных миллионов на YouTube.
3. Группе Abba предложили миллиард долларов за воссоединительный тур, но они отказались
Шведская поп-группа ABBA образовалась в 1972 году и завершила свою карьеру в 1982 году. Они стали международным хитом после победы на конкурсе песни "Евровидение" в 1974 году с песней "Waterloo". По оценкам, они продали от 150 до 380 миллионов пластинок по всему миру, что делает их одними из самых продаваемых музыкантов всех времен.
С годами популярность группы не угасла. Спустя почти 30 лет после распада ABBA, в 2000 году, группе предложили миллиард долларов за воссоединение. К сожалению для фанатов, участники группы отклонили это предложение.
С годами популярность группы не угасла. Спустя почти 30 лет после распада ABBA, в 2000 году, группе предложили миллиард долларов за воссоединение. К сожалению для фанатов, участники группы отклонили это предложение.
4. Участники группы ZZ Top отказались сбрить бороды для рекламы, хотя им посулили за это миллион долларов
ZZ Top - всемирно известная американская рок-группа, образованная в 1969 году и действующая до сих пор. В общей сложности они продали 25 миллионов пластинок и входят в список 100 самых продаваемых артистов в США.
Два члена группы, Билли Гиббонс и Дасти Хилл, решили изменить свой имидж в 1970-х годах и отпустили длинные бороды, и их бороды стали культовыми. Настолько, что компания по производству бритв Gillette предложила им двоим по миллиону долларов, чтобы они сбрили свои бороды в рекламном ролике. Но музыканты отказались наотрез!
Два члена группы, Билли Гиббонс и Дасти Хилл, решили изменить свой имидж в 1970-х годах и отпустили длинные бороды, и их бороды стали культовыми. Настолько, что компания по производству бритв Gillette предложила им двоим по миллиону долларов, чтобы они сбрили свои бороды в рекламном ролике. Но музыканты отказались наотрез!
5. Джерри Сайнфелд отказался от 110 миллионов долларов и не жалеет об этом
Джерри Сайнфелд наиболее известен тем, что сыграл персонажа, основанного на нем самом, в ситкоме "Сайнфелд". Шоу транслировалось с 1989 по 1998 год и стало очень популярным. Оно был настолько успешным, что NBC захотелось продолжить, поскольку это было крупнейшее шоу на телевидении.
Нужно было убедить Сайнфелда сняться в еще одном сезоне, и телевизионщики пришли к нему с суммой, перед которой никто бы не мог устоять: 110 миллионов долларов за сезон из 22 серий. Но Сайнфелд отказался, сказав, что он отдал этому сериалу все силы и теперь пора позаботиться о себе. Когда его спросили, сожалеет ли он о своем решении, он объяснил, что это идеальный момент, чтобы все закончить.
Нужно было убедить Сайнфелда сняться в еще одном сезоне, и телевизионщики пришли к нему с суммой, перед которой никто бы не мог устоять: 110 миллионов долларов за сезон из 22 серий. Но Сайнфелд отказался, сказав, что он отдал этому сериалу все силы и теперь пора позаботиться о себе. Когда его спросили, сожалеет ли он о своем решении, он объяснил, что это идеальный момент, чтобы все закончить.
6. Уилл Феррелл отказался от сделки на 29 миллионов долларов, которая включала участие в фильме "Эльф-2"
Уилл Феррелл - актер, известный по ролям в комедийных фильмах. Фильм "Эльф" (2003) с его участием стал одним из лучших рождественских фильмов и получил отличные отзывы. Он собрал 220 миллионов долларов по всему миру, и создатели очень хотели снять вторую часть.
Однако продолжения не последовало, потому что Уилл Феррелл не согласился продолжать изображать Бадди. Это означает, что он отказался от 29 миллионов долларов. Более того, он нисколько не жалеет об этом. Актер не хотел портить первый фильм, потому что второй уже не был бы так хорош. Кроме того, он не мог вынести мысли, что люди подумают, что он делает это только из-за денег.
Однако продолжения не последовало, потому что Уилл Феррелл не согласился продолжать изображать Бадди. Это означает, что он отказался от 29 миллионов долларов. Более того, он нисколько не жалеет об этом. Актер не хотел портить первый фильм, потому что второй уже не был бы так хорош. Кроме того, он не мог вынести мысли, что люди подумают, что он делает это только из-за денег.
7. Кристиан Бэйл мог бы заработать 50 миллионов долларов, если бы согласился на четвертый фильм о Бэтмене
Трилогия "Темный рыцарь" была очень успешной серией фильмов о Бэтмене - компания Warner Bros. заработала 2,4 миллиарда долларов в мировом прокате. Актером, сыгравшим Бэтмена, был Кристиан Бэйл, он на трех фильмах заработал около 54 миллионов долларов. Но когда ему предложили роль в четвертой части и 50 млн долларов всего за одну картину, он отказался.
Актер объяснил, что с самого начала режиссер Кристофер Нолан задумал трилогию, поэтому после третьего фильма следует остановиться. Кристиан Бэйл уважил желание режиссера, поэтому трилогия не превратилась в квадрилогию.
Актер объяснил, что с самого начала режиссер Кристофер Нолан задумал трилогию, поэтому после третьего фильма следует остановиться. Кристиан Бэйл уважил желание режиссера, поэтому трилогия не превратилась в квадрилогию.
8. Майкл Китон отказался от 15 млн долларов за роль в фильме "Бэтмен и Робин", потому что ему не понравился сценарий
Майкл Китон - американский актер, начавший свою карьеру с ролей в ситкомах и комедийных фильмах. Роль Бэтмена в фильмах Тима Бертона принесла ему большое признание. Актеру заплатили 5 миллионов долларов за первый фильм о Бэтмене и 10 миллионов долларов за второй. Должен был быть снят третий фильм, и на этот раз Майклу Китону заплатили бы 15 миллионов долларов.
Но он отказался от денег, и причина очень проста: ему не понравилось то, что он прочитал в сценарии. Майклу Китону нравились предыдущие фильмы, которые были более мрачными и темными по духу, но студия Warner Bros. не была удовлетворена доходами от второго фильма и решила, что третий будет более беззаботным по настроению. На это Майкл Китон пойти не мог.
Но он отказался от денег, и причина очень проста: ему не понравилось то, что он прочитал в сценарии. Майклу Китону нравились предыдущие фильмы, которые были более мрачными и темными по духу, но студия Warner Bros. не была удовлетворена доходами от второго фильма и решила, что третий будет более беззаботным по настроению. На это Майкл Китон пойти не мог.
9. Джоди Фостер не захотела играть в продолжении "Молчания ягнят", хотя ей предложили 15 миллионов долларов
Джоди Фостер - очень известная актриса, снявшаяся во многих великих фильмах и сериалах. Она получила столько наград и номинаций, что для них есть отдельная статья в Википедии.
Джоди Фостер как-то упомянула, что одной из ее любимых ролей была стажёрка ФБР Клэрис Старлинг в фильме "Молчание ягнят". Фильм был очень успешным, собрав около 273 миллионов долларов, а Джоди Фостер получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Однако, когда ей предложили 15 миллионов долларов за роль в сиквеле, она отказалась. Актриса прочитала роман, по которому должны были снимать второй фильм, и ей не очень понравилось то, как там изображен ее персонаж.
Джоди Фостер как-то упомянула, что одной из ее любимых ролей была стажёрка ФБР Клэрис Старлинг в фильме "Молчание ягнят". Фильм был очень успешным, собрав около 273 миллионов долларов, а Джоди Фостер получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Однако, когда ей предложили 15 миллионов долларов за роль в сиквеле, она отказалась. Актриса прочитала роман, по которому должны были снимать второй фильм, и ей не очень понравилось то, как там изображен ее персонаж.
10. Создатель сериала "Во все тяжкие" отказался от 75 миллионов долларов
"Во все тяжкие" - это отмеченное наградами американское телешоу, признанное критиками одним из величайших телесериалов всех времен, привлекающее миллионы зрителей. В нем 62 эпизода, и это отсылка к атомному номеру самария, который используется для лечения рака. Главный герой сериала - учитель химии, у него рак легких, так что это символично.
Это одна из причин, по которой создатель и продюсер сериала Винс Гиллиган отказался от 75 миллионов долларов на создание дополнительных трех серий в прошлом сезоне. В среднем один эпизод стоил бы около 3,5 миллионов долларов, так что создатель шоу мог бы получить от этого прибыль. Но ему также пришлось бы полностью переписать концовку, потому что на момент получения предложения он уже написал ее, и почти все герои сериала были мертвы.
Это одна из причин, по которой создатель и продюсер сериала Винс Гиллиган отказался от 75 миллионов долларов на создание дополнительных трех серий в прошлом сезоне. В среднем один эпизод стоил бы около 3,5 миллионов долларов, так что создатель шоу мог бы получить от этого прибыль. Но ему также пришлось бы полностью переписать концовку, потому что на момент получения предложения он уже написал ее, и почти все герои сериала были мертвы.
11. Киану Ривз решил не сниматься в "Скорости-2" и отказаться от 12 миллионов долларов
Киану Ривз - потрясающий канадский актер, известный, в частности, по роли в легендарных фильмах "Матрица". Фильм, который действительно помог актеру взлететь до небес, - "Скорость". Он имел огромный успех, собрав 350 миллионов долларов по всему миру, и получил "Оскар" за лучший звуковой монтаж и лучшее звуковое микширование. Очень быстро было принято решение о создании сиквела.
Киану предложили роль и гонорар в 12 миллионов долларов. Но, как и Майкл Китон, Киану Ривз прочитал сценарий и не был им очарован. Второй фильм получил множество негативных отзывов, что доказывает правильность решения актера.
Киану предложили роль и гонорар в 12 миллионов долларов. Но, как и Майкл Китон, Киану Ривз прочитал сценарий и не был им очарован. Второй фильм получил множество негативных отзывов, что доказывает правильность решения актера.
12. Группе "Битлз" предложили 50 миллионов долларов за воссоединительный концерт, но они отказались
The Beatles - легендарная рок-группа, образованная в Англии в 1960 году. Группа является самым продаваемым музыкальным коллективом всех времен с предполагаемым объемом продаж 600 миллионов копий по всему миру. Участники расстались в 1970 году и продолжили карьеру в качестве сольных исполнителей.
Конечно, очень многие желали их воссоединения, и группе были предложены такие возможности. Промоутер Билл Сарджент предложил артистам 10 миллионов долларов за концерт-воссоединение в 1974 году. Затем он поднял планку до 30 миллионов долларов в 1976 году, а затем, всего через месяц в том же году, он снова повысил ее - уже до 50 миллионов долларов. Битлы отказались, но не потому, что сочли это предложение не слишком щедрым. Сначала они даже думали согласиться, но потом сообща решили, что идея им не по душе.
Конечно, очень многие желали их воссоединения, и группе были предложены такие возможности. Промоутер Билл Сарджент предложил артистам 10 миллионов долларов за концерт-воссоединение в 1974 году. Затем он поднял планку до 30 миллионов долларов в 1976 году, а затем, всего через месяц в том же году, он снова повысил ее - уже до 50 миллионов долларов. Битлы отказались, но не потому, что сочли это предложение не слишком щедрым. Сначала они даже думали согласиться, но потом сообща решили, что идея им не по душе.
13. Шон Коннери мог бы заработать 450 миллионов долларов, если бы принял предложение сыграть Гэндальфа
Шон Коннери был первым актером, сыгравшим в кино Джеймса Бонда. Это была его прорывная роль; до этого он снимался в небольших театральных и телевизионных постановках. Взять на себя эту роль было разумным решением, но тот же актер, который видел потенциал в Джеймсе Бонде, не понимал потенциала "Властелина колец".
Шон Коннери был первым, кого выбрали на роль Гэндальфа, но актер упустил эту возможность. Он действительно провел свое исследование и прочитал не только сценарий, но и книгу, но не проникся. Он также смотрел фильм с Яном Маккелленом в роли Гэндальфа, когда он вышел, но Шон Коннери все еще не мог его понять, хотя он согласился, что Маккеллен действительно хорошо поработал. Сначала Шону Коннери обещали по 6 миллионов долларов за каждый фильм в трилогии, затем его соблазнили получить 15% кассовых сборов, поэтому на самом деле он отказался почти от 450 миллионов долларов.
Шон Коннери был первым, кого выбрали на роль Гэндальфа, но актер упустил эту возможность. Он действительно провел свое исследование и прочитал не только сценарий, но и книгу, но не проникся. Он также смотрел фильм с Яном Маккелленом в роли Гэндальфа, когда он вышел, но Шон Коннери все еще не мог его понять, хотя он согласился, что Маккеллен действительно хорошо поработал. Сначала Шону Коннери обещали по 6 миллионов долларов за каждый фильм в трилогии, затем его соблазнили получить 15% кассовых сборов, поэтому на самом деле он отказался почти от 450 миллионов долларов.
14. Джеймс Артур отказался от 346000 долларов за участие в реалити-шоу Celebrity Big Brother
Джеймс Артур стал победителем конкурса The X Factor в 2012 году и дебютировал с песней "Impossible". Было продано более 2,5 миллионов копий по всему миру, поэтому можно с уверенностью сказать, что новый певец начал карьеру очень неплохо. Вскоре после этого Джеймс Артур оказался вовлеченным в спор, который в конечном итоге привел к тому, что он покинул свою продюсерскую компанию Syco.
На тот момент у певца были финансовые проблемы. И он легко мог бы их решить: на него зарились многие реалити-шоу. Самое большое предложение поступило от шоу Celebrity Big Brother - 250 000 фунтов стерлингов (~ 346 000 долларов США) за его участие. Деньги ему были очень нужны в тот момент, но он отказался: боялся, что после этого никто не станет воспринимать его или его музыку всерьез.
На тот момент у певца были финансовые проблемы. И он легко мог бы их решить: на него зарились многие реалити-шоу. Самое большое предложение поступило от шоу Celebrity Big Brother - 250 000 фунтов стерлингов (~ 346 000 долларов США) за его участие. Деньги ему были очень нужны в тот момент, но он отказался: боялся, что после этого никто не станет воспринимать его или его музыку всерьез.
15. Мэтт Дэймон упустил 278 миллионов долларов из-за того, что не снялся в "Аватаре"
Фильм "Аватар" - второй самый кассовый фильм всех времен, уступивший только "Мстителям: Финал", и вышел он более десяти лет назад. Теперь, зная об успехе фильма, очень удивительно думать, что какой-то актер мог отказаться от предложения сняться в нем.
Но это именно то, что сделал Мэтт Дэймон. Более того, режиссер Джеймс Кэмерон, по всей видимости, предложил Мэтту Дэймону 10% от прибыли фильма, и это значит, что актер заработал бы больше четверти миллиарда! Он объяснил, что отказался от роли, потому что думал, что это создало бы проблему для Пола Гринграсса и его друзей в "Ультиматуме Борна". Актер не стал вдаваться в подробности, просто сказал, что не может этого сделать.
Но это именно то, что сделал Мэтт Дэймон. Более того, режиссер Джеймс Кэмерон, по всей видимости, предложил Мэтту Дэймону 10% от прибыли фильма, и это значит, что актер заработал бы больше четверти миллиарда! Он объяснил, что отказался от роли, потому что думал, что это создало бы проблему для Пола Гринграсса и его друзей в "Ультиматуме Борна". Актер не стал вдаваться в подробности, просто сказал, что не может этого сделать.
16. Кэти Холмс отказалась от роли Баффи в фильме "Баффи - истребительница вампиров" и не заработала 15 миллионов долларов
Кэти Холмс - американская актриса, получившая известность благодаря роли Джоуи Поттер в телесериале "Бухта Доусона" (1998–2003). Она также снялась в фильме "Бэтмен: Начало", который является ее самым кассовым фильмом. Хотя кажется, что актриса умеет выбирать роли, она отвергла немало из них.
Например, ей предложили главную роль в сериале "Баффи - истребительнице вампиров". Сара Мишель Геллар, которой в итоге досталась эта роль, заработала на сериале около 15 миллионов долларов. Но Кэти Холмс хотела тогда закончить среднюю школу, и не смогла взять на себя ответственность за серьезный проект.
Например, ей предложили главную роль в сериале "Баффи - истребительнице вампиров". Сара Мишель Геллар, которой в итоге досталась эта роль, заработала на сериале около 15 миллионов долларов. Но Кэти Холмс хотела тогда закончить среднюю школу, и не смогла взять на себя ответственность за серьезный проект.
17. Дэйв Чаппель не подписал контракт на 50 миллионов долларов
Дэйв Чаппель в основном известен как стендап-комик, у которого было собственное шоу - комедийный телесериал под названием Chappelle's Show (2003–2006). Он создал его с другим комиком, Нилом Бреннаном. Шоу длилось два полных сезона, а третий сезон состоял из трех эпизодов ранее неизданных скетчей.
Комик не захотел продолжать сериал, потому что был недоволен собой и иначе представлял себе успех. Кроме того, работа была очень напряженной, и у него не было времени заниматься чем-либо, кроме нее. В итоге даже 50 миллионов долларов не убедили его остаться в шоу. Контракт уже был, сумма написана, но Дэйв Чаппель ушел.
Комик не захотел продолжать сериал, потому что был недоволен собой и иначе представлял себе успех. Кроме того, работа была очень напряженной, и у него не было времени заниматься чем-либо, кроме нее. В итоге даже 50 миллионов долларов не убедили его остаться в шоу. Контракт уже был, сумма написана, но Дэйв Чаппель ушел.
18. Халк Хоган упустил возможность заработать более 200 миллионов долларов на продвижении гриля
Халк Хоган - американский борец на пенсии, который считается самой известной мировой звездой рестлинга. Он был настолько популярен, что сыграл несколько ролей в фильмах и сериалах, а его голос можно услышать в некоторых мультфильмах.
Халк Хоган был таким популярным, что многие компании хотели привлечь его к рекламе своих товаров. В начале 1990-х его агент обратился к нему с двумя предложениями от разных компаний - производителя грилей и производителя фрикаделек. Хоган выбрал второго, и прогадал. Если бы он согласился на первое предложение, то заработал бы более 200 млн долларов (именно эту сумму заработал на этой рекламе боксер Джордж Форман).
Халк Хоган был таким популярным, что многие компании хотели привлечь его к рекламе своих товаров. В начале 1990-х его агент обратился к нему с двумя предложениями от разных компаний - производителя грилей и производителя фрикаделек. Хоган выбрал второго, и прогадал. Если бы он согласился на первое предложение, то заработал бы более 200 млн долларов (именно эту сумму заработал на этой рекламе боксер Джордж Форман).
19. Шакил О'Нил не пил кофе, поэтому отказался инвестировать в Starbucks
Шакил О'Нил - бывший американский баскетболист, который считается одним из лучших баскетболистов всех времен. Он не только хороший спортсмен, но и сообразительный бизнесмен, инвестирующий в такие компании, как Apple и PepsiCo. Он прекрасно понимает, что стоит его внимания.
Но человеку свойственно ошибаться, а поскольку О'Нил человек, значит, он ошибался. В 1993 году его агент Говард Шульц предложил Шакилу О'Нилу инвестировать в кофейную компанию. Но по сей день у него есть принцип инвестировать в продукты, в которые он верит, и тогда он не пил кофе. На самом деле он был убежден, что "черные люди не пьют кофе" и открытие новых кофеен в афроамериканских общинах не сработало бы. Теперь, оглядываясь назад, звезда баскетбола глубоко сожалеет о своем решении и упущенной возможности легко заработать миллионы долларов.
Но человеку свойственно ошибаться, а поскольку О'Нил человек, значит, он ошибался. В 1993 году его агент Говард Шульц предложил Шакилу О'Нилу инвестировать в кофейную компанию. Но по сей день у него есть принцип инвестировать в продукты, в которые он верит, и тогда он не пил кофе. На самом деле он был убежден, что "черные люди не пьют кофе" и открытие новых кофеен в афроамериканских общинах не сработало бы. Теперь, оглядываясь назад, звезда баскетбола глубоко сожалеет о своем решении и упущенной возможности легко заработать миллионы долларов.
20. Ким Кардашьян и Канье Уэст отказались от 3 миллионов долларов за фотографии их новорожденной дочери
Когда у Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста впервые родилась дочь Норт, многие журналы пришли к тогда еще новым родителям с выгодными предложениями о фотографии ребенка. Говорят, австралийский журнал предложил им 3 миллиона долларов, но Канье Уэст был тверд и не хотел, чтобы его дочь присутствовала на шоу. Еще до того, как она родилась, он поделился, что не хочет говорить о своей семье и что ребенок принадлежит ему, а не Америке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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миллиард долларов ?????? . в жизни не поверю
И если с этого миллиарда еще будут идти организационные вычеты, то весьма может быть.
Вроде бы Тэйлор Свифт за последний тур заработала более четверти миллиарда (где-то видел цифру в 350М)