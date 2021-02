20 знаменитостей, которые по какой-либо причине отказались от огромных денег

Песня "Somebody That I Used to Know" была выпущена в 2011 году и является наиболее успешным произведением, написанным автором и исполнителем Готье, настоящее имя которого - Уолли Де Бакер. Песня возглавила международные чарты, и по состоянию на февраль 2021 года клип на песню посмотрели более 1,6 миллиарда раз.



Можно подумать, что человек с таким большим количеством просмотров на YouTube заработал бы на рекламе на сайте достаточно денег, чтобы их хватило на всю жизнь. С Готье дело обстоит иначе: он фактически не монетизировал свое самое успешное видео или любое другое видео на своем канале YouTube. Вы можете только догадываться, какие деньги принесло бы музыкальное видео (для сравнения, корейский исполнитель Psy заработал около 2 миллионов долларов только от доходов от рекламы, когда музыкальное видео на "Gangnam Style" достигло 2 миллиардов просмотров).



Но Готье не хочет, чтобы его музыка ассоциировалась с товарами в рекламе, поэтому он отказался от потенциальных миллионов на YouTube.