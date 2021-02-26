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20 знаменитостей, которые по какой-либо причине отказались от огромных денег

20 знаменитостей, которые по какой-либо причине отказались от огромных денег (21 фото)

Автор:
26 февраля 2021 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: богатые и знаменитые   вот так вот   гонорары звезд   звезды   знаменитости   кино   отказались от денег   
694
21
Звезды зарабатывают так много, что иногда вполне могут позволить себе выбирать - браться за работу или нет, исходя из собственных желаний, принципов и настроения. Потерять пару миллионов долларов, отказавшись от проекта, который их не вдохновляет, - это в порядке вещей. Хотя иногда случаются и ошибки, и потом остается лишь сожалеть о своем решении и упущенной возможности...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: богатые и знаменитые   вот так вот   гонорары звезд   звезды   знаменитости   кино   отказались от денег   
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8  комментариев
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24k
MatveiVainrub Час назад
Это самый крутой и очень известный парень который отказался от ляма баксов .
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8k
Клёст 10 минут назад
)При накоплении на банковских счетах определённых средств, можно начинать привередничать))
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4k
Станислав 10 минут назад
Хоган еще озвучивал Торрга и его Арену в знаменитой игре Бордерлэндс. И это было шикарно!
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29k
Azesh 20 минут назад
Кстати, интересно что этого миллиарда шведы заплатили бы 57% налогов плюс еще 7% в пенсионный фонд. В Швеции прогрессивная шкала...
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693
Konstantine Час назад
не всё ещё продается
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12k
Андрей Дядя 2 часа назад
3. Группе Abba предложили миллиард долларов за воссоединительный тур, но они отказались

миллиард долларов ?????? . в жизни не поверю
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3k
Виталий Андрей Дядя Час назад
Ну, скажем, если они получают минимум по миллиону с концерта (при залах в 15к+ это более-менее реально); со стадионов 5-10М с одного выступления, плюс если тур на 2-3 года с несколькими концертами в крупных странах (типа Германии, Польши, Великобритании, США). Плюс дополнительные пункты в договоре, типа появление на шоу, участие в рекламе, то может даже быть реально.
И если с этого миллиарда еще будут идти организационные вычеты, то весьма может быть.
Вроде бы Тэйлор Свифт за последний тур заработала более четверти миллиарда (где-то видел цифру в 350М)
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29k
Azesh Андрей Дядя 20 минут назад
да, там группа музыкальных лейблов предлагала за все права на тур, включая рекламные и издательские- они бы больше на этом подняли, я вас уверяю.
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