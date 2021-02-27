Актеры, которым пришлось скрыть природную красоту ради роли

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Изнурительные голодовки, массированное поглощение калорий ради набора веса, пирсинг, стрижка наголо и даже пластические операции - на что только не идут актрисы, чтобы получить желанную роль в блокбастере!
Немногие актёры могут похвастаться таким выходом за пределы своего амплуа, что его было прям сложно узнать. Вроде бы эта профессия и подразумевает перевоплощения, но, когда дело касается мирового кино для широких масс, то успешных примеров подобного не очень-то и много. Но они есть.
В частности некоторые актёры позволяют показывать себя в самом неприглядном виде, куда подальше скрывая свою природную красот, если того требует их образ, ведь подобные метаморфозы интересны и им самим, и зрителям.
Мы собрали для вас 17 случаев, когда показываемый персонаж очень сильно контрастировал с актёрами именно в показателе «привлекательность». Чтобы сравнение было честнее, слева мы используем фото актёров и актрис в их истинном обличье именно того года, когда вышел фильм.
На что только ни пойдёшь ради искусства!
В частности некоторые актёры позволяют показывать себя в самом неприглядном виде, куда подальше скрывая свою природную красот, если того требует их образ, ведь подобные метаморфозы интересны и им самим, и зрителям.
Мы собрали для вас 17 случаев, когда показываемый персонаж очень сильно контрастировал с актёрами именно в показателе «привлекательность». Чтобы сравнение было честнее, слева мы используем фото актёров и актрис в их истинном обличье именно того года, когда вышел фильм.
На что только ни пойдёшь ради искусства!
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А по фоткам, сравнивают с отфотошопленной хернёй, к природной красоте отношения никакого не имеет
Актёр это именно тот человек который изображает другого человека, если ему приходится скрывать что-то значит либо режиссёр выбрал неправильно актёра (а это происходит всегда потому что бизнес, роли через постель, итд) либо гримёр сработал плохо, потому что скрывает именно гримёр и скрывает он только ошибку режиссёра потому что тот подобрал не того актёра, актёр ничего не должен скрывать если режиссёр всё правильно сделал.