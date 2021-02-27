Актеры, которым пришлось скрыть природную красоту ради роли

Немногие актёры могут похвастаться таким выходом за пределы своего амплуа, что его было прям сложно узнать. Вроде бы эта профессия и подразумевает перевоплощения, но, когда дело касается мирового кино для широких масс, то успешных примеров подобного не очень-то и много. Но они есть.



В частности некоторые актёры позволяют показывать себя в самом неприглядном виде, куда подальше скрывая свою природную красот, если того требует их образ, ведь подобные метаморфозы интересны и им самим, и зрителям.



Мы собрали для вас 17 случаев, когда показываемый персонаж очень сильно контрастировал с актёрами именно в показателе «привлекательность». Чтобы сравнение было честнее, слева мы используем фото актёров и актрис в их истинном обличье именно того года, когда вышел фильм.



На что только ни пойдёшь ради искусства!