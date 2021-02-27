FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4785 постов • 1046 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Актеры, которым пришлось скрыть природную красоту ради роли

Актеры, которым пришлось скрыть природную красоту ради роли (18 фото)

Автор:
27 февраля 2021 09:05
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   голливуд   диеты   звезды   знаменитости   измениться ради роли   кино   роли   
228
18
Изнурительные голодовки, массированное поглощение калорий ради набора веса, пирсинг, стрижка наголо и даже пластические операции - на что только не идут актрисы, чтобы получить желанную роль в блокбастере!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актрисы   голливуд   диеты   звезды   знаменитости   измениться ради роли   кино   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
alertol Полчаса назад
Заголовок - не бывает.

А по фоткам, сравнивают с отфотошопленной хернёй, к природной красоте отношения никакого не имеет

Актёр это именно тот человек который изображает другого человека, если ему приходится скрывать что-то значит либо режиссёр выбрал неправильно актёра (а это происходит всегда потому что бизнес, роли через постель, итд) либо гримёр сработал плохо, потому что скрывает именно гримёр и скрывает он только ошибку режиссёра потому что тот подобрал не того актёра, актёр ничего не должен скрывать если режиссёр всё правильно сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
623
dark_shadow Минуту назад
В большинстве случаев - просто смыли косметику и снимались без макияжа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком Кинозвездам в инстаграме не светит! Кинозвездам в инстаграме не светит! Угадай знаменитость по фотке Угадай знаменитость по фотке Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы Оливия Уайлд: Из помощницы режиссёра по кастингу в актрисы Оливия Уайлд: Из помощницы режиссёра по кастингу в актрисы
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

813855



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Быт на войне, вторая чеченская кампания
2
61
Быт на войне, вторая чеченская кампания
Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана
3
37
Будь осторожен со своими желаниями: новые проделки фотошоп-тролля Джеймса Фридмана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Игры природы: что может спровоцировать положительный тест на беременность у мужчин?
0
14
Игры природы: что может спровоцировать положительный тест на беременность у мужчин?
Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
0
16
Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Имеет ли отец право так общаться с ребенком
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#животные#авто аварии#знаменитости#дети#подборка#интернет#Разное
#фото#факты#Россия#картинки#кино#приколы#СССР#красота#смешно#Украина
#прикол#история#дтп#аварии#люди#актеры#прикольные#забавно#эстетика#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться