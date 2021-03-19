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Шерстистые мамонты вымерли уже много лет назад, но их останки все еще находят по всему миру - и недавняя находка поистине уникальна. Шахтер на Аляске случайно наткнулся на бивень, принадлежавший мамонту, который обитал около 30 000 лет назад. Двухметровый бивень обладает необычным окрасом, и недавно его выставили на аукцион за приличную сумму.
Шахтер на Аляске случайным образом наткнулся на бивень, принадлежавший мамонту, который обитал в тех местах около 30 000 лет назад. Бивень длиной больше двух метров оказался не простым, а с необычными вкраплениями синего цвета. Как рассказали эксперты, бивень приобрел такой оттенок в процессе окаменения из-за взаимодействия с минералом вивианитом.
Изначально вивианит - прозрачный минерал, но он постепенно темнеет до оттенков синего при воздействии воздуха. Минерал содержит железо, которое вступает в химическую реакцию при взаимодействии с кислородом. Так бивень под названием "Океан" и получил такой уникальный оттенок.
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Бивень минимально обработали, и передали в аукционный дом Heritage Auction, где его планируют продать с молотка. Стартовая цена на уникальный лот - 70 тысяч долларов или 5 миллионов рублей. "Я занимаюсь подобными вещами уже 25 лет, и это - один из самых уникальных экземпляров, с которыми мне приходилось работать," - говорит директор аукционного дома Heritage Auction, Крейг Киссик.
Кроме бивня, на аукционе представят другие интересные артефакты: например, окаменелый ихтиозавр длиной 3,3 метра, существовавший около 250 миллионов лет назад
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