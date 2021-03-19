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Шахтер случайно нашел бивень мамонта, который оценили в 70 тысяч долларов

Шахтер случайно нашел бивень мамонта, который оценили в 70 тысяч долларов (10 фото)

Автор:
19 марта 2021 20:16
Сообщество : Животные
Метки: Мамонты   аляска   аукцион   древние животные   мамонт   находки   новости   фото   
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Шерстистые мамонты вымерли уже много лет назад, но их останки все еще находят по всему миру - и недавняя находка поистине уникальна. Шахтер на Аляске случайно наткнулся на бивень, принадлежавший мамонту, который обитал около 30 000 лет назад. Двухметровый бивень обладает необычным окрасом, и недавно его выставили на аукцион за приличную сумму.

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Метки: Мамонты   аляска   аукцион   древние животные   мамонт   находки   новости   фото   
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Караганда Час назад
шахтёры-это которые уголь добывают и название футбольной команды.
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