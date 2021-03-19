Шерстистые мамонты вымерли уже много лет назад, но их останки все еще находят по всему миру - и недавняя находка поистине уникальна. Шахтер на Аляске случайно наткнулся на бивень, принадлежавший мамонту, который обитал около 30 000 лет назад. Двухметровый бивень обладает необычным окрасом, и недавно его выставили на аукцион за приличную сумму.