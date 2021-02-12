Эволюция смарт-часов: 11 моделей, с которых все началось в XX веке

Наверняка сегодня практически все знают о полноценных компьютерах, которые мы носим на запястье - там есть и телефон, и переписка, и навигатор и практически все, что нужно сегодняшнему цифровому обществу. В основном это Apple Watch, и еще несколько компаний, выпускающих умные "часы". Но с чего же все начиналось?
Первый калькулятор+время - Рulsar, 1975 год
Это первый калькулятор для наручных часов, представленный Pulsar в конце 1975 года, незадолго до Рождества. Первая «ограниченная серия» из 100 экземпляров была доступна в 18 карат чистого золота по огромной цене 3950 $. Однако цена никого не отпугнула и часы пользовались огромным успехом на рынке. Чуть позже была выпущена доступная версия из нержавеющей стали за 550 долларов. Калькулятор был предназначен «Для человека , который не имел все , пока только сейчас ...». Даже президент США Форд хотел такой на Рождество 1975 года :-), но его жена сказала: «Ни за что».
1976: Hughes Aircraft Calculator Watch
Hughes Aircraft Калькулятор был изготовлен в 1976 году и часы стали невероятно популярны благодаря сериалу "Звездный крейсер "Галактика". Часы имеют очень простой дизайн, умеют вычитать, умножать, делить и складывать.
Первые по-настоящему умные часы были выпущены в 1977 году и стоили 695 долларов
HP-01 дебютировал в 1977 году как первые из когда-либо проданных «настоящих» умных часов. Hewlett-Packard рекламировала этот продукт как «цифровые электронные наручные часы, персональный калькулятор, будильник, секундомер, таймер, календарь на 200 лет ... и все же это нечто большее, чем все это». Часы могли сохранять и вызывать информацию, воспроизводить «организованный звонок вашей жене» с номером телефона, отображаемым на ЖК-интерфейсе. Наопмним, что мобильных телефонов еще не было в общем пользовании. Вместо сенсорного экрана владельцы должны были вводить свои расчеты на 28-кнопочной клавиатуре, причем некоторые клавиши были настолько маленькими, что им требовалось использовать стилус, спрятанный внутри браслета. Были сняты с производства в 1979 году
1982: часы Seiko TV - любимая "игрушка" Джеймса Бонда
Эти «умные» часы, которые носил Джеймс Бонд в «Осьминожка», нуждались в адаптере и огромном приемнике, чтобы показывать зернистые черно-белые телевизионные изображения под цифровым индикатором времени. Стоили они около 500 фунтов стерлингов.
1983: Seiko Data-2000
Часы, которые занимали всю площадь от запястья до локтя могли хранить заметки, мели календарь, калькулятор. В 80-е годы Seiko была довольно успешной на арене умных часов. Он также выпустил UC-2000, RC-1000, Memo Diary и UC-3000 в течение года после Data-2000.
1985: Sinclair FM
Этот монстр британской компании имел три отдельных секции: ЖК-часы, пьезоэлектрический динамик и FM-тюнер, а также батарейный отсек в застежке. Почил в бозе из-за финансовых проблем Синклера, было произведено всего 11000 экземпляров.
Casio VDB-1000, 1991
В Здесь имелась записная книжка, секундомер, органайзер, калькулятор, блокнот. А еще первый тачскрин
1995: Seiko MessageWatch
Практически Google в часах - могли не только отображать идентификаторы вызывающих абонентов (с использованием частот бокового диапазона FM), но и обновления по множеству тем, начиная от результатов спортивных соревнований, цен на акции и прогнозов погоды.
Ruputer от Seiko, 1998
Ruputer от Seiko были выпущены в 1998 году и оснащены 16-битным процессором с частотой 3,6 МГц, 2 МБ энергонезависимой памяти, 128 КБ ОЗУ, а также монохромным ЖК-дисплеем 102 × 64 пикселей. Другие функции включают 8-позиционный джойстик, 6 функциональных кнопок, последовательный интерфейс и ИК-порт для связи с другими устройствами
Источник:
1998: Linux наручные часы
Стив Манн построил первые часы на базе Linux в 1998 году, а два года спустя IBM представила их прототип. «Разработанные для беспроводной связи с ПК, сотовыми телефонами и другими устройствами, поддерживающими беспроводную связь,« умные часы »будут иметь возможность просматривать сжатые сообщения электронной почты и напрямую получать сообщения, похожие на пейджер», - говорится в информационном бюллетене. «Будущие улучшения будут включают в себя экран с высоким разрешением и приложения, которые позволят использовать часы в качестве устройства доступа для различных интернет-сервисов, таких как самая последняя информация о погоде, условиях движения, фондовом рынке, спортивных результатах и т. д. на." (с) С. Манн
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Новая беспроводная мышь от Logitech
- Жизнь и смерть на воде: эволюция спасательных жилетов
- Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
- 6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью
- 8 девочек по 6 медалей каждой: судьбы легендарных гимнасток СССР
53
Понравилось53
Новости партнёров
Загрузка...