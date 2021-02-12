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Эволюция смарт-часов: 11 моделей, с которых все началось в XX веке

Эволюция смарт-часов: 11 моделей, с которых все началось в XX веке (13 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 13:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   компьютеры   смарт часы   технологии   эволюция   
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Наверняка сегодня практически все знают о полноценных компьютерах, которые мы носим на запястье - там есть и телефон, и переписка, и навигатор и практически все, что нужно сегодняшнему цифровому обществу. В основном это Apple Watch, и еще несколько компаний, выпускающих умные "часы". Но с чего же все начиналось?

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Метки: Исторические факты   интересное   компьютеры   смарт часы   технологии   эволюция   
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