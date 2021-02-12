Эволюция смарт-часов: 11 моделей, с которых все началось в XX веке

Это первый калькулятор для наручных часов, представленный Pulsar в конце 1975 года, незадолго до Рождества. Первая «ограниченная серия» из 100 экземпляров была доступна в 18 карат чистого золота по огромной цене 3950 $. Однако цена никого не отпугнула и часы пользовались огромным успехом на рынке. Чуть позже была выпущена доступная версия из нержавеющей стали за 550 долларов. Калькулятор был предназначен «Для человека , который не имел все , пока только сейчас ...». Даже президент США Форд хотел такой на Рождество 1975 года :-), но его жена сказала: «Ни за что».