Фиг вам: об истории интересного амулета в истории человечества

Также при встрече с волком следовало отвернуться и сложить кукиш. Для ограждения себя от возможного зла при встрече на дороге с незнакомыми людьми предписывался более сложный прием (на Русском Севере его называли сеечкой) — следовало, повернувшись задом к встречным людям, наклониться и показать им кукиш между ног.