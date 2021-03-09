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Фиг вам: об истории интересного амулета в истории человечества

Фиг вам: об истории интересного амулета в истории человечества (17 фото)

Автор:
09 марта 2021 12:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   амулет   дуля   защита   интересное   кукиш   сглаз   фига   
545
17

Сегодня это жест расценивается по всему миру по-разному - где-то это защита, а где-то оскорбление. Но откуда же пошла фигура из трех пальцев и что она означала?

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Метки: Исторические факты   амулет   дуля   защита   интересное   кукиш   сглаз   фига   
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Eltiftel 11 минут назад
Что? Ну не ужели никто не пошутит?
Нет?
Ну ладно...
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Millefeuille

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