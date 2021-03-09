Фиг вам: об истории интересного амулета в истории человечества

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Сегодня это жест расценивается по всему миру по-разному - где-то это защита, а где-то оскорбление. Но откуда же пошла фигура из трех пальцев и что она означала?
Популярный жест fico — большой палец между указательным и средним. Символическая комбинация из пальцев, способная отвести «дурной глаз» и вообще защитить от воздействия враждебных существ или сил
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Кукиш, обозначающий коитус и гениталии, является универсальным оберегом, способным отгонять опасность, особенно сглаз и нечистую силу
По одной из версий вера и надежда в защитное свойство фиги зиждились на неподтверждённой экспертами по нечистой силе теории, что демоны и духи существа бесполые, которые исчезают, увидев имитацию половых органов.
Проще говоря вы всем чертям показываете мужской половой орган, на который вы и посылаете нечистую силу
Чтобы никто не сглазил вашу работу по древним обычаям следовало всегда показывать кукиш
Кукиш зажимали в кармане, если встречали недоброго, черноглазого человека; чтобы масло в маслобойке получилось хорошим перед началом работы сворачивали кукиш; неизвестному человеку, случайно посетившему дом, вслед показывали кукиш; известен способ "лечения" ячменя на глазу - следует самому себе показать кукиш и т.д.
Этим жестом отгоняли от себя мору, вампира, вихря или вештицу (злых духов)
Также при встрече с волком следовало отвернуться и сложить кукиш. Для ограждения себя от возможного зла при встрече на дороге с незнакомыми людьми предписывался более сложный прием (на Русском Севере его называли сеечкой) — следовало, повернувшись задом к встречным людям, наклониться и показать им кукиш между ног.
Согласно древним поверьям, кукиш даже отгонял смерть, часто больным людям складывали руки в виде кукиша - разожмешь, умрешь
Кукиш непременно показывали ведьме - считалось, что при его появлении она испугается
Чтобы опознать ведьму, следовало накануне воскресенья пойти к дому предполагаемой ведьмы, стать спиной к глухой стене, повернуть назад голову, плюнуть, подуть и показать кукиш в сторону стены. На следующее утро, если там и правда была ведьма, она придет и спросит - зачем ей показывали кукиш
Кукиш обязательно присутствовал при маленьком ребенке - его мать практически всегда, при встрече с незнакомыми людьми сворачивала кукиш - чтобы ребенка не сглазили
Сегодня в славянских странах этот жест переквалифицировался в обозначение "ничего не получишь" - фиг тебе
«Фига от зависти» — амулет из красных кораллов, до сего дня является излюбленным талисман во многих местах. Носится на часовой цепочке или подвязывается ленточкой на шею.
В Таиланде и Японии фига имеет неприличный смысл и означает предложение полного спектра услуг сексуального характера.
Авторский пост
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