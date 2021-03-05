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Древнеегипетский бандаж: искусство наложения бинтов и загробный зоопарк

Древнеегипетский бандаж: искусство наложения бинтов и загробный зоопарк (28 фото)

Автор:
05 марта 2021 11:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   бальзамирование   древний египет   животные   интересное   мумии   пеленание   
708
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Искусство изготовления мумий в Древнем Египте было поставлено на поток. Мумии животных изготавливались сотнями тысяч, продавались на рынках и около храмов. А бинтование некоторых особо ценных экземпляров поражает воображение

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Метки: Исторические факты   бальзамирование   древний египет   животные   интересное   мумии   пеленание   
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1  комментарий
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Владимир 14 минут назад
А еще не во всех мумиях внутри были животные, иногда там были просто тряпки по форме напоминающие животное или только часть животного (лапа, крыло, голова). Это был вариант для самых бедных.
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