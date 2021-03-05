Изготовлялась они из 20- 30 льняных или папирусовых простыней, пропитанных смолой, гипсом или соком акаций, которые накладывались на тело, а на спине затягивались шнурком. Высыхая. картонаж становитлся твердым. Затем этот футляр клали в два или более деревянных ящика из кедра или сикаморы, входивших один в другой.