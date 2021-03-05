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Искусство изготовления мумий в Древнем Египте было поставлено на поток. Мумии животных изготавливались сотнями тысяч, продавались на рынках и около храмов. А бинтование некоторых особо ценных экземпляров поражает воображение
Кровавые подношения богам в виде мумий животных - обычная практика в Древнем Египте
В 1888 году египетский фермер, копаясь на участке возле деревни Истабл-Антар, обнаружил массовое захоронение, в котором находилось немыслимое количество мумифицированных древних кошек. Это были сотни тысяч кошачьих мумий. Лучшие образцы распродали туристам, остальное сбывали оптом как удобрение. Примерно 180 тысяч мумий весом около 17 тысяч килограммов отправили подпитывать поля в Ливерпуль.
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Мумифицированные львята
Мумифицированные кошки, которых держали как домашних животных, а также почитались в Древнем Египте, не редкость, мумии львов гораздо более необычны.
Соколы предположительно ассоциировались с богом неба Гором, покровителем действующего фараона
Апис, символ силы и плодородия, был тесно связан с всемогущим фараоном.При жизни быка окружали заботой жрецов, ему подносили золото, драгоценные камни и поклонялись. Считалось, что после смерти его божественная сущность передается другому быку, и, когда бык умирал, начинались поиски преемника. А тушу умершего животного доставляли в храм и возлагали на пышное ложе. На мумификацию уходило 70 дней, чтобы высушить и запеленать останки.
Производство мумий стало процветающим бизнесом, в нем было задействовано множество специалистов: ведь нужно было выращивать тысячи животных, ухаживать за ними, а потом забивать и мумифицировать. А также завозить специальную смолу, готовить ткань для пеленания, делать саркофаги и рыть могилы.
Ну и конечно мумии людей
Бальзаматоры специализировались на бинтовании определенных частей тела - пальцев рук, ног, головы и т. д. Каждый палец ноги или руки сначала бинтовался отдельно каждый палец, а затем вся конечность. Тело изначально покрывали своего рода туникой, а лицо - квадратным куском бинта, за которыми следовали ровные спиральные витки. Между бинтами располагалась набивка для сохранения контуров тела.
Картонаж - это дополнительные ящики для пеленания
Изготовлялась они из 20- 30 льняных или папирусовых простыней, пропитанных смолой, гипсом или соком акаций, которые накладывались на тело, а на спине затягивались шнурком. Высыхая. картонаж становитлся твердым. Затем этот футляр клали в два или более деревянных ящика из кедра или сикаморы, входивших один в другой.
Описанным, дорогим, способом изготовлялась лишь одна из десяти мумий. Самая дорогая стоила 1200 долларов (по современным меркам), самая дешевая - 75
Кстати, среди бальзаматров процветали мошенники. Сегодня рентгеновские лучи просветили множество предметов и там, где должна быть священная птица находили кучки перьев. вместо кошек одни косточки непонятного происхождения - кусок хорошей такни и мусор внутри - не редкость. Чем привлекательнее упаковка, тем выше шанс обнаружить жульничество древних мошенников.
Авторский пост
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