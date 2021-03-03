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"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты

"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты (24 фото)

Автор:
03 марта 2021 19:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Воркута   Коми   вымирающий город   интересно   подъезд   фото   
919
24
Воркута - удивительный город, в котором даром отдают квартиры, а на окраине можно встретить целые дома, в которых никто не живет, кроме ледяных сосулек.
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Метки: Воркута   Коми   вымирающий город   интересно   подъезд   фото   
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7  комментариев
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7k
Фobosgrunt Полчаса назад
Выглядит как приполярная Припять. Даже обширное кладбище техники имеется.
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6k
Ноутбуки Накомоде 2 минуты назад
Север умирает. Не только Воркута, такая же ситуация и с Интой. Грустно. Я прожил там 25 лет.
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229
Димитрий 10 минут назад
Прям апокалипсис-кино можно снимать
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24k
turyst 24 минуты назад
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты
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1k
Sergei Ogarkov Полчаса назад
"Они срезают трубы, батареи отопления и сдают их во вторчермет-конторы." - полиции нет в городе?
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46k
Albert GER 46 минут назад
За Воркуту не первый пост за неделю.
Мне нравится шо за какую-то помойку асфальтовый завод и Хабаровск затихли.
Их всех в Воркуту сослали или как?
Меня это радует. Шлите сосульки бочками)))
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