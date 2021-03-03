"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты

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Воркута - удивительный город, в котором даром отдают квартиры, а на окраине можно встретить целые дома, в которых никто не живет, кроме ледяных сосулек.
Воркута - город за Полярным кругом, который стремительно вымирает. Если в 1989 году здесь проживало 1 261 024 человека, в 1990-м – уже 1 248 891 человек. С каждым годом население стабильно сокращается. К 2020-му в Коми осталось 820 473 жителя. Самые стойкие, влюбленные в здешнюю природу или те, кому просто некуда уехать.
На местных сайтах по продаже недвижимости можно найти объявления, в которых квартиры не продают, а отдают даром, ведь в этом случае человеку не придется платить коммуналку, а она тут ох как дорога!
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Оптимисты все-таки надеются выручить за свое жилье хотя бы сколько-нибудь. Впрочем, указывают, что есть торг, даже если цена за квартиру выставлена смехотворно низкая.
Особенно не повезло окраинам города - в 2017 году правительство Коми утвердило для Воркуты проект "Управляемое сжатие", согласно которому жителей удаленных районов нужно переселить поближе к центру. Таким образом удастся снизить затраты на обслуживание инфраструктуры и полупустующих домов.
Одним из районов, подлежащих ликвидации, стал поселок Северный в 18 километрах от Воркуты. Название он получил по имени шахты, около которой и был основан. В 2016 году после техногенной аварии шахта была законсервирована, и в Северном осталось жить не более 4,5 тысяч людей, тогда как в 1989 году жителей было в 5 раз больше.
Одним из районов, подлежащих ликвидации, стал поселок Северный в 18 километрах от Воркуты. Название он получил по имени шахты, около которой и был основан. В 2016 году после техногенной аварии шахта была законсервирована, и в Северном осталось жить не более 4,5 тысяч людей, тогда как в 1989 году жителей было в 5 раз больше.
Схожая судьба и у Цементнозаводского рабочего поселка, расположенного в 17 километрах от города. Поселок был основан в 1950 году рядом со строящимся тогда Воркутинским цементным заводом. Из города сюда провели дорогу, построили жилые дома (планировалось, что здесь будут жить не менее 4 тысяч человек). В 1979 году численность населения поселка достигла 5,2 тысяч человек. А с 2000 года, после того, как завод обанкротили, из-за безработицы люди были вынуждены уехать.
С тех пор полупустые и пустые дома стали обычными спутниками окраин Воркуты. В жилье, где еще кто-то живет, подается отопление и горячая вода зимой. Но летом, когда отопление отключают, в таких подъездах орудуют мародеры. Они срезают трубы, батареи отопления и сдают их во вторчермет-конторы. А когда наступает отопительный сезон, подъезды превращаются в тонущие корабли. Потоки воды на морозе застывают, и квартиры выглядят словно ледяные пещеры со сталактитами и сталагмитами.
При этом в полузамерзшие ящики все равно бросают счета за коммуналку, только оплачивать уже их никто не будет, т.к. владельцы квартир съехали. Электричество в щитках есть, так что заходить в такие подъезды надо с величайшей осторожностью.
Фотограф Lana Sator провела 10 дней в Воркуте и сделала много впечатляющих снимков, которые для жителей мегаполисов выглядят как с другой планеты.
Среди заброшенных зданий есть не только жилые дома, но и школы, и даже пара училищ, в которых некогда готовили кадры для местных предприятий.
В одном из них, как пишет фотограф, "сохранилось учебное шахтное оборудование - проходческая техника, фрагмент конвейера, электрощиты и пульты подъёмных машин, даже почти целый шахтный аккумуляторный электровоз. Удивительно, как их не сдали в металл? Ведь в большинстве зданий, включая это же самое училище, не осталось ни одного чугунного радиатора отопления." Как объяснили местные жители, "пункты скупки втормета не рискуют принимать оборудование, которое может оказаться украденным с шахты, - потому эти экспонаты уже много лет стоят на своих местах. Студентов давно нет в этих стенах, - но любопытствующие могут залезть в заброшку через разбитое окно и посетить этот своеобразный музей."
В одном из них, как пишет фотограф, "сохранилось учебное шахтное оборудование - проходческая техника, фрагмент конвейера, электрощиты и пульты подъёмных машин, даже почти целый шахтный аккумуляторный электровоз. Удивительно, как их не сдали в металл? Ведь в большинстве зданий, включая это же самое училище, не осталось ни одного чугунного радиатора отопления." Как объяснили местные жители, "пункты скупки втормета не рискуют принимать оборудование, которое может оказаться украденным с шахты, - потому эти экспонаты уже много лет стоят на своих местах. Студентов давно нет в этих стенах, - но любопытствующие могут залезть в заброшку через разбитое окно и посетить этот своеобразный музей."
А это спецтехника, которую когда-то доставили сюда для строительства газовых магистралей или нефтепроводов. По завершению работы ее списали и оставили умирать. Возвращать на "большую землю" дорого и нерентабельно. Таких стоянок на севере много, - до какого-то момента за ними даже присматривают сторожа. Кстати, техника вполне себе современная, просто стоимость транспортировки в изолированные районы делает слишком накладным транпортировку ее отсюда.
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Мне нравится шо за какую-то помойку асфальтовый завод и Хабаровск затихли.
Их всех в Воркуту сослали или как?
Меня это радует. Шлите сосульки бочками)))