"Леденящие душу подъезды": фотопроект заброшенных жилищ Воркуты

Среди заброшенных зданий есть не только жилые дома, но и школы, и даже пара училищ, в которых некогда готовили кадры для местных предприятий.

В одном из них, как пишет фотограф, "сохранилось учебное шахтное оборудование - проходческая техника, фрагмент конвейера, электрощиты и пульты подъёмных машин, даже почти целый шахтный аккумуляторный электровоз. Удивительно, как их не сдали в металл? Ведь в большинстве зданий, включая это же самое училище, не осталось ни одного чугунного радиатора отопления." Как объяснили местные жители, "пункты скупки втормета не рискуют принимать оборудование, которое может оказаться украденным с шахты, - потому эти экспонаты уже много лет стоят на своих местах. Студентов давно нет в этих стенах, - но любопытствующие могут залезть в заброшку через разбитое окно и посетить этот своеобразный музей."