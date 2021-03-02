Идеальный сухпаек. Монгольское сушеное мясо - борцНа днях привезли с Монголии полукилограммовый пакет с монгольским сушеным мясом - борц. Этого пакета мне хватит, примерно на 10-15 порций наваристого и калорийного мясного бульона.