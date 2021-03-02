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Быт космонавтов непрост и далек от тех фантастических картин, которые демонстрируют нам фильмы.
Никакой космической романтики с зависанием в космосе и прыжками то в одну, то в другую сторону. Все это оставьте на откуп режиссеров, больше заботящихся о красочности, чем о правдоподобности. Пребывание в космическом пространстве или на международной станции строго регламентировано, что ограничивает КПД работников вне Земли. Именно поэтому главной задачей современных ученых является улучшение условий жизни космонавтов.
Несмотря на то что нам еще пока далеко до того момента, когда человечество освоит космос и научится без проблем вылетать за пределы нашей планеты, создание инфраструктуры для этого требуется уже сейчас. В настоящий момент от сложностей во время пребывания на орбите страдают космонавты. И причин этому просто бесчисленное множество.
Во-первых, космос во многом напоминает пустыню. В нем с одной стороны ракеты может быть очень горячо из-за солнечных лучей, и очень холодно с другой, ведь лучи туда не попадают. Во-вторых, невесомость создает много трудностей. Организм человека не приспособлен к этому явлению, в результате чего могут возникнуть различные заболевания, и наша координация там далека от земной. Одно дело — мыться на нашей планете, а другое — на международной космической станции. И в-третьих, для путешествий за пределы Земли необходимо много специального оборудования и предметов. В том числе и пищи.
Многие из нас знают, что космонавты питаются из тюбиков, а также правильно подобранными компонентами, которые не вызовут у человека аллергию и не будут вредны. Питание представляет собой отдельную сферу деятельности ученых, заботящихся о подготовке к полетам в космос, но и ее они хотят отдать на аутсорсинг, то есть заставить кого-то другого придумать более совершенный способ питания космонавтов. За это они собираются выделить грант в 500 тысяч долларов. Правда, в итоге вся сумма будет поделена между двадцатью победителями.
Многие из нас знают, что космонавты питаются из тюбиков, а также правильно подобранными компонентами, которые не вызовут у человека аллергию и не будут вредны. Питание представляет собой отдельную сферу деятельности ученых, заботящихся о подготовке к полетам в космос, но и ее они хотят отдать на аутсорсинг, то есть заставить кого-то другого придумать более совершенный способ питания космонавтов. За это они собираются выделить грант в 500 тысяч долларов. Правда, в итоге вся сумма будет поделена между двадцатью победителями.
Современное питание у космонавтов в принципе можно назвать приемлемым. На орбиту отправляют даже башкирский мед высшего класса, поэтому жаловаться там особо не на что. Однако задача, сформулированная NASA, звучит не столько с позиции создания еды, сколько с точки зрения поиска способа выращивания продуктов непосредственно в космосе. Ведь для нормальной работы организма требуются свежие фрукты и овощи.
Причем идеи, которые получат грант, должны действительно предлагать что-то новое. Ученые уже умеют выращивать зелень на МКС, но внедрение других продуктов не выглядит так просто. Поэтому до 30 июля 2021 года у разных специалистов будет отличная возможность попробовать себя в новом научном опыте.
К слову, забота о здоровье космонавтов более чем оправдана. Так, согласно данным одного из исследований, за время пребывания на МКС люди теряют креативность.
Причем идеи, которые получат грант, должны действительно предлагать что-то новое. Ученые уже умеют выращивать зелень на МКС, но внедрение других продуктов не выглядит так просто. Поэтому до 30 июля 2021 года у разных специалистов будет отличная возможность попробовать себя в новом научном опыте.
К слову, забота о здоровье космонавтов более чем оправдана. Так, согласно данным одного из исследований, за время пребывания на МКС люди теряют креативность.
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Метки: nasa еда изобретение интересно космонавты космос фото
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