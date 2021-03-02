Во-первых, космос во многом напоминает пустыню. В нем с одной стороны ракеты может быть очень горячо из-за солнечных лучей, и очень холодно с другой, ведь лучи туда не попадают. Во-вторых, невесомость создает много трудностей. Организм человека не приспособлен к этому явлению, в результате чего могут возникнуть различные заболевания, и наша координация там далека от земной. Одно дело — мыться на нашей планете, а другое — на международной космической станции. И в-третьих, для путешествий за пределы Земли необходимо много специального оборудования и предметов. В том числе и пищи.





Многие из нас знают, что космонавты питаются из тюбиков, а также правильно подобранными компонентами, которые не вызовут у человека аллергию и не будут вредны. Питание представляет собой отдельную сферу деятельности ученых, заботящихся о подготовке к полетам в космос, но и ее они хотят отдать на аутсорсинг, то есть заставить кого-то другого придумать более совершенный способ питания космонавтов. За это они собираются выделить грант в 500 тысяч долларов. Правда, в итоге вся сумма будет поделена между двадцатью победителями.