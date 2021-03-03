17 раз, когда актеры шли на все, чтобы вжиться в роль

Некоторые актеры готовы на все, чтобы как можно более достоверно сыграть своего персонажа, и буквально вживаются в роль. В Голливуде такой подход принято называть Методом — его разработали в 30-х годах прошлого века, основываясь на системе Станиславского. Правда, порой его приверженцы перегибают палку: например, месяцами живут на улице или напиваются перед каждой сценой. Вот несколько самых ярких примеров, от вполне невинных до откровенно диких.
1. Чтобы сыграть легендарного слепого музыканта Рэя Чарльза, Джейми Фокс ходил с заклеенными глазами по 14 часов в день
Этот способ вжиться в роль предложил актеру режиссер фильма «Рэй», Тейлор Хэкфорд. Для Джейми изготовили искусственные веки, которые он носил во время съемок. Часто его коллеги по фильму забывали, что Джейми не может видеть, и оставляли его на съемочной площадке одного.
Чтобы сыграть Питера Паркера, 15-летнего парня из Нью-Йорка, который становится Человеком-пауком, британский актер три дня ходил в обычную школу, где использовал вымышленное имя и американский акцент. Он даже признавался людям, что он Человек-паук, но ему никто не поверил.
Чтобы подготовиться к роли Клариссы, Джоди погрузилась в мир учащихся Академии ФБР в Куантико, а также встретилась со старшими агентами ФБР и экспертами по серийным убийцам. Ее партнер по фильму, Скотт Гленн, использовал другой подход и однажды послушал запись, на которой пара серийных убийц пытали и убивали жертву. По его собственному признанию, тем самым он все же зашел слишком далеко.
4. Во время съемок «Маяка» Роберт Паттинсон напивался перед своими сценами до такой степени, что вылизывал лужи грязи и мочился в штаны
Оказывается, звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон не любит репетиции и предпочитает разбираться в эмоциях своего персонажа уже перед камерами. Во время съемок «Маяка» он доводил себя «до безумия», чтобы сыграть смотрителя маяка, который постепенно теряет связь с реальностью.
Паттинсон играл Сальвадора Дали, и ему нужно было сняться в нескольких откровенных сценах. В одной из них ему вместе с другим актером нужно было изобразить мастурбацию, но актер решил сделать все по-настоящему — видимо, эффект от притворства был не тот. Паттинсон позже пошутил в интервью: «Мое лицо в момент оргазма теперь запечатлено навеки».
6. Для роли в «Последнем короле Шотландии» Форест Уитакер выучил суахили, питался только пюре из бананов и бобов и никогда не выходил из образа
Уитакер сыграл бывшего диктатора Уганды Иди Амина и так долго не выходил из образа, что жена с детьми перестали с ним разговаривать. Он выучил суахили и какуа, чтобы вставлять собственные реплики во время съемок, а также советовался с друзьями и родственниками Амина и даже поговорил с его жертвами. Эта роль принесла Уитакеру Оскар в номинации «Лучший актер главной роли».
7. Эдриен Броуди избавился от квартиры, машины и прочего имущества, чтобы сыграть жертву Холокоста в «Пианисте»
Чтобы подготовиться к роли польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана, который во время Второй мировой войны оказался в ловушке в Варшавском гетто, Броуди продал большую часть своего имущества, переехал в Европу всего с двумя сумками и сел на жесткую диету — тем самым он надеялся хотя бы отчасти понять, через что прошел Шпильман во время Холокоста.
8. Чтобы сыграть приму-балерину в «Черном лебеде», Натали Портман тренировалась по восемь часов в день
Натали долго тренировалась, чтобы сравняться мастерством со своим персонажем. Актриса потом рассказала, что за изнурительного графика она чувствовала себя так, будто «буквально сейчас умрет». В какой-то момент на репетиции она даже вывихнула ребро.
9. Ник Нолти пять недель прожил на улице, чтобы подготовиться к роли в фильме «Без гроша в Беверли-Хиллз»
Ник сыграл бездомного философа и, чтобы вжиться в эту роль, целых пять недель жил на улицах Лос-Анджелеса. Он также дважды отведал собачий корм на съемочной площадке — один раз прямо из миски.
В конце культового фильма, где мать и дочь меняются телами, Джейми должна была сыграть крутое гитарное соло. Специально для сцены она научилась играть на гитаре и сыграла это соло самостоятельно, но, увы, эта версия не вошла в саундтрек фильма, хотя Джейми утверждает, что была готова ее записать.
11. На съемках вселенной Marvel Чедвик Боузман постоянно говорил с акцентом своего персонажа, чтобы не упустить его
Упорство Боузмана касательно акцента Т'Чаллы было непоколебимым, и это началось задолго до начала съемок. Marvel хотели, чтобы Боузман попробовал американский или британский акцент, но актер был твердо убежден, что Черная Пантера должен говорить с акцентом, основанным на языке коса. Боузману пришлось работать с тренером по южноафриканским диалектам, чтобы добиться нужного акцента.
12. Марлон Брандо месяц пролежал в госпитале для ветеранов, чтобы сыграть парализованного лейтенанта в фильме «Мужчины»
Брандо, которого многие считают пионером американского Метода, был готов на все, чтобы вжиться в роль. Чтобы сыграть Кена Вильчека, парализованного солдата, раненного во Второй мировой войне, Брандо лег в тот самый госпиталь, в котором его персонаж восстанавливается в фильме, и провел целый месяц прикованным к постели.
Чтобы сыграть американского писателя, Депп стремился провести как можно больше времени с Томпсоном. Он пил с ним, спал по тем же необычным часам, позволил Томпсону его подстричь и даже переехал жить в подвал его дома, где с одержимостью перечитывал архив его работ.
Еще в 2003 году зрителей Каннского кинофестиваля поразила сцена несимулированного секса между Севиньи и ее коллегой по фильму и бывшим парнем Галло в финале «Бурового кролика». Сцена вызвала настоящий скандал в СМИ, но Севиньи до сих пор отстаивает свое решение, утверждая, что хотела выйти за рамки привычного.
15. Вэлу Килмеру пришлось обратиться к психотерапевту после съемок «Дорз», поскольку он не мог выйти из образа Джима Моррисона
Чтобы сыграть легендарного фронтмена The Doors, Вэл Килмер полностью погрузился в мир Джима Моррисона. Он научился говорить и петь, как он, тусовался в его любимых местах и даже носил одежду Джима. Вэл достиг настолько глубокого понимания того, кем был Джим и как он вел себя, что бывшие члены The Doors в 80% случаев не смогли отличить записи выступления Джима от записей Килмера.
16. Дэниел Дэй-Льюс как никто известен своими погружениями в роль: например, он не вставал с инвалидного кресла даже за кадром
Во время съемок фильма «Моя левая нога», в котором Дэй-Льюис сыграл художника с церебральным параличом, актер постоянно сидел в инвалидном кресле, и членам съемочной группы приходилось кормить его с рук. Он также сломал два ребра на съемках.
17. Он также месяц прожил в дикой местности в Северной Каролине, чтобы подготовиться к роли в «Последнем из могикан».
Дэниел настоял на том, чтобы его научили снимать шкуру с животных, бросать томагавки, строить каноэ и перезаряжать мушкеты на бегу. Он везде брал с собой винтовку — даже на рождественский ужин — и отказался от современных технологий на время съемок. Впоследствии Дэй-Льюис рассказал, что ему было тяжело выйти из роли, и он даже начал испытывать галлюцинации и клаустрофобию от нахождения в помещении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Блин а я своих друзей алкашами зову а тут вона че...надо извиниться и называть их актерами теперь