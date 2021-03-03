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17 раз, когда актеры шли на все, чтобы вжиться в роль

17 раз, когда актеры шли на все, чтобы вжиться в роль (18 фото)

Автор:
03 марта 2021 19:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   звезды   кино   метод Станиславского   
811
18

Некоторые актеры готовы на все, чтобы как можно более достоверно сыграть своего персонажа, и буквально вживаются в роль. В Голливуде такой подход принято называть Методом — его разработали в 30-х годах прошлого века, основываясь на системе Станиславского. Правда, порой его приверженцы перегибают палку: например, месяцами живут на улице или напиваются перед каждой сценой. Вот несколько самых ярких примеров, от вполне невинных до откровенно диких.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   звезды   кино   метод Станиславского   
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9  комментариев
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"Во время съемок «Маяка» Роберт Паттинсон напивался перед своими сценами до такой степени, что вылизывал лужи грязи и мочился в штаны"
Блин а я своих друзей алкашами зову а тут вона че...надо извиниться и называть их актерами теперь
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31k
Опаньки 20 минут назад
"Бурый кролик", говорите ....
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18k
Аня 24 минуты назад
Хит Леджер где?
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1k
Roman Полчаса назад
Паттисон молоток, не стал зацикливаться на смазливых ролях.
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11k
Андрей Ватрушкин 42 минуты назад
В наши "звезданутые" сериальные актеришки как бы не готовились, все играют "дерево".
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3k
au3 46 минут назад
Ну конечно, без реального ми...ета роль не роль ....
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Вообще не выходит никогда из одного и того же образа, только бегает по съемочным плащадкам и меняет куртки

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9k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Что бы вжиться в роль Сашка Петров поменял "треники"!
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