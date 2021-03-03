17 раз, когда актеры шли на все, чтобы вжиться в роль

Дэниел настоял на том, чтобы его научили снимать шкуру с животных, бросать томагавки, строить каноэ и перезаряжать мушкеты на бегу. Он везде брал с собой винтовку — даже на рождественский ужин — и отказался от современных технологий на время съемок. Впоследствии Дэй-Льюис рассказал, что ему было тяжело выйти из роли, и он даже начал испытывать галлюцинации и клаустрофобию от нахождения в помещении.