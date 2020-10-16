Угадай знаменитость по фотографии

Попробуйте сначала угадать по фото, а потом уже прочитать подсказку (сразу с подсказкой будет слишком легко).

Очень известные и любимые вами личности соседствуют в подборке с не очень известными и не очень любимыми вами личностями не по злому замыслу автора подборки.