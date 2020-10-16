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Угадай знаменитость по фотографии

Угадай знаменитость по фотографии (34 фото)

Автор:
16 октября 2020 14:56
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: актёры   загадки   звёзды   знаменитости   кино   кто это   угадай   
507
34
Удивительно, как некоторые знакомые нам лица почти не изменились с детства.
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Угадай знаменитость по фотографии

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Кирилл Лавров
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Алексей Смирнов
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Евгений Весник
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Михаил Жванецкий
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Борислав Брондуков
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Любовь Полищук
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Михаил Пуговкин
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Владимир Конкин
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Римма Маркова
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Виталий Соломин
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Юрий Соломин
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Валентина Матвиенко
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Сергей Пахомов (Пахом)
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Угадай знаменитость по фотографии

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Елена Малышева
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Угадай знаменитость по фотографии

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Ростислав Хаит

Источник:

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Метки: актёры   загадки   звёзды   знаменитости   кино   кто это   угадай   
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4  комментария
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57k
Доктор Джонс 18 минут назад
Угадал всех, кроме Матвиенко...
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9k
Енот Полиграфович Доктор Джонс 3 минуты назад
...ее то как раз узнать не сложно...сначала "топила" за "коммунизм-ленинизм", сейчас в противоположную сторону загребает, всю жизнь на "партийной работе"...обыкновенное...ренегат-приспособленец без моральных принципов, убеждения ее ничего не стоят...так как проверки временем не прошли...в угоду теплому для попы месту меняются не задумываясь...
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25k
Антон 5 минут назад
Как угадывали все - Это Такой-то Такокойтович Такойтов, снимался там-то там-то. Как угадывал я - ну это этот, как его... ну там видел его, в этом, как его...
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2k
ваня панкин 17 минут назад
всех угадал, кроме пахома...
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