Угадай знаменитость по фотографии

Удивительно, как некоторые знакомые нам лица почти не изменились с детства.
Попробуйте сначала угадать по фото, а потом уже прочитать подсказку (сразу с подсказкой будет слишком легко).
Очень известные и любимые вами личности соседствуют в подборке с не очень известными и не очень любимыми вами личностями не по злому замыслу автора подборки.
Очень известные и любимые вами личности соседствуют в подборке с не очень известными и не очень любимыми вами личностями не по злому замыслу автора подборки.
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2.
В Твиттере ходят упорные слухи, что фишкяне не способны угадать этого прекрасного актёра. Ну же, докажите этим малахольным, что они не правы.
3.
Этот человек запомнился многим советским детям, как добрый учитель математики. Ему даже писали письма такого содержания: "У нас очень плохая и злая учительница математики. Приезжайте к нам!"
4.
Этот человек прославился своим портфелем, который он до сих пор хранит примерно со времён фото слева, и гениальным содержимым этого портфеля.
Представьте себе, как эта девушка в вечернем платье метёт двор милицейского участка и поёт: "Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна..."
7.
Перед вами человек бывалый, который танцует, много песен знает. Чтобы его угадать, надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза.
Если не узнали по первой фотографии, то вам наш герой в юности. Сразу скажу, что это не Сергей Бондарчук, не Юрий Никулин и даже не Иннокентий Смоктуновский.
9.
Представьте, как эта девушка с сигаретой в зубах по телефону даёт консультацию пациенту с приступом аппендицита.
10.
Если бы эту фотографию показали Шерлоку Холмсу, он бы узнал загаданного человека, даже не применяя свой всемирно известный дедуктивный метод.
12.
Настоящие знаменитости закончились, дальше будут только медийные личности.
Эту девушку почти невозможно угадать, очень уж сильно она изменилась. Так что не старайтесь, а сразу смотрите ответ. Хотя стоит ещё добавить, что на трибуне перед ней почему-то отсутствует стакан.
Эту девушку почти невозможно угадать, очень уж сильно она изменилась. Так что не старайтесь, а сразу смотрите ответ. Хотя стоит ещё добавить, что на трибуне перед ней почему-то отсутствует стакан.
Продолжайте загадывать в комментариях.
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