Редкие выступления и интервью звёзд советского кино

961
1
15
Наши старые знакомые рассказывают о жизни, творчестве, травят байки и анекдоты.
Евгений Евстигнеев рассказывает о роли режиссёра самодеятельности в "Берегись автомобиля"
Владимир Бортко и Евгений Евстигнеев о работе над телефильмом "Собачье сердце"
Фрунзик Мкртчян о своём театре, дружбе Армении и Грузии и русском языке
Репортаж со съёмок "Кавказской пленницы"
Роман Филиппов вспоминает театральные байки и рассказывает о работе с Игорем Ильинским
Игорь Ильинский рассказывает о работе над "Вишнёвым садом"по случаю своего 80-летнего юбилея
Георгий Бурков рассказывает легендарную историю про посещение Брежневым спектакля "Так победим!"
Георгий Бурков о работе Василия Шукшина над фильмом о Степане Разине
Леонид Куравлёв о Василии Шукшине
Василий Шукшин о своем отношении к театру
Людмила Гурченко о творчестве, песнях и актёрской дипломатии
Георгий Данелия даёт интервью "Кинопанораме" на съёмках фильма "Слёзы капали"
Евгений Леонов о новых временах
Евгений Моргунов пародирует Юрия Никулина
Юрий Никулин о возрасте, цирке, кино, троице и новых временах
По этой ссылке вы можете посмотреть другие редкие интервью советских звёзд экрана.
Источник:
Ссылки по теме:
- Угадай знаменитость по фотографии
- Как выглядел актер, сыгравший Фантомаса
- Как выглядят актеры из фильма "Смертельная битва" 26 лет спустя
- 17 раз, когда актеры шли на все, чтобы вжиться в роль
- Как сложилась судьба знаменитых детей-актеров?
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...