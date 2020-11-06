Типичный день на удаленке. Самозаточенцы поймут

Пока коронавирус продолжает шагать по планете, многие их нас пустили корни дома. Удаленка, самоизоляция - все это отразилось на наших трудовых буднях. Думали, что будет скучно? Не тут-то было!

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1. Уже начали узнавать себя? 0 Источник:

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2. Классика жанра 0 Источник:

3. Удаленка - это когда приходится раскрывать часть своих секретов 0

4. Ох уж эти созвоны в Зуме 0 Источник:

5. Закон подлости работает именно так 0 Источник:

6. На эту тему не шутил только ленивый 0 Источник:

7. Тот самый анекдот про почтальонов 0 Источник:

8. А они чем хуже? 0 Источник:

9. Вы собираетесь на корпоратив? Или тоже в Зуме? 0 Источник:

10. Родители поймут 0 Источник:

11. Когда у тебя открыто сразу несколько чатов, то перепутать адресата - эта пара пустяков 0 Источник:

12. Именитые модные дома уже начали думать о людях на удаленке 0 Источник:

13. Как выглядит одиночество на удаленке 0 Источник:

14. Жиза 0 Источник: