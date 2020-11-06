Типичный день на удаленке. Самозаточенцы поймут

Пока коронавирус продолжает шагать по планете, многие их нас пустили корни дома. Удаленка, самоизоляция - все это отразилось на наших трудовых буднях. Думали, что будет скучно? Не тут-то было!
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11. Когда у тебя открыто сразу несколько чатов, то перепутать адресата - эта пара пустяков
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