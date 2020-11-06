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Типичный день на удаленке. Самозаточенцы поймут

Типичный день на удаленке. Самозаточенцы поймут (16 фото)

Автор:
06 ноября 2020 15:07
Сообщество : Юмор
Метки: коронавирус   офис   пандемия   прикол   работа   удаленка   юмор   
1903
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Пока коронавирус продолжает шагать по планете, многие их нас пустили корни дома. Удаленка, самоизоляция - все это отразилось на наших трудовых буднях. Думали, что будет скучно? Не тут-то было!
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Метки: коронавирус   офис   пандемия   прикол   работа   удаленка   юмор   
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