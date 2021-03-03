Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США не играть с огнём на фоне объявления новых антироссийских санкций.
В её заявлении размещённом на сайте ведомства, в частности, сообщается, что Вашингтон и Брюссель предприняли очередной враждебный выпад против Москвы, объявив об новые санкционные меры для «наказания Москвы». Захарова заострила внимание на том, что Белый дом формирует и использует образ внешнего врага, чтобы отвлечь внимание общественности от своих внутренних проблем.
Она указала, что двусторонние отношения Вашингтона и Москвы достигли точки полного замерзания. «Коллегам в США, наверное, сложно понять иллюзорность претензий на собственную исключительность и смириться с этим. Расчёты навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор», — заявила Захарова.
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Представитель МИД пояснила, что поводом для введения санкций послужила намеренно устроенная провокация с «отравлением» Алексея Навального «некими боевыми химикатами». «Всё это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела», — сообщила Захарова.
Она заверила, что Москва и впредь будет последовательно и решительно отстаивать национальные интересы и давать отпор любой агрессии. Российская сторона ни в коем случае не собирается мириться с таким положением дел и подготовит ответ исходя из принципа взаимности при этом необязательно симметричный, заключила представитель ведомства.
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Полный запрет на поставки продукции Российского автопрома
Запрет на поставку самолётов из России.
Отключить от банковской системы.
Запрет на инвестиции, от Российских компаний.
Запрет на поставку товаров с высокой добавленной стоимостью - Российские компьютеры,электронику.
Если не одумаются, запрет на расчёты в РУБЛЯХ. Поставить на колени
Россия - это простой народ, который обирают ежемесячно.
Хорошо бы ввели уже санкции против всех чиновников начиная с мэров, чтобы ни счета не могли открыть, ни дома покупать. только осознание того, что они и их дети будут в этой стране жить заставит хоть немного действовать в интересах России, а не личных.
Пусть, цуко, на петрушке с подоконника выживает.
Щас Машка станцует, Кисель сказку расскажет, Соловей посвистит, а Письков фигню снесет.
Она отстала от жизни. За эту провокацию санкции были раньше. Теперь - за провокацию пиндосов с посадкой отравленного в тюрьму.
Ибо Байден.
p.s. google Русско-американская конвенция (1824)
Вот такая загогулина. (С)
Так что санкции действительно нам на пользу, да...