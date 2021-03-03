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В МИД России после ввода новых санкций призвали США не&nbsp;играть с&nbsp;огнём

В МИД России после ввода новых санкций призвали США не играть с огнём (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 06:29
Сообщество : Политика
Метки: Захарова   Россия   заявление   мид   ответ   политика   санкции   сша   
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США не играть с огнём на фоне объявления новых антироссийских санкций.

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Метки: Захарова   Россия   заявление   мид   ответ   политика   санкции   сша   
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42  комментария
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Без ритуальной калинки-малинки никто уже всерьёз заявления МИДа не воспринимает.
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−150
Сергей 6 минут назад
Пора уже дать достойный ответ США
Полный запрет на поставки продукции Российского автопрома
Запрет на поставку самолётов из России.
Отключить от банковской системы.
Запрет на инвестиции, от Российских компаний.
Запрет на поставку товаров с высокой добавленной стоимостью - Российские компьютеры,электронику.

Если не одумаются, запрет на расчёты в РУБЛЯХ. Поставить на колени
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 6 минут назад
Воронеж нервно напрягся...
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27k
a.fey 9 минут назад
Э! А где санкции против "Ив Роше"?!!! Это же из-за них всё!
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433
kuka 12 минут назад
Уже надоело слушать такие обещания. Какие-то наши совсем беззубые, только пугают.
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516
Dreamlin 15 минут назад
Почему санкции "Антироссийские", если они направлены на пяток ворюг из верхушки? Лично я не считаю отращивающих задницы в кабинетах бездельников получающих десятки миллионов бюджетных денег в месяц Россией.
Россия - это простой народ, который обирают ежемесячно.
Хорошо бы ввели уже санкции против всех чиновников начиная с мэров, чтобы ни счета не могли открыть, ни дома покупать. только осознание того, что они и их дети будут в этой стране жить заставит хоть немного действовать в интересах России, а не личных.
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−48
MaxVargar 16 минут назад
Раз будем готовить ответ значит точняк что нибудь опять подорожает
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4k
Сергей 24 минуты назад
Оставьте маху в покое,она уже вообще не врубается какую пургу нести.налейте ей лучше,пускай спляшет да споёт...Ламбаду что ли.
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9k
Некто Полчаса назад
Заблокировать карты байдена в почтабанке и в пятерочке.
Пусть, цуко, на петрушке с подоконника выживает.
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3k
newegg Полчаса назад
Берегись, Америка.
Щас Машка станцует, Кисель сказку расскажет, Соловей посвистит, а Письков фигню снесет.
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1k
Алексей newegg 10 минут назад
Не фигню, а пургу.
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3k
newegg Алексей 3 минуты назад
Смысла не меняет, но формально ты совершенно прав.
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4k
Vadim Полчаса назад
Не понял. А что санкции уже не на пользу? Что случилось?
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17k
kamanch Vadim 14 минут назад
Импортозамещение не замещается
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3k
Едондер пуп 40 минут назад
Представитель МИД пояснила, что поводом для введения санкций послужила намеренно устроенная провокация с «отравлением» Алексея Навального «некими боевыми химикатами».
Она отстала от жизни. За эту провокацию санкции были раньше. Теперь - за провокацию пиндосов с посадкой отравленного в тюрьму.
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8k
Vacony 42 минуты назад
выразите очередную большую озабоченность...
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13k
Роман 47 минут назад
Симметричный ответ это какой?
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14k
dimitr Роман 45 минут назад
Это запретить россиянам что-нибудь ещё и поднять пенсионный возраст.
Ибо Байден.
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14k
dimitr 49 минут назад
Мля, на святое замахнулись - Кириенко под санкции пихнули... Так ведь можно дойти и до самого.
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2k
Феликс Дзержинский 56 минут назад
МИД России пугает огнём те страны, в которых живут их дети.
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1k
Михаил 59 минут назад
Я что-то не пойму, ввели санкции против четырех - пяти человек, запретили им въезд и заморозили их счета. Чего так верхушка возбуждается, что прессекретарь официально заявление делает? Да вообще плевать на замороженные счета Золотова!
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3k
Петрович Час назад
Вангую. По всей америке многотысячные демонстрации с лозунгами "руки прочь от правдивой россии", "мария, рабочий класс сша протягивает вам свою мозолистую руку"
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962
Александр Час назад
не играть с огнём
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1
vova old 2 часа назад
последний раз нормальные отношения между Россией и штатами были в 1824 году прекращены в 1832 году с того времени начались санкции дополнительные санкции были введены в 1911 году как реакция на русско-японскую войну, которая кстати Россия проиграла какой помните в 1905 даже Рузвельт получил Нобелевскую премию мира за русско-японский мирный договор в том же 1905 году. так что ничего нового того к чему русские не привыкли. кстати особенно интересен факт что создатель новичка смылся из России и живет в нью-джерси очень хочет внимание но не одна на собака из прессы им не интересуется ибо в первом же интервью он объяснил чтобы было с людьми которые пытались бы намазать новичком ручку двери .... в настоящее время будущий будучи бурято м по национальности он объявил себя президентом Татаров всего мира и правительством Республики Татарстан в изгнании. видимо крыша таки едет
p.s. google Русско-американская конвенция (1824)
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19k
Ратибор Раф 39 минут назад
Падение курса рубля происходит от падения стоимости нефти, которое, в свою очередь происходит от действий эффективных менеджеров типа Сечина.
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a.fey Раф Полчаса назад
Падение национальной валюты увеличивает конкурентоспособность продукции, экспортируемой из этой страны.

Вот такая загогулина. (С)
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1k
Дмитрий a.fey 18 минут назад
это если все комплектующие производятся в той же стране. а так конкурентоспособность достигается за счет падения оплаты труда в долларовом эквиваленте работников на производящих мощностях.
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1k
Алексей Дмитрий 7 минут назад
Чем меньше фонд оплаты труда, тем ниже издержки экономических субъектов и российской экономики в целом. А это в свою очередь повышает ее конкурентоспособность и эффективность.
Так что санкции действительно нам на пользу, да...
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27k
a.fey Дмитрий 3 минуты назад
Необязательно. Какие-то простые комплектующие, особенно, если это вредное производство, выгоднее делать там, где оплата труда еще меньше.
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272
andrey 2 часа назад
Она оговорились, имела в виду "не играй с гавном " ! Снова стакан махнула перед эфиром !
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