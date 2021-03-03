В её заявлении размещённом на сайте ведомства, в частности, сообщается, что Вашингтон и Брюссель предприняли очередной враждебный выпад против Москвы, объявив об новые санкционные меры для «наказания Москвы». Захарова заострила внимание на том, что Белый дом формирует и использует образ внешнего врага, чтобы отвлечь внимание общественности от своих внутренних проблем.

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Она указала, что двусторонние отношения Вашингтона и Москвы достигли точки полного замерзания. «Коллегам в США, наверное, сложно понять иллюзорность претензий на собственную исключительность и смириться с этим. Расчёты навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор», — заявила Захарова.