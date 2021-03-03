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Шотландец заснял "парящее" над водой судно

Шотландец заснял "парящее" над водой судно (1 фото + 2 видео)

Автор:
03 марта 2021 12:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: видео   мираж   оптическая иллюзия   сухогруз   шотландия   
1490
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Так вот ты какой, летучий голландец сухогруз.

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Метки: видео   мираж   оптическая иллюзия   сухогруз   шотландия   
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2  комментария
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Объект реальности 39 минут назад
Это НЛО маскируются под корабли.
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533
Ваня Пупкин 2 минуты назад
Не. не. не.
Тут жертвы эге подсказывают, что это неопровержимое доказательство плоской Земли и анунахоф...
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