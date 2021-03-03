Шотландец заснял "парящее" над водой судно

Шотландец по имени Колин МакКаллум и не подозревал, что в городке Банфа его еще что-то может удивить. Пока не увидел повисшее в "небе" огромное грузовое судно.





В первые секунды, не успев поразмыслить, он включил камеру на телефоне, чтобы проверить, что его собственные глаза его не обманывают. Однако обманутым оказалось не только зрение, но цифровая камера, которая запечатлела тоже самое - красный сухогруз, который вместо того, чтобы плыть по волнам завис в облаках.