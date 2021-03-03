Шотландец заснял "парящее" над водой судно

Так вот ты какой, летучий
голландец сухогруз.
Шотландец по имени Колин МакКаллум и не подозревал, что в городке Банфа его еще что-то может удивить. Пока не увидел повисшее в "небе" огромное грузовое судно.
В первые секунды, не успев поразмыслить, он включил камеру на телефоне, чтобы проверить, что его собственные глаза его не обманывают. Однако обманутым оказалось не только зрение, но цифровая камера, которая запечатлела тоже самое - красный сухогруз, который вместо того, чтобы плыть по волнам завис в облаках.
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Однако ларчик открывается просто. До этого додумался и сам Маккалум, когда хорошенько присмотрелся к картинке на горизонте. Эта невероятная оптическая иллюзия появилась благодаря облакам, которые образовались у берега, и сделали в этом районе воду более темной. А там где находился сухогруз, безоблачное небо отражалось в воде, стирая границу между ними. Впрочем, наиболее дотошные люди сейчас скажут, что дело не столько в облаках, сколько в разных температурах воздуха в нижних слоях атмосферы. Оставим это специалистам.
Кстати, у этого явления есть название - фата-моргана. Говорят, эта оптическая иллюзия является одной из основных версий возникновения легенды о Летучем голландце.
Надо сказать, что эта не самый редкий мираж, хотя и весьма впечатляющий. Вот видео из Новой Зеландии от 3 мая 2020 года:
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Тут жертвы эге подсказывают, что это неопровержимое доказательство плоской Земли и анунахоф...