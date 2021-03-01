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Девушка попыталась сделать обзор на штамп и обнаружила, что он устроен сложнее, чем предполагалось

Девушка попыталась сделать обзор на штамп и обнаружила, что он устроен сложнее, чем предполагалось (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 17:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   интересно   как это устроено   оттиск   печать   поколение ЕГЭ   
4057
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1
Современная молодежь без гаджетов не живет. И если в довольно сложном с технической точки зрения смартфоне они разбираются с пеленок, старые устройства типа дискового телефона или штампов способны поставить подрастающее поколение в тупик.

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Метки: видео   интересно   как это устроено   оттиск   печать   поколение ЕГЭ   
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39  комментариев
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30k
Alex 2 часа назад
Удивляюсь, как современная молодежь срать умудряется не мимо унитаза.
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24k
turyst Минуту назад
Ладн, не знала она, как штамп устроен.
Ну и хрен с ним, что не догадалась сразу.
Я вот, тоже, может не знаю, как какая-нибудь "женская хрень" работает.

Но выставить свою тупость напоказ?
Показать всем, что ты дурочка?

Черный PR, тоже PR?
Имидж ничто, лайки всё?

Вот это огорчает.
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5k
Leo Sun 16 минут назад
Поколение, взращенное на спецэффектах, фильтрах и фотошопе, теперь думает, что достаточно поменять бумажку на печати, чтобы внутри устройства всё волшебным образом сделалось как надо.

О сколько им открытий чудных!..
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53k
Андрей 21 минуту назад
Главное, не давайте ей пол мыть, а то она воду из ведра пить начнёт.
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87
Олег Полчаса назад
Это просто мрак. Поколение тиктокеров. Это подростающее поколение деградирует с детства. На опросе учеников о ненужных им предметах они смело вычеркивают ОБЖ (я кстати благодаря урокам ОБЖ смог в 14 лет оказать доврачебную помощь человеку, который попал под поезд и ему половину ступни отдавило колёсами). А такие мелочи как Труд (в моё время) и шитьё у девчёнок - как то мимо совсем. Это пугает и сильно!!! Выростает натуральное общество потребителей. В Великобритании к примеру, порядка 60% опрошенных думали то, что хлеб растёт на Хлебном дереве ( оно кстати реально существует, но батон и ржаной хлеб там не всходит). И к слову. Сегодня два таких же гения, как и героиня ролика, собирали металлоконструкции у меня на работе. В течении четырёх часов реально бурной деятельности эти оба два смогли вкрутить ЧЕТЫРЕ БОЛТА. Я лично наблюдал это со стороны, это ужас. Меня пугает то, что Выростает поколение идиотов. Это страшно!!!
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87
Олег 10 минут назад
Вот странно. Плюсы и минусы на этот комментарий идут практически одинаково))))))). Это здравомыслящие ставят плюсик, а аппоненты здравомыслия и логики значит минус?))))))))
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7k
kaboza 55 минут назад
стеб...я как-то шефу набирал штамп (я админ), там 5 строк, инн кпп огрн юрадрес, для подписи место, для подписи место..секретуки так и не втыкнули что в зеркальном делать надо))) муторно но исполнил)) шеф бл вискаря подогнал..и попросил сделать еще одну))) сук доставил)) там две строки было
ВСЕ ..уйня
ПЕРЕДЕЛЫВАЙ
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593
zu4ara 56 минут назад
да девочка нормальная ,видимо это прикол , но ногти я бы(как отец) обрубил...
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992
Сергей zu4ara 49 минут назад
<<но ногти я бы(как отец) обрубил...>>(C)
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52
Племянник Путина Час назад
тупая конечно, но мама эту тупицу на работу пристроила.
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−5
vova old Час назад
по крайней мере весело!
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45
max max Час назад
Жертва ЕГЭ скорбим и помним
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87
bobobo Час назад
Скажите мне, что это не прикол.
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168
Андрей Час назад
Реальный стеб.
Во-первых - реально классная тетрадка в клеточку.
2. Всё действо происходит на фоне конспекта по химии. "спирты, гидроам...ат,
таблица с CH2_OH и тд.
Проверьте: 0:12 минута.
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3k
insaider Час назад
Побольше бы таких постов,про реакцию на реакции реакций во время дефекации!
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1k
Anubis17 2 часа назад
Тяжелые времена рождают сильных людей.
Сильные люди создают хорошие времена.
Хорошие времена рождают слабых людей.
Слабые люди создают тяжелые времена.
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5k
maclay Anubis17 Час назад
Не плохо. не в бровь, а в глаз !
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87
Олег Anubis17 Полчаса назад
Правильно, красиво и по сути!!!
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31k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ты реально тупая) ногти нарастила, а лучше бы мозг!
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524
qwer 2 часа назад
Это пздц, граждане.. Ну не верю я, что она настолько тупая..
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5k
Сергей Лесли 🥰 Час назад
Ну ахсобственно в чем проблема. Если представить себе человека, который нигде и никогда, в том числе и в кино, не видел бумажные билеты, догадаться, для чего нужна хрень, которая называется компостер, фактически нереально. Иногда смотришь на фото фигни, которой пользовались сто лет назад, и даже мыслей нет, для чего это. Потому что в жизни нет ситуации, в которой это использовалось, от слова совсем.
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1k
Anubis17 Лесли 🥰 Час назад
Ну здесь немного другое, мы тоже можем не знать многих приспособлений, которые не застали. И это нормально. А здесь элементарная тупость.
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568
Миша Лесли 🥰 57 минут назад
Дык учить же надо ))

Ссылка youtu.be
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31k
Лесли 🥰 Anubis17 55 минут назад
Ну, в общем согласна)
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5k
Leo Sun Сергей 12 минут назад
Для чего существует компостер, как им пользоваться, что такое дисковые телефоны и т.д. и т.п. - вся эта информация есть в старых советских (и не только советских) фильмах. Но представители этих поколений считают ниже своего достоинства смотреть это "старьё", + их родители не привили им желания интересоваться разными вещами и расширять свой кругозор.

Поэтому не надо таких оправдывать: тупые и будут ещё тупее.
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123
Вано 2 часа назад
Я знаю почему не получилось! Фимилиё надо писать через Ё.
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2k
Max Lu 2 часа назад
это конечно жесть, вообще никаких познаний в простой технике. но всё же дело не в молодёжи и гаджетах. ведь анекдоты про блондинок существуют уже давно. кому-то это просто не дано
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762
buba 2 часа назад
вот , типичный пример взросления на тик токах, Фейсах и т.д...... Загадка человечества разгадана о великих цивилизациях прошлого. У них по ходу тоже процесс эволюции тормознул на этапе появления соц сетей. Так и наши пра ...правнуки будут смотреть на остатки нашей цивилизации как на что то магическое и Божественное. Пора вводить в школах наскальную живопись ,по ходу скоро пригодиться)
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Маникюр есть - ума не надо.
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32
Имя Фамилия 2 часа назад
толку с того,что они разбираются \в довольно сложном с технической точки зрения смартфоне\.большинство начало в этом разбираться,только по тому,что хотят зайти в отупляющие инстаграм и тик-ток.фильм идиократия к сожалению был пророческим.
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45k
noName Имя Фамилия 2 часа назад
Разбираться и пользоваться это разные вещи!
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8k
БарНалей Имя Фамилия 2 часа назад
Как только по работе надо в ворде или екселе что-то примитивное сделать, или файл куда то поместить "Ну я же не понимаю, мы же не программисты". А как в соцсетях зарегаться, с фотика фотку качнуть, фильтры наложить, музыку наложить, рассылку или опрос замутить так все практически инженера.
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