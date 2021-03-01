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Современная молодежь без гаджетов не живет. И если в довольно сложном с технической точки зрения смартфоне они разбираются с пеленок, старые устройства типа дискового телефона или штампов способны поставить подрастающее поколение в тупик.
Девушка решила записать видео об использовании штампа своей мамы. Сначала она сделала оттиски на бумаге с фамилией родительницы, а затем решила, что достаточно освоила эту технику для того, чтобы поменять подпись.
Чтобы получить на оттиске свои инициалы, эта умница распечатала их и заменила ими ФИО мамы на штампе. Интересно, почему же эти старания не увенчались успехом? Может, потому что в цвет шрифта не попала?
Очень хочется думать, что все это видео - чистейшей воды стеб. Или не стеб? Как считаете, уважаемые фишкяне?
Очень хочется думать, что все это видео - чистейшей воды стеб. Или не стеб? Как считаете, уважаемые фишкяне?
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Ну и хрен с ним, что не догадалась сразу.
Я вот, тоже, может не знаю, как какая-нибудь "женская хрень" работает.
Но выставить свою тупость напоказ?
Показать всем, что ты дурочка?
Черный PR, тоже PR?
Имидж ничто, лайки всё?
Вот это огорчает.
О сколько им открытий чудных!..
ВСЕ ..уйня
ПЕРЕДЕЛЫВАЙ
Во-первых - реально классная тетрадка в клеточку.
2. Всё действо происходит на фоне конспекта по химии. "спирты, гидроам...ат,
таблица с CH2_OH и тд.
Проверьте: 0:12 минута.
Сильные люди создают хорошие времена.
Хорошие времена рождают слабых людей.
Слабые люди создают тяжелые времена.
Поэтому не надо таких оправдывать: тупые и будут ещё тупее.