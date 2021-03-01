Чтобы получить на оттиске свои инициалы, эта умница распечатала их и заменила ими ФИО мамы на штампе. Интересно, почему же эти старания не увенчались успехом? Может, потому что в цвет шрифта не попала?

Очень хочется думать, что все это видео - чистейшей воды стеб. Или не стеб? Как считаете, уважаемые фишкяне?