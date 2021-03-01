4243
6
1
В общей сложности оперативникам удалось задержать восемь человек. Оказалось, что в этот бизнес были вовлечены 28 девушек, которые на специально оборудованных студиях выкачивали деньги из любителей "клубнички" по всему свету.
Организовал эту схему, включающую несколько студий, почти три десятка работников, кураторов, 22-летний парень, который продумал абслютно все.
Обе группы подчинялись главе-организатору, который осуществлял общее руководство и раздавал ц/у своим заместителям в Москве и Красноярске. Те подбирали вебкам-моделей, для чего проводили собеседования и на кастингах определяли их перспективность. Помимо кадровых вопросов местные руководители решали проблемы с арендой помещений, распределением доходов в зависимости от роли и степени участия каждого члена ОПГ. Помимо этого, на порностудиях регулярно проводились тренинги, обучение, велся учет рабочего времени, выполнялось техническое сопровождение процесса трансляции.
Выяснилось, что группа организованного вебкам-порно действовала с января 2020 по февраль 2021 года. Доходы разных членов ОПГ отличались в разы. Так, организаторы ежемесячно могли получать около 5 миллионов рублей, участники - до 500 тысяч рублей в месяц (в зависимости от "стажа", компетенции и реального времени работы в студии).
Во время обыска были изъяты наличиными более 13 млн рублей и $41 тыс., кроме этого банковские карты и электронные носители информации. О количестве денег на электронных кошельках информации нет.
Во время обыска были изъяты наличиными более 13 млн рублей и $41 тыс., кроме этого банковские карты и электронные носители информации. О количестве денег на электронных кошельках информации нет.
В отношении задержанных заведены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), а в отношении лидеров - еще и по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Подозреваемые арестованы и заключены под стражу на два месяца. Идет следствие.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Узбекистане футбольный матч закончился избиением арбитров
- На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив
- В Тольятти наркоман угнал полицейскую машину и устроил на ней ДТП
- Полицейские из-за отсутствия маски устроили потасовку с беременной женщиной и очевидцем в Татарстане
- ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей
39
Понравилось39
Новости партнёров
Нормальный же бизнес. Лучше пусть дома зрители теребонькают, чем плащи на улицах распахивают.
Но это так затравочка. А теперь по делу.
Компьютерный мастер Алексей поможет с регистрацией на сайтах, настройкой аппаратуры и научит выводить деньги с биткойн кошелька.