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В Москве и Красноярске накрыли вебкам-студии, транслирующие порно онлайн

В Москве и Красноярске накрыли вебкам-студии, транслирующие порно онлайн (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: вебкам студия   вебкам-модели   видео   задержания   опг   оперативная съемка   
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В общей сложности оперативникам удалось задержать восемь человек. Оказалось, что в этот бизнес были вовлечены 28 девушек, которые на специально оборудованных студиях выкачивали деньги из любителей "клубнички" по всему свету.

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Метки: вебкам студия   вебкам-модели   видео   задержания   опг   оперативная съемка   
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779
Ловите наркомана! 2 часа назад
Такой многообещающий заголовок! а показали деньги (спасибо, конечно) и полицию. Где фактаж, ссылки? Очень плохой пост
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4k
Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
Люди добровольно платят,что бы подрочить на моделей, что тут плохого?
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1k
zenon 10 минут назад
Как это некультурно сделано! Нет Френка Дребена, который бы на танке заехал прямо в дом вместе с обезьяной. Лезут через ворота, а там есть калитка, или забор не сплошной.
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155
Володя Терно 16 минут назад
Это ж сколько человек теперь не передернут?

Нормальный же бизнес. Лучше пусть дома зрители теребонькают, чем плащи на улицах распахивают.
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1k
Пачо Эррера 18 минут назад
Что-то я не понимаю. В России же разрешена съёмка порно? В инете куча российской студийной порнухи. Ещё депутат Митрофанов вроде, хвастался что своя порностудия и кучу порнухи снимает. А тут пишут что запрещён такой контент. Не пойму.
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1k
zenon Пачо Эррера 8 минут назад
Так там делается и над ними большая крыша и крыса их проверяет на девственность, даже уже рожавших.
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6k
Pillin Alex Пачо Эррера 2 минуты назад
Боролись с иноагентами, оказалась студия, ну раз на кассу наткнулись не отдавать же назад.
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8k
Vacony 18 минут назад
вот почему нельзя то.. со своего согласия, не насильно, каждый зарабатывает как может. Гнать пургу в уши с НТВ или малаховы, дом 2 и прочее - это можно, это нате.. А сниматься голыми - нельзя... Че за бредовые законы....
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1k
Sergei Ogarkov 23 минуты назад
Вот за это сажать?? Да им грамоты надо дать, что у буржуев деньги качают. А, забыл, мимо главного кармана же качают - тогда, да, сажать.
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1k
Владимир Теленков 24 минуты назад
я так понимаю оперативники месяцами делали контрольные закупки?
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4k
alfii Полчаса назад
Не верю, вы все врети! Доказательства в студию!
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307
D Men Полчаса назад
а где видеодоказательства? что за пост? одни сказки :)
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255
Юрий 36 минут назад
Даже тема сисек толком не раскрыта. Требую продолжения...
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1k
zenon Юрий 6 минут назад
Мало того, что не открыта, девку, что показали в трусах. Понимаете - нас надурили. Кто это сейчас в своём доме ходит в трусах, только ненормальные и если холодно, как в солнечном Магадане.
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10k
Евгений 37 минут назад
Страна может спать спокойно - опасные преступники обезврежены. А другим людям на будущее урок - когда хотите чтоб менты срочно приехали, так как в соседней квартире кого то убивают - не надо говорить про убийство. Скажите что там вебкам студия.
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4k
Руслан 40 минут назад
Бред.
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1k
zenon Руслан 5 минут назад
На Украине про такое говорили - голый на голу дэрэться и крычыть, що сорочка рвэться.
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5k
shelezyaka 52 минуты назад
"... 22-летний парень, который продумал абслютно все. " - слово "абсолютно" тут лишнее, иначе бы не было этого материала.
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3k
au3 shelezyaka 37 минут назад
Продумал или нет - это будет известно после суда.
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4k
Vadim 52 минуты назад
А что им инкриминируется? Неуплата налогов?
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21k
Russo Turisto 53 минуты назад
Секас тоже уже запретили?
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674
СырныйКластер 54 минуты назад
Бред какой то. Порно в интернете легально. А в онлайне нет? Бред... Больше похоже на принудительное пополнение бюджета силовыми методами.
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5k
Владимир СырныйКластер Полчаса назад
А вот перемещение за границу или извлечение прибыли - нет.
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674
СырныйКластер Владимир 17 минут назад
Что значит перемещение за границу? Где границы в интернете?
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619
Дмитрий 59 минут назад
Я надеюсь, люди в камуфляже через забор задержание проводят, а не результаты преступной деятельности смотрят...
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16
Алексей Час назад
Мне вот интересно насколько эти 28 девушек тупые? Какие-то кастинги проходили, долю свою кому-то отдавали. Вот реально даже если совсем бабла нет, возьми микрокредит купи ноутбук за 20 да комнату сними с вайфаем ну за 5000 допустим. Зарегистрируйся на известном сайте, день рогатку пораздвигай вот тебе и бабки, микрокредит отдать да хату снять.
Но это так затравочка. А теперь по делу.
Компьютерный мастер Алексей поможет с регистрацией на сайтах, настройкой аппаратуры и научит выводить деньги с биткойн кошелька.
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619
Дмитрий Алексей 57 минут назад
500 т.р. исполнителям..ты свою рогатку за эти деньги до скончания века раздвигать будешь и то столько не заработаешь..
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16
Алексей Дмитрий 47 минут назад
Ну моя рогатка может и нафиг никому не сдалась. Но если вы поинтересуетесь сколько стоит 1 монета(название которой тут цензура не пропускает), и сколько этих монет получает средней руки модель в сутки, то вы бы считали 500 т.р. в месяц смешной суммой.
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3k
bumtester Час назад
Правильно! Пусть идут в оффлайн!
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788
MaKa1503 Час назад
Нашли до кого [мат]! Других же проблем в стране нет! Лучше всю [мат] думу арестовали и в их же дворе всех к стенке!
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