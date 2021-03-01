Выяснилось, что группа организованного вебкам-порно действовала с января 2020 по февраль 2021 года. Доходы разных членов ОПГ отличались в разы. Так, организаторы ежемесячно могли получать около 5 миллионов рублей, участники - до 500 тысяч рублей в месяц (в зависимости от "стажа", компетенции и реального времени работы в студии).

Во время обыска были изъяты наличиными более 13 млн рублей и $41 тыс., кроме этого банковские карты и электронные носители информации. О количестве денег на электронных кошельках информации нет.