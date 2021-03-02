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11 советских наушников. Изодинамические, пьезоэлектрические и портативные

11 советских наушников. Изодинамические, пьезоэлектрические и портативные (11 фото)

Автор:
02 марта 2021 21:21
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   музыка   наушники   
750
11
Наушники или «головные телефоны», как они назывались официально, в Советском Союзе производились больше для нужд диспетчеров и радиостанций, однако и любители Hi-Fi не были обижены – для них выпускались и обычные динамические модели, и изодинамические и портативные.
Конечно, ассортимент был бедноват, однако без музыки народ не оставался.
В этой подборке – наиболее интересные модели советских головных телефонов 1970-80-х годов.
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   музыка   наушники   
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13  комментариев
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4k
Максим 7 часов назад
Наушники моего детства.
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1k
Павел Христенко 18 минут назад
ТДС-7 лучшее из того, что приходилось слушать включая самые известные и авторитетные . Претензии только к эргономике - потели уши . Так это , наверно, уши виноваты.
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7k
Computermann 4 часа назад
ТДС-7! Мои любимые были
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14k
Killgrave 4 часа назад
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11k
поручик Ржевский 6 часов назад
ИМХО - "оуенные" были "уши"...
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60k
Доктор Джонс поручик Ржевский 36 минут назад
Согласен с Вами!
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162
Sergey 6 часов назад
У меня ТДС-22 до сих пор работают. Амбушюры правда все истлели (в комплекте 2 пары шло). И штекер у них в оригинале угловой.
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30k
Mamin Sibiriak 6 часов назад
<<< Редкая пьезоэлектрическая конструкция отличалась довольно высокими требованиями к усилителю – чувствительность составляла 94 дБ >>>

Слышал звон...

Чувствительность акустики характеризуется как отношение звукового давления, создаваемого на определенном частотном диапазоне, при расстоянии до рабочей поверхности 1 м, при мощности 1 Вт. Измеряется этот параметр в децибелах.

Упрощённо - акустика с высокой чувствительностью будет звучать громче колонки с низкой, при одинаковом входном сигнале.
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17k
babuby 7 часов назад
А у меня ещё ТДС-6 живы!
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30k
Mamin Sibiriak babuby 6 часов назад
А у меня ТДС-16 "Эхо"
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14k
Alex 8 часов назад
Интересно было бы их сейчас послушать......
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2k
MATPOC Alex 7 часов назад
"Интересно было бы их сейчас послушать......" - ТДС 3 - так себе, а вот ТДС 7 - и сейчас на уровне, я их закинул только потому, что беспроводные - удобнее)
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15k
sgb66 8 часов назад
ТДС-17 ещё то дерьмо были.
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