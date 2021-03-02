Наушники или «головные телефоны», как они назывались официально, в Советском Союзе производились больше для нужд диспетчеров и радиостанций, однако и любители Hi-Fi не были обижены – для них выпускались и обычные динамические модели, и изодинамические и портативные.

Конечно, ассортимент был бедноват, однако без музыки народ не оставался.

В этой подборке – наиболее интересные модели советских головных телефонов 1970-80-х годов.

1. ТДС-3 0 Пожалуй, самая популярная модель наушников в СССР, её с 1977 года выпускал Рязанский радиозавод. Номинальная подводимая к телефонам мощность составляла 1 мВт, максимальная - 0,5 Вт. Заявленный диапазон частот составлял от 20 до 20000 Гц. Весили ТДС-3 500 грамм и продавались за 20 рублей.

2. Электроника ТДК-3 0 Редкая модель квадрафонических наушников, которая производилась с 1979 года и внешне напоминала продукцию Technics. В них были установлены четыре динамических драйвера, способных работать в разных режимах при использовании специального переходника. Весили телефоны целых 800 грамм, версия с олимпийской символикой стоила 50 рублей.

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3. ТДС-101 (Эхо) 0 Еще одна популярная модель выпускались с 1980 года в Киеве и отличалась оригинальном дизайном чашек, а также строением амбушюров.

В наушниках устанавливались динамические драйверы типа 0,5ГД-36, номинальное сопротивление составляло 24 Ома. В конструкции был предусмотрен собственный регулятор громкости в диапазоне до 20 дБ, вес модели составлял 550 грамм.

4. ТПС-1 0 Данные наушники производились с 1984 года. Редкая пьезоэлектрическая конструкция (в излучателе применялась пленка толщиной 10-15 микрометра) отличалась довольно высокими требованиями к усилителю – чувствительность составляла 94 дБ (на частоте 500 Гц и напряжении 5В). Модель работала в диапазоне от 20 до 20 000 Гц и весила 300 грамм.

5. ТДС-7 0 Данная модель выпускалась под марками «Амфитон» и «Электроника» Котовским филиалом завода Счётмаш в Кишинёве и Ленинградским заводом «Магнетон», первый раз она появилась в продаже в 1981 году.

Это изодинамические наушники, конструктивно немного напоминавшие продукцию Fostex. Весили они 400 грамм и продавались за 49 рублей.

6. ТДС-16 (Эхо) 0 Данные ортодинамические (разновидность изодинамических) наушники производились в Киеве с 1985 года. Номинальное сопротивление составляло 40 Ом, чувствительность – 91 дБ (500 Гц/1 мВт). Весила модель 300 грамм.

7. Амфитон ТДС-15 0 Дальнейшее развитие популярной изодинамической модели ТДС-7.

Как и предшествующая версия, она выпускалась под разными марками в Кишинёве и в Ленинграде. Ее главное отличие – использование существенно более тонкой мембраны, что положительным образом отразилось на качестве звука. Сопротивление модели было 16 Ом, вес – 300 грамм.

8. Амфитон ТДС-17 0 Не могла советская промышленность оставаться в стороне от бума портативного аудио, начавшегося в первой половине 1980-х.

Эта модель наушников появилась в 1987 году, выпускал ее Котовский филиал Кишиневского завода счетных машин.

Весили телефоны всего 60 грамм, номинальное сопротивление составляло 100 Ом. Продавались наушники по цене 20 рублей.

9. Электроника ТДС-20 0 Попытку сделать качественные вкладыши предприняло в 1989 году научно-производственное объединение «Алмаз» из Саратова. Разработчикам удалось достичь веса всего в 15 грамм для каждого наушника, правда, ни о какой анатомической форме говорить не приходилось. Стоили такие наушники 20 рублей.

10. Электроника ТДС-22-2 0 А вот создатели данных наушников смогли создать весьма современную модель, эргономикой и компактностью не уступавшую зарубежным образцам.

Она производилась с 1988 года Калужским производственным объединением «Грант». Сопротивление наушников составляло 100 Ом, номинальная мощность - 0,1 мВт.