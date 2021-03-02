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Наушники или «головные телефоны», как они назывались официально, в Советском Союзе производились больше для нужд диспетчеров и радиостанций, однако и любители Hi-Fi не были обижены – для них выпускались и обычные динамические модели, и изодинамические и портативные.
Конечно, ассортимент был бедноват, однако без музыки народ не оставался.
В этой подборке – наиболее интересные модели советских головных телефонов 1970-80-х годов.
Конечно, ассортимент был бедноват, однако без музыки народ не оставался.
В этой подборке – наиболее интересные модели советских головных телефонов 1970-80-х годов.
1.
ТДС-3
Пожалуй, самая популярная модель наушников в СССР, её с 1977 года выпускал Рязанский радиозавод. Номинальная подводимая к телефонам мощность составляла 1 мВт, максимальная - 0,5 Вт. Заявленный диапазон частот составлял от 20 до 20000 Гц. Весили ТДС-3 500 грамм и продавались за 20 рублей.
2.
Электроника ТДК-3
Редкая модель квадрафонических наушников, которая производилась с 1979 года и внешне напоминала продукцию Technics. В них были установлены четыре динамических драйвера, способных работать в разных режимах при использовании специального переходника. Весили телефоны целых 800 грамм, версия с олимпийской символикой стоила 50 рублей.
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3.
ТДС-101 (Эхо)
Еще одна популярная модель выпускались с 1980 года в Киеве и отличалась оригинальном дизайном чашек, а также строением амбушюров.
В наушниках устанавливались динамические драйверы типа 0,5ГД-36, номинальное сопротивление составляло 24 Ома. В конструкции был предусмотрен собственный регулятор громкости в диапазоне до 20 дБ, вес модели составлял 550 грамм.
В наушниках устанавливались динамические драйверы типа 0,5ГД-36, номинальное сопротивление составляло 24 Ома. В конструкции был предусмотрен собственный регулятор громкости в диапазоне до 20 дБ, вес модели составлял 550 грамм.
4.
ТПС-1
Данные наушники производились с 1984 года. Редкая пьезоэлектрическая конструкция (в излучателе применялась пленка толщиной 10-15 микрометра) отличалась довольно высокими требованиями к усилителю – чувствительность составляла 94 дБ (на частоте 500 Гц и напряжении 5В). Модель работала в диапазоне от 20 до 20 000 Гц и весила 300 грамм.
5.
ТДС-7
Данная модель выпускалась под марками «Амфитон» и «Электроника» Котовским филиалом завода Счётмаш в Кишинёве и Ленинградским заводом «Магнетон», первый раз она появилась в продаже в 1981 году.
Это изодинамические наушники, конструктивно немного напоминавшие продукцию Fostex. Весили они 400 грамм и продавались за 49 рублей.
Это изодинамические наушники, конструктивно немного напоминавшие продукцию Fostex. Весили они 400 грамм и продавались за 49 рублей.
6.
ТДС-16 (Эхо)
Данные ортодинамические (разновидность изодинамических) наушники производились в Киеве с 1985 года. Номинальное сопротивление составляло 40 Ом, чувствительность – 91 дБ (500 Гц/1 мВт). Весила модель 300 грамм.
7.
Амфитон ТДС-15
Дальнейшее развитие популярной изодинамической модели ТДС-7.
Как и предшествующая версия, она выпускалась под разными марками в Кишинёве и в Ленинграде. Ее главное отличие – использование существенно более тонкой мембраны, что положительным образом отразилось на качестве звука. Сопротивление модели было 16 Ом, вес – 300 грамм.
Как и предшествующая версия, она выпускалась под разными марками в Кишинёве и в Ленинграде. Ее главное отличие – использование существенно более тонкой мембраны, что положительным образом отразилось на качестве звука. Сопротивление модели было 16 Ом, вес – 300 грамм.
8.
Амфитон ТДС-17
Не могла советская промышленность оставаться в стороне от бума портативного аудио, начавшегося в первой половине 1980-х.
Эта модель наушников появилась в 1987 году, выпускал ее Котовский филиал Кишиневского завода счетных машин.
Весили телефоны всего 60 грамм, номинальное сопротивление составляло 100 Ом. Продавались наушники по цене 20 рублей.
Эта модель наушников появилась в 1987 году, выпускал ее Котовский филиал Кишиневского завода счетных машин.
Весили телефоны всего 60 грамм, номинальное сопротивление составляло 100 Ом. Продавались наушники по цене 20 рублей.
9.
Электроника ТДС-20
Попытку сделать качественные вкладыши предприняло в 1989 году научно-производственное объединение «Алмаз» из Саратова. Разработчикам удалось достичь веса всего в 15 грамм для каждого наушника, правда, ни о какой анатомической форме говорить не приходилось. Стоили такие наушники 20 рублей.
10.
Электроника ТДС-22-2
А вот создатели данных наушников смогли создать весьма современную модель, эргономикой и компактностью не уступавшую зарубежным образцам.
Она производилась с 1988 года Калужским производственным объединением «Грант». Сопротивление наушников составляло 100 Ом, номинальная мощность - 0,1 мВт.
Она производилась с 1988 года Калужским производственным объединением «Грант». Сопротивление наушников составляло 100 Ом, номинальная мощность - 0,1 мВт.
11.
Феникс ТДС-10
Немного напоминающие внешне продукцию Sennheiser головные телефоны с 1989 года выпускало Львовское производственное объединение имени 50-ти летия Октября. Номинальное сопротивление модели – 8 Ом, подводимая мощность - 1 мВт. Весили наушники не более 300 грамм, модель выпускалась в двух вариантах оформления.
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Метки: СССР Фотографии. интересно музыка наушники
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Чувствительность акустики характеризуется как отношение звукового давления, создаваемого на определенном частотном диапазоне, при расстоянии до рабочей поверхности 1 м, при мощности 1 Вт. Измеряется этот параметр в децибелах.
Упрощённо - акустика с высокой чувствительностью будет звучать громче колонки с низкой, при одинаковом входном сигнале.