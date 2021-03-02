Самые громкие провалы агентов западных спецслужб в СССР

1 мая 1960 года в 8 часов 53 минуты утра над «столицей Урала» Свердловском (сегодня - Екатеринбург) советские силы противовоздушной обороны сбили нарушивший государственную границу СССР американский высотный самолет-разведчик U-2. Выпрыгнувшего с парашютом пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса задержали на земле местные жители.

Сбить американца сразу после пересечения пакистано-советской границы не удалось - U-2 шел на недосягаемой для сил ПВО высоте в 24 км. Только когда он снизился до 14 км над Свердловском его настигла одна из восьми выпущенных по нему ракет. Другой ракетой был по ошибке поражен идущий на перехват МиГ-19, пилот которого погиб.