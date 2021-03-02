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Самые громкие провалы агентов западных спецслужб в СССР

Самые громкие провалы агентов западных спецслужб в СССР (10 фото)

Автор:
02 марта 2021 20:36
Метки: история   разведка   шпионаж   
1364
10

Если рассекреченных иностранных шпионов высылали из страны или сажали в тюрьму, то завербованных ЦРУ или МИ-6 советских граждан неминуемо ждал расстрел.

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Метки: история   разведка   шпионаж   
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26k
Антон 7 часов назад
"Сбить американца сразу после пересечения пакистано-советской границы не удалось - U-2 шел на недосягаемой для сил ПВО высоте в 24 км."

Возможно, меня в школе плохо учили, но где это вы видели советско-пакистанскую границу?
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29k
Azesh 7 минут назад
"Если рассекреченных иностранных шпионов высылали из страны или сажали в тюрьму, то завербованных ЦРУ или МИ-6 советских граждан неминуемо ждал расстрел." Ну а что не так? В первом случае это профессионал, работающий на свою страну, работа у него такая. Обменять его можно, инфу вытрясти в обмен на свободу. Все равно его агентурная карьера закончена уже. Кстати, кто не понимает специфику, громко арестовывали и публиковали в газетах личность очень редко, чаще всего по политическим соображениям. Раскрытый на вашей территории агент- это ОГРОМНАЯ ценность, его нельзя сразу хватать и кричать, его надо аккуратно вести, отслеживать все его контакты, сеть информаторов, способы передачи информации и денег, тайники, конспиративные квартиры, места закладок и встреч, его кураторов и так далее и так далее. Его можно использовать для передачи дезинформации. Его можно попытаться перевербовать. В общем много вариантов есть. Я думаю, что очень многие из тех кого наши контрразведчики раскрыли так и отработали свое, сидят теперь на пенсии и пишут мемуары, пионерам рассказывают как они ловко шпионили))

А вот раскрытый на нашей территории завербованный противником информатор- про просто предатель. Толку от него нет, информации толковой ему не один идиот не даст, разве что лицо вербовщика, который свое дело сделал и уехал. Он даже не знает на кого работает. Так что ловить и в расход, как можно более громко. Чтобы другим было неповадно. Говорят, Советский Союз был самым сложным местом для работы мировых разведок.
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2k
Frank Borman 6 часов назад
Этих агентов так и не смогли раскрыть.
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20k
Юрьевич 7 часов назад
"Самого же «Героя» ждала более суровая доля. Он был лишен звания, всех наград и расстрелян за измену Родине 16 мая 1963 года."
"24 сентября 1986 года советского инженера-миллионера расстреляли за государственную измену."

Вот это правильно.
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3k
au3 8 часов назад
Пауэрс агент? Оригинально ...
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2k
Валерий Викторович 8 часов назад
Русский язык для автора не родной.
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101
Племянник Путина Валерий Викторович 7 часов назад
как в Лэнгли научили, так и пишет.
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