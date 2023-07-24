Джонни Деппа обнаружили без сознания в номере отеля

Джонни Депп не явился на концерт своей группы Hollywood Vampires в Будапеште. Члены группы сообщили, что Депп даже не смог выйти из своего номера в отеле.
Актёр и певец Джонни Депп был доставлен в больницу Будапешта. Его обнаружили без сознания в номере отеля, пишет Blikk. Началось всё с того, что Депп не явился на репетицию перед выступлением и не приехал даже на настройку звука. Это не вызвало подозрений, так как он часто пропускал репетиции. Однако, время шло, а актёр так и не появился. Члены группы рассказали, что Джонни даже не смог выйти из отеля.
Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление алкоголем или запрещенными веществами.
Концерт в Будапеште отложили. На волне этих новостей в сети стали появляться записи с концертов Hollywood Vampires, на которых Джонни Депп еле стоит. Уточняется, что на кадрах он пьяный.
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Недавно стало известно, что Депп планирует посетить Россию. Приезд Джонни в Россию обойдётся 370 тысяч долларов. Сначала менеджер "ЯМОРЕ" предложил Деппу бóльшую сумму, но команда Деппа в ответ предложила меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.
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