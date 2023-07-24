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Джонни Деппа обнаружили без сознания в номере отеля

Джонни Деппа обнаружили без сознания в номере отеля

Автор:
24 июля 2023 11:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джонни Депп   группА   здоровые   знаменитость   интересное   отель   фото   шоу бизнес   
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Джонни Депп не явился на концерт своей группы Hollywood Vampires в Будапеште. Члены группы сообщили, что Депп даже не смог выйти из своего номера в отеле.

Актёр и певец Джонни Депп был доставлен в больницу Будапешта. Его обнаружили без сознания в номере отеля, пишет Blikk. Началось всё с того, что Депп не явился на репетицию перед выступлением и не приехал даже на настройку звука. Это не вызвало подозрений, так как он часто пропускал репетиции. Однако, время шло, а актёр так и не появился. Члены группы рассказали, что Джонни даже не смог выйти из отеля.

Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление алкоголем или запрещенными веществами.

Концерт в Будапеште отложили. На волне этих новостей в сети стали появляться записи с концертов Hollywood Vampires, на которых Джонни Депп еле стоит. Уточняется, что на кадрах он пьяный.

Недавно стало известно, что Депп планирует посетить Россию. Приезд Джонни в Россию обойдётся 370 тысяч долларов. Сначала менеджер "ЯМОРЕ" предложил Деппу бóльшую сумму, но команда Деппа в ответ предложила меньшую сумму вместе с экскурсией для актера по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

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Метки: Джонни Депп   группА   здоровые   знаменитость   интересное   отель   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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ДедМаздай Час назад
Видимо топливо кончилось вот и отключился) Похмелите его!!! Йо-Хо-Хо!)
Видимо топливо кончилось вот и отключился) Похмелите его!!! Йо-Хо-Хо!)Посмотреть
Видимо топливо кончилось вот и отключился) Похмелите его!!! Йо-Хо-Хо!)
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57k
Олег 18 минут назад
а можно 370 тыс долларов отдать на благотворительность? Наша страна как-то переживёт без визита этого алкаша и наркомана.
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3k
Autumn2015 40 минут назад
Он опять жёстко бухает и нюхает всякую дрянь, когда он жил с Паради она контролировала эту его давнюю страсть, возможно это и было причиной их фактического расставания - не давать бухать алкоголику сильно выбешивает. С Херд он вновь слетел в алконаркотический угар, в котором он был много лет, когда жил с Кейт Мосс.
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1k
Николай 48 минут назад
Ничего не знаю. Я вчера бухал, но на работе был уже в 8:00. Че т Джони прифигел)
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1k
Igor Grishaev 50 минут назад
Те же вещества употребляет, что и Мадонна
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63k
Александр Ломовицкий 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
а никому не пришла мысль что Джонни то уже старый и всякое могло случится.
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19
Vovki ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
в их среде наркотики обычное дело
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10k
Михаил Час назад
сказал, что поедет в Россиию. Видать набирался храбрости)
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60k
pynh Час назад
Ссылка www.youtube.com
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