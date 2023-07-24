Джонни Деппа обнаружили без сознания в номере отеля

Актёр и певец Джонни Депп был доставлен в больницу Будапешта. Его обнаружили без сознания в номере отеля, пишет Blikk. Началось всё с того, что Депп не явился на репетицию перед выступлением и не приехал даже на настройку звука. Это не вызвало подозрений, так как он часто пропускал репетиции. Однако, время шло, а актёр так и не появился. Члены группы рассказали, что Джонни даже не смог выйти из отеля.

Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление алкоголем или запрещенными веществами.