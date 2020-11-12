Правила жизни в стиле "хюгге"

Не думайте, что датчане только и делают, что лежат в шерстяных носках, поедая пироги с яблоками.

Любовь к себе заключается еще и в заботе о здоровье.

Датчане вот, хоть и вкусно сытно едят, но при этом не страдают лишним весом. А все дело в активном образе жизни. Но даже он не такой, как мы привыкли - изнуряющие тренировки в фитнес-клубах, длительные пробежки до седьмого пота.

Движение в стиле хюгге - это семейные или дружеские прогулки по горам, велосипедные вылазки на пару дней, скандинавская ходьба. Датчане даже на работу очень часто ездят на велосипеде , несмотря на не самый теплый климат, как, собственно и в России.

Правильно одеться, взять велосипед и вперед - спорт в стиле хюгге. Зачем толкаться в автобусе или метро, когда можно насладиться поездкой по городу (только не забывайте про правила дорожного движения)