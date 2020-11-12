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Правила жизни в стиле "хюгге"

Правила жизни в стиле "хюгге" (14 фото)

Автор:
12 ноября 2020 23:36
Сообщество : Психология
Метки: датский стиль   правила жизни   психология   счастье   уют   хюгге   
587
14
Восемь правил жизни датчан, которые сделают вас счастливыми
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Метки: датский стиль   правила жизни   психология   счастье   уют   хюгге   
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Дарвин и аморальная премия Час назад
Нет денег-нет "хюгге"
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6k
Прохожий3 56 минут назад
Написано вкусно. Но почему-то на всех фотках либо теплые носки, либо теплые свитера. Советская власть разбаловала нас горячими батареями. Пусть не всегда и везде, но множество наших соотечественников до сих пор гордятся, что зимой ходят дома в трусах и не закрывают форточку. А это уже не "хюгге" (шутка).
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minimalism Автор поста Прохожий3 46 минут назад
теплые носочки - это так уютно) на самом деле, хюгге не только они) свечи, чай, домашняя выпечка, близкие люди, уютная одежда, внимание к окружающему миру, да мало ли радости. Концепция не в носочках. Хотя и в них немножко тоже))))
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Pillin Alex Час назад
Спасибо!
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