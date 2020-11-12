Правила жизни в стиле "хюгге"

Восемь правил жизни датчан, которые сделают вас счастливыми
В русском языке нет дословного определения слову "hygge".
Хюгге - это ощущение счастья, но не пульсирующего, секундного и взбудораженного, а мягкого, уютного и постоянного. Жизнь в стиле хюгге - это окружение себя теплом, близкими людьми и благополучием.
На самом деле так жить не очень сложно и датчане это доказали.
Ноябрь - самое время перевести жизнь в этот счастливый режим.
Хюгге - это ощущение счастья, но не пульсирующего, секундного и взбудораженного, а мягкого, уютного и постоянного. Жизнь в стиле хюгге - это окружение себя теплом, близкими людьми и благополучием.
На самом деле так жить не очень сложно и датчане это доказали.
Ноябрь - самое время перевести жизнь в этот счастливый режим.
Правило 1. Близкие люди
Почаще зовите в гости друзей и родственников. Общение в кафе или в баре - это не то. Не хюгге. А вот уютно устроиться в доме, испечь печенье, или шарлотку, зажечь свечи, отложить гаджеты и просто общаться - это истинное хюгге.
Вспомните, как давно вы собирались компанией, чтобы поделиться новостями, забавными историями, поиграть в настольные игры и просто побыть рядом?
Объятия близких, лежание всей семьей на мягком ковре - это то, что будет вызывать у вас спокойную радость.
Вспомните, как давно вы собирались компанией, чтобы поделиться новостями, забавными историями, поиграть в настольные игры и просто побыть рядом?
Объятия близких, лежание всей семьей на мягком ковре - это то, что будет вызывать у вас спокойную радость.
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Правило 2. Окружите себя уютом
Если следовать датскому принципу обстановки, то он достаточно минималистичен, а цвета, в основном светлые, приглушенные, пастельных тонов.
Но что самое главное, в хюгге-интерьере - это мягкое освещение. Его должно быть много: свечи, светильники, гирлянды. Дом наполнится неярким, но при этом теплым светом. А еще немаловажный аспект уютной обстановки - детали. Пледы, подушки, керамическая посуда, лучше ручной работы, большой плед, абажуры, открытые полки с книгами, пара теплых шерстяных носков. И, конечно же, все это должно быть не роскошным и массивным, а своего рода незаметными, из натуральным материалов, создающими общую атмосферу. Дерево, хлопок, шерсть, глина - отлично подойдут.
Как только вы сделаете свой дом, или место в офисе хотя бы немножечко хюгге, то увидите, на сколько станете счастливее.
Но что самое главное, в хюгге-интерьере - это мягкое освещение. Его должно быть много: свечи, светильники, гирлянды. Дом наполнится неярким, но при этом теплым светом. А еще немаловажный аспект уютной обстановки - детали. Пледы, подушки, керамическая посуда, лучше ручной работы, большой плед, абажуры, открытые полки с книгами, пара теплых шерстяных носков. И, конечно же, все это должно быть не роскошным и массивным, а своего рода незаметными, из натуральным материалов, создающими общую атмосферу. Дерево, хлопок, шерсть, глина - отлично подойдут.
Как только вы сделаете свой дом, или место в офисе хотя бы немножечко хюгге, то увидите, на сколько станете счастливее.
Правило 3. Вкусная еда
Уютная обстановка, в гостях любимые люди... Что еще?
Ну конечно же угощение. Домашние посиделки никак не могут случиться без еды, приготовленной вами. Не на заказ, не размороженная пицца, а ваша выпечка. Свежесваренный кофе и горячий шоколад. Глинтвейн. И запах корицы.
Любовь к себе и счастье заключаются в том, чтобы иногда перейти со здорового питания на радость от домашнего печенья, шарлотки, мяса с овощами и кофе.
Продумать рецепт (в стиле хюгге будет взять его, допустим, не из интернета, а из книги своей бабушки, куда она их записывала своей рукой), потом пойти в магазин или на рынок, выбрать самые лучшие продукты, а потом всей семьей приготовить, например, булочки с корицей, наполняя свой дом ароматом домашней выпечки.
Ну конечно же угощение. Домашние посиделки никак не могут случиться без еды, приготовленной вами. Не на заказ, не размороженная пицца, а ваша выпечка. Свежесваренный кофе и горячий шоколад. Глинтвейн. И запах корицы.
Любовь к себе и счастье заключаются в том, чтобы иногда перейти со здорового питания на радость от домашнего печенья, шарлотки, мяса с овощами и кофе.
Продумать рецепт (в стиле хюгге будет взять его, допустим, не из интернета, а из книги своей бабушки, куда она их записывала своей рукой), потом пойти в магазин или на рынок, выбрать самые лучшие продукты, а потом всей семьей приготовить, например, булочки с корицей, наполняя свой дом ароматом домашней выпечки.
Правило 4. Активный образ жизни
Не думайте, что датчане только и делают, что лежат в шерстяных носках, поедая пироги с яблоками.
Любовь к себе заключается еще и в заботе о здоровье.
Датчане вот, хоть и вкусно сытно едят, но при этом не страдают лишним весом. А все дело в активном образе жизни. Но даже он не такой, как мы привыкли - изнуряющие тренировки в фитнес-клубах, длительные пробежки до седьмого пота.
Движение в стиле хюгге - это семейные или дружеские прогулки по горам, велосипедные вылазки на пару дней, скандинавская ходьба. Датчане даже на работу очень часто ездят на велосипеде , несмотря на не самый теплый климат, как, собственно и в России.
Правильно одеться, взять велосипед и вперед - спорт в стиле хюгге. Зачем толкаться в автобусе или метро, когда можно насладиться поездкой по городу (только не забывайте про правила дорожного движения)
Любовь к себе заключается еще и в заботе о здоровье.
Датчане вот, хоть и вкусно сытно едят, но при этом не страдают лишним весом. А все дело в активном образе жизни. Но даже он не такой, как мы привыкли - изнуряющие тренировки в фитнес-клубах, длительные пробежки до седьмого пота.
Движение в стиле хюгге - это семейные или дружеские прогулки по горам, велосипедные вылазки на пару дней, скандинавская ходьба. Датчане даже на работу очень часто ездят на велосипеде , несмотря на не самый теплый климат, как, собственно и в России.
Правильно одеться, взять велосипед и вперед - спорт в стиле хюгге. Зачем толкаться в автобусе или метро, когда можно насладиться поездкой по городу (только не забывайте про правила дорожного движения)
Правило 5. Комфортная одежда
Все больше в моду входит комфорт и бережное отношение к себе.
Модные дома взяли на вооружение запросы покупателей и все активнее обращаются к удобству создаваемой одежды.
Уютные и теплые пальто вместо коротеньких курточек, удобная обувь без каблука (кроссовки, лоферы) вместо шпилек, длинные кардиганы, ходи, теплые свитера, большие шарфы, широкие мягкие брюки, а вместо облегающих платьев свободные и льняные. Когда на вас одежда, которая греет или не мешает движению - вы и чувствуете себя свободнее и легче. Пусть ваша одежда будет мягкой и приятной на ощупь. Это тоже маленький кусочек счастья, из которого вы каждый складываете пазл ежедневного комфорта.
Модные дома взяли на вооружение запросы покупателей и все активнее обращаются к удобству создаваемой одежды.
Уютные и теплые пальто вместо коротеньких курточек, удобная обувь без каблука (кроссовки, лоферы) вместо шпилек, длинные кардиганы, ходи, теплые свитера, большие шарфы, широкие мягкие брюки, а вместо облегающих платьев свободные и льняные. Когда на вас одежда, которая греет или не мешает движению - вы и чувствуете себя свободнее и легче. Пусть ваша одежда будет мягкой и приятной на ощупь. Это тоже маленький кусочек счастья, из которого вы каждый складываете пазл ежедневного комфорта.
Правило 6. Всего должно быть в меру
Смакуйте ощущения. Когда вы с удовольствием и вдумчиво съедите пару булочек с корицей - это маленькое счастье. А вот десять штук подряд - это уже заедание стресса.
Создайте свои собственные правила наслаждения жизнью и выделите под них особый день. Посиделки с друзьями, под вкусную еду и глинтвейн - это особый день, к которому вы будете с радостью готовиться.
"Сладость запретного плода — неотъемлемая часть ритуала хюгге" - так пишет автор одной из книг, посвященных датскому счастью.
Создайте свои собственные правила наслаждения жизнью и выделите под них особый день. Посиделки с друзьями, под вкусную еду и глинтвейн - это особый день, к которому вы будете с радостью готовиться.
"Сладость запретного плода — неотъемлемая часть ритуала хюгге" - так пишет автор одной из книг, посвященных датскому счастью.
Правило 7. Простые радости
Оглянитесь вокруг. Все самое лучшее - бесплатно.
Нужно научиться по-настоящему ценить простые радости: шуршащая под ногами листва, улыбки родных, спокойный вечер с любимым человеком, прогулка с собакой, детский смех, солнечный день.
Материальные блага и их переизбыток не совсем вписываются в концепцию хюгге.
Хюгге не про капитализм, а про личное, индивидуальное счастье. Бутылка шампанского не встанет рядом с ароматным и вкусным чаем, а приготовленная своими руками еда вкуснее покупной.
Нет ничего плохого в технических новинках, хороших машинах, но если посмотреть вокруг, то ваше счастье гораздо ближе, чем вам кажется.
Нужно научиться по-настоящему ценить простые радости: шуршащая под ногами листва, улыбки родных, спокойный вечер с любимым человеком, прогулка с собакой, детский смех, солнечный день.
Материальные блага и их переизбыток не совсем вписываются в концепцию хюгге.
Хюгге не про капитализм, а про личное, индивидуальное счастье. Бутылка шампанского не встанет рядом с ароматным и вкусным чаем, а приготовленная своими руками еда вкуснее покупной.
Нет ничего плохого в технических новинках, хороших машинах, но если посмотреть вокруг, то ваше счастье гораздо ближе, чем вам кажется.
Правило 8. Найдите свое хобби
Ваша жизнь не только на работе и в хозяйственных заботах.
Важно найти свое занятие, которое будет приносить вам радость, желательно творческое. Например, рисование акварелью или пастелью, складывание паззлов, вязание, составление букетов из сухоцветов, которыми вы сможете украсить свое хюгге-жилище. Пока вы будете что-то созидать у вас есть прекрасный шанс побыть с самим собой и своими мыслями.
Современный мир можно смело назвать временем стресса и хронической усталости: работа, карьерный рост, новости, "успешные" селебрити в соцсетях. Все это давит и очень важно найти занятие, во время которого вы будете счастливы.
Важно найти свое занятие, которое будет приносить вам радость, желательно творческое. Например, рисование акварелью или пастелью, складывание паззлов, вязание, составление букетов из сухоцветов, которыми вы сможете украсить свое хюгге-жилище. Пока вы будете что-то созидать у вас есть прекрасный шанс побыть с самим собой и своими мыслями.
Современный мир можно смело назвать временем стресса и хронической усталости: работа, карьерный рост, новости, "успешные" селебрити в соцсетях. Все это давит и очень важно найти занятие, во время которого вы будете счастливы.
Как почувствовать хюгге
Хюгге-вкус
Знакомый, успокаивающий, из детства. Не просто чай, а чай с травами и ягодами, выпечка по семейному рецепту, мясо с любимой приправой.
Знакомый, успокаивающий, из детства. Не просто чай, а чай с травами и ягодами, выпечка по семейному рецепту, мясо с любимой приправой.
Хюгге-запах.
Тот, с которым у вас ассоциируются самые счастливые моменты. Где вам было очень хорошо, где вы чувствовали себя в безопасности. Аромат корицы и ванили, запах сирени или лаванды, деревянной мебели, заснеженной елки.
Тот, с которым у вас ассоциируются самые счастливые моменты. Где вам было очень хорошо, где вы чувствовали себя в безопасности. Аромат корицы и ванили, запах сирени или лаванды, деревянной мебели, заснеженной елки.
Хюгге-прикосновения.
Вспомните, какие приятные ощущения, когда вы прикасаетесь, например, к шерсти вашего питомца, скользите пальцами по деревянному столу, согреваете руки о теплую чашку чая или кофе, перебираете волосы любимого человека, заворачиваетесь в плед.
Вспомните, какие приятные ощущения, когда вы прикасаетесь, например, к шерсти вашего питомца, скользите пальцами по деревянному столу, согреваете руки о теплую чашку чая или кофе, перебираете волосы любимого человека, заворачиваетесь в плед.
Хюгге-взгляд.
Смотреть на огонь в камине, или у костра, на падающий хлопьями снег, на капли дождя на стекле, когда вы находитесь в тепле вашего дома, на закат солнца, на огромное поле луговой травы.
Смотреть на огонь в камине, или у костра, на падающий хлопьями снег, на капли дождя на стекле, когда вы находитесь в тепле вашего дома, на закат солнца, на огромное поле луговой травы.
Хюгге-звук.
Стук капель по подоконнику, шелест листы, потрескивание горящих дров, от которых стреляют крохотные искры, уютный скрип деревянного пола. Любые звуки, от которых вам становится хорошо и вы чувствуете себя уютно и в безопасности.
Стук капель по подоконнику, шелест листы, потрескивание горящих дров, от которых стреляют крохотные искры, уютный скрип деревянного пола. Любые звуки, от которых вам становится хорошо и вы чувствуете себя уютно и в безопасности.
Будьте счастливы.
Ведь если оглянуться, это не так уж и сложно.
Ведь если оглянуться, это не так уж и сложно.
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