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Комиксы про типичную жизнь девушек

Комиксы про типичную жизнь девушек

Автор:
03 июля 2024 11:12
Сообщество : Комиксы
Метки: Настенькины Комиксы   Смешные комиксы   иллюстратор   картинки   комиксы   комиксы про жизнь   смешные картинки   фото   
1583
16

"Настенькины Комиксы" - это иллюстрации от Анастасии, которая показывает свои мысли и ситуации, знакомые каждому из нас, с юмором. На её блог подписаны более 16 тыс. человек. Давайте посмотрим и попробуем узнать, в чём мы похожи?

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Метки: Настенькины Комиксы   Смешные комиксы   иллюстратор   картинки   комиксы   комиксы про жизнь   смешные картинки   фото   
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7  комментариев
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63k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Типа "осталась с носом"?
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6k
Наталья 2 часа назад
Мда. Тяжело девочке. Одни разочарования и выгорания.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1784 поста (1735 в горячем)

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