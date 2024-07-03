Комиксы про типичную жизнь девушек

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"Настенькины Комиксы" - это иллюстрации от Анастасии, которая показывает свои мысли и ситуации, знакомые каждому из нас, с юмором. На её блог подписаны более 16 тыс. человек. Давайте посмотрим и попробуем узнать, в чём мы похожи?
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