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Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как сгорели наши детские мечты

Куда пропали Дональды? История культовой в СССР жвачки или Как сгорели наши детские мечты (4 фото)

Автор:
28 февраля 2021 12:03
Метки: интересно   познавательно   факты   
518
4

Счастливое детство советских мальчишек и девчонок в 80-х годах невозможно представить без импортных жевательных резинок. Заправляла всем жвачка Дональд (цена у цыган - 1 рубль), ведь наряду с превосходными органолептическими свойствами (простите за канцеляризм), все собирали её вкладыши с мультяшными комиксами.

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Метки: интересно   познавательно   факты   
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1.6M
Иван Кемеров 2 часа назад
Хрен с ним с Дональдом, верните жевачку "Pedro" - вот аромат и огромные розовые пузыри.
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7k
Вася 44 секунды назад
я 76го.. вкладышы продавали / покупали от рубля до трёх, ну и в "трясу" выигрывали на подоконниках.. Дональды и Микимаусы вроде доминировали, пока не попёрли лавизы, турбы, типитипы, итд.. так, где кляйссер.. кстати , некоторые вкладыши пахнут до сих пор, некоторым больше 30 лет.
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20k
Юрьевич 11 минут назад
Массово Дональды хлынули в СССР в 90-е, а до этого жевали свою не менее вкусную, и уж наверняка гораздо полезную и натуральную, советскую!
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2k
elf2000 52 минуты назад
Прям вкус во рту ощутил...
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12k
KOSTELLO 57 минут назад
Прям вкус вспомнил

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43k
zloykoyot Час назад
Была ещё сирийская MAHA, тот же Дональд, только с Ближнего Востока.
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2k
LekS Час назад
А мне bombibom дыневый нравился, тоже уже не найти.
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7k
Вася LekS Полчаса назад
в турции в киосках видел
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175
робт Вася Минуту назад
собственно вся та х*уета что у нас жевалась и была производства турции
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