Счастливое детство советских мальчишек и девчонок в 80-х годах невозможно представить без импортных жевательных резинок. Заправляла всем жвачка Дональд (цена у цыган - 1 рубль), ведь наряду с превосходными органолептическими свойствами (простите за канцеляризм), все собирали её вкладыши с мультяшными комиксами.
Уверен, что сегодня многие из вас были бы готовы купить за любые деньги вкус своего детства. Но, увы... (про это пойдёт речь ниже)
Важный момент! Жевательная резинка "Дональд" Donald производилась в Нидерландах, просьба не путать с Donald Duck (Западная Германия), где вкладышами были "переводилки".
История взлёта и падения
Закончилась Вторая Мировая война. Западную Европу наводнили войска союзников. Данную ситуацию хорошо характеризовал лозунг советской пионерии из лагеря Артек - "Мир, дружба, жвачка!", так как американские и канадские солдаты щедро угощали европейцев заморскими гостинцами - жевательной резинкой. Если в США уже в начале 20 века жвачка была чем-то обыденным, то в Европе с ней практически не сталкивались.
Видя интерес соотечественников к новому продукту, голландский предприниматель Роберт Маркус смекнул, что на этом можно заработать денег. И уже в 1948 году Роберт со своим братом на "хате" начали варить... Нет, вы подумали неправильно...! Насмотрелись "Во все тяжкие"... Они начали "варить" жвачку.
Своё кустарное производство они назвали Maple Leaf, в честь кленового листа - символа Канады. В 1956 году организовали в Амстердаме свой свечной заводик.
1966 - великий год, так как был выпущен "герой" повествования - жвачка Дональд (Donald ML) и менее известная Фикс и Фокси (Fix und Foxi).
Уверен, что жевательная резинка Дональд не обрела бы своего культового статуса, если бы голландцы не вышли на компанию Disney и не договорились с ними о использовании фирменного лого и рисунки/сюжеты из комиксов про утёнка Дональда, Микки Мауса и прочих существ. Уолт Дисней тогда ещё не была медийным "монстром", поэтому данный симбиоз был всем на руку.
До 1970 года компания была независимой, но для расширения бизнеса требовались деньги, поэтому голландскую компанию Maple Leaf в 1971 году "проглотил" кондитерский монстр - General Foods. Дональд, как говорится, "пошёл по рукам" - в 1979 году перешёл под управление All Sweets (США). Интересно, что в то время предприимчивые американцы захотели научить жевать (конечно, не рис) китайцев, поэтому организовали производство прямо в Шанхае.
В 1986 появился новый хозяин лицензии - капиталисты из Leaf inc. То было время "лебединой песни" нашей любимой жевательной резинки. Большинство читателей с ней столкнулось именно во второй половине 80-х. До печальной даты оставались считанные годы...
(голосом Левитана)...
"...Товарищи, в декабре 1989 года капиталисты, без объявления войны, прекратили выпуск народной жвачки Дональд. Миллионы детей по всему миру скорбят в эту минуту..."
Уверен, что такое странное решение приняли новые владельцы бренда и лицензии. Поэтому на голландском заводе Maple Leaf с 90-го года свернули производство Дональдов. Теперь они стали выпускать круглые жвачки ("шарики" или "кругляши" - по-народному).
Поэтому, если вы в 90х покупали Дональд, - знайте, что это были жвачки с хранения. А, когда в 1993 году закончился срок годности последней партии - их перестали уже официально продавать...
Карма таки покарала "еретиков" - в конце 90-х на основном заводе в Амстердаме произошёл пожар (может, они не только жвачку "варили"). Как говорится, "просрали все полимеры"!
Были попытки реанимации Дональда компанией CSM, новым/очередным владельцем бренда, но производство не заладилось и они в 2003 вновь перепродали лицензию...
Так в чём проблема? - решит читатель. Давайте скинемся всем миром и вновь наладим производство?
Увы, это всё - ароматные мечты, так как лицензию и оригинальную рецептуру не позволят получить компании, которые в своё время занимались Дональдами. Велика цепочка адвокатов! Да, и Дисней и Ко вряд ли согласится вновь предоставить право на использование их интеллектуальной собственности. И, даже, если удастся наладить производство, то при сбыте в торговые сети придётся бороться с современными монополистами, например, с британской Кэдбери, владеющей брендами: Dirol, Malabar, Stimorol, Love Is…
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