Видя интерес соотечественников к новому продукту, голландский предприниматель Роберт Маркус смекнул, что на этом можно заработать денег. И уже в 1948 году Роберт со своим братом на "хате" начали варить... Нет, вы подумали неправильно...! Насмотрелись "Во все тяжкие"... Они начали "варить" жвачку.



Своё кустарное производство они назвали Maple Leaf, в честь кленового листа - символа Канады. В 1956 году организовали в Амстердаме свой свечной заводик.

1966 - великий год, так как был выпущен "герой" повествования - жвачка Дональд (Donald ML) и менее известная Фикс и Фокси (Fix und Foxi).

Уверен, что жевательная резинка Дональд не обрела бы своего культового статуса, если бы голландцы не вышли на компанию Disney и не договорились с ними о использовании фирменного лого и рисунки/сюжеты из комиксов про утёнка Дональда, Микки Мауса и прочих существ. Уолт Дисней тогда ещё не была медийным "монстром", поэтому данный симбиоз был всем на руку.



До 1970 года компания была независимой, но для расширения бизнеса требовались деньги, поэтому голландскую компанию Maple Leaf в 1971 году "проглотил" кондитерский монстр - General Foods. Дональд, как говорится, "пошёл по рукам" - в 1979 году перешёл под управление All Sweets (США). Интересно, что в то время предприимчивые американцы захотели научить жевать (конечно, не рис) китайцев, поэтому организовали производство прямо в Шанхае.