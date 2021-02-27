Кто уничтожил Александрийскую библиотеку?

До сих пор нет полной уверенности в том, что именно тогда произошло. И через две тысячи лет после смерти Цезаря у него по-прежнему есть и сторонники, и противники. Сторонники говорят, что он не жег ничего в самой библиотеке; возможно, сгорело некоторое количество книг в портовом складе в Александрии, но подожгли их никак не римляне.



Противники Цезаря, напротив, утверждают, что огромное количество книг уничтожили намеренно. Число их точно не определено и колеблется от 40 до 70 тысяч. Существует и промежуточное мнение: огонь на библиотеку перекинулся из квартала, где шли бои, и сгорела она случайно.



В любом случае библиотека была уничтожена не полностью. Ни противники, ни сторонники Цезаря об этом не говорят, их современники – тоже; рассказы о событии, наиболее близкие к нему по времени, все-таки отстоят от него на два века. Сам Цезарь в своих записках этой темы не касается. По-видимому, он «изъял» отдельные книги, показавшиеся ему наиболее интересными.



Случайности или «люди в черном»?

Наиболее серьезное из последующих разорений библиотеки было, скорее всего, учинено Зенобией Септимией, царицей Пальмиры, и императором Аврелианом в ходе их войны за господство над Египтом. И снова до полного уничтожения дело, к счастью, не дошло, но ценные книги пропали.



Хорошо известна причина, по которой ополчился на библиотеку император Диоклетиан. Он хотел уничтожить книги, которые содержали секреты изготовления золота и серебра, то есть все труды по алхимии. Если египтяне способны произвести сколько угодно золота и серебра, то, рассуждал император, они способны вооружить огромную армию и победить империю.