Кто уничтожил Александрийскую библиотеку?

Александрийская библиотека была одной из крупнейших в Античном мире. Основанная преемниками Александра Македонского, она поддерживала статус интеллектуального и образовательного центра еще в V веке. Однако на протяжении ее долгой истории раз за разом находились сильные мира сего, пытавшиеся уничтожить этот светоч культуры.
Главные библиотекари
Считается, что Александрийская библиотека была основана Птолемеем I или Птолемеем II. Сам же город, что легко понять по его названию, основал Александр Македонский, и произошло это в 332 году до нашей эры.
Александрия Египетская, которой, согласно замыслу великого завоевателя, суждено было стать центром ученых и интеллектуалов, стала, наверное, и первым в мире городом, полностью выстроенным из камня, без применения дерева. Библиотека состояла из 10 больших залов и комнат для работы исследователей.
До сих пор спорят об имени ее основателя. Если понимать под этим словом инициатора и создателя, а не правившего в то время царя, подлинным основателем библиотеки, скорее всего, следует признать человека по имени Деметрий Фалерский.
Деметрий Фалерский появился в Афинах в 324 году до нашей эры в качестве народного трибуна и семью годами позже был избран губернатором. Он правил Афинами 10 лет: с 317 по 307 год до нашей эры. Деметрий издал довольно много законов. Среди них – закон, который ограничивал роскошь погребений.
В его время в Афинах насчитывалось 90 тысяч граждан, 45 тысяч допущенных иностранцев и 400 тысяч рабов. Что касается личности самого Деметрия Фалерского, то его считали законодателем мод своей страны: он был первым афинянином, высветлившим волосы с помощью перекиси водорода.
Позже его сместили с должности, и он уехал в Фивы. Там Деметрий написал огромное количество трудов, один из которых, имеющий странное название − «О световом пучке в небе», − как полагают уфологи, являлся первым в мире произведением о летающих тарелках.
В 297 году до нашей эры Птолемей I уговорил его поселиться в Александрии. Вот тогда Деметрий и основал библиотеку. После смерти Птолемея I его сын Птолемей II выслал Деметрия в египетский город Бусирис. Там создатель библиотеки и умер от укуса ядовитой змеи.
Птолемей II продолжал заниматься библиотекой, интересовался науками, главным образом – зоологией. Он назначил хранителем библиотеки Зенодота Эфесского, который исполнял эти функции до 234 года до нашей эры. Сохранившиеся документы позволяют продлить список главных хранителей библиотеки: Эратосфен Киренский, Аристофан Византийский, Аристарх Самофракийский. После этого сведения становятся туманными.
Библиотекари на протяжении веков расширяли собрание, прибавляя к нему папирусы, пергаменты и даже, если верить преданиям, печатные книги. Библиотека содержала в себе просто бесценные документы. У нее стали появляться враги, преимущественно в Древнем Риме.
Первое разграбление и тайные книги
Первое разграбление Александрийской библиотеки учинил в 47 году до нашей эры Юлий Цезарь. К тому времени она считалась хранилищем тайных книг, дающих практически неограниченное могущество.
Когда Цезарь прибыл в Александрию, в библиотеке насчитывалось по меньшей мере 700 тысяч рукописей. Но почему некоторые из них начали внушать страх? Конечно, там были книги на греческом языке, представлявшие собой сокровища классической литературы, навсегда нами утраченные. Но среди них не должно было быть опасных.
Зато все наследие бежавшего в Грецию вавилонского жреца Бероса вполне могло встревожить. Берос был современником Александра Великого и дожил до эпохи Птолемеев. В Вавилоне он был жрецом Бела. Это был историк, астролог и астроном. Он изобрел полукруглый солнечный циферблат и создал теории сложения солнечных и лунных лучей, предвосхитив современные работы по интерференции света.
Но в некоторых своих работах Берос писал о чем-то очень странном. Например, о цивилизации великанов и то ли об инопланетянах, то ли о цивилизации подводной.
В библиотеке Александрии хранилось и полное собрание сочинений Манефона. Египетский жрец и историк, современник Птолемея I и Птолемея II, был посвящен во все тайны Египта. Даже само его имя можно истолковать как «любимец Тота» или «познавший истину Тота».
Этот человек поддерживал отношения с последними египетскими жрецами. Он был автором восьми книг и собрал в Александрии 40 тщательно отобранных свитков, в которых содержались сокровенные египетские тайны, в том числе, вероятно, и «Книга Тота».
В Александрийской библиотеке хранились и труды финикийского историка Мокуса, которому приписывается создание атомной теории. Там же были и исключительно редкие и ценные индийские манускрипты. От всех этих манускриптов не осталось и следа.
Известно, что до начала разрушения библиотеки: было 532 800 свитков. Известно, что там были отделы, которые можно назвать «Математические науки» и «Естественные науки». Существовал и общий каталог, также уничтоженный. Все эти разрушения приписываются Юлию Цезарю. Он забрал часть книг: некоторые сжег, другие оставил себе.
До сих пор нет полной уверенности в том, что именно тогда произошло. И через две тысячи лет после смерти Цезаря у него по-прежнему есть и сторонники, и противники. Сторонники говорят, что он не жег ничего в самой библиотеке; возможно, сгорело некоторое количество книг в портовом складе в Александрии, но подожгли их никак не римляне.
Противники Цезаря, напротив, утверждают, что огромное количество книг уничтожили намеренно. Число их точно не определено и колеблется от 40 до 70 тысяч. Существует и промежуточное мнение: огонь на библиотеку перекинулся из квартала, где шли бои, и сгорела она случайно.
В любом случае библиотека была уничтожена не полностью. Ни противники, ни сторонники Цезаря об этом не говорят, их современники – тоже; рассказы о событии, наиболее близкие к нему по времени, все-таки отстоят от него на два века. Сам Цезарь в своих записках этой темы не касается. По-видимому, он «изъял» отдельные книги, показавшиеся ему наиболее интересными.
Случайности или «люди в черном»?
Наиболее серьезное из последующих разорений библиотеки было, скорее всего, учинено Зенобией Септимией, царицей Пальмиры, и императором Аврелианом в ходе их войны за господство над Египтом. И снова до полного уничтожения дело, к счастью, не дошло, но ценные книги пропали.
Хорошо известна причина, по которой ополчился на библиотеку император Диоклетиан. Он хотел уничтожить книги, которые содержали секреты изготовления золота и серебра, то есть все труды по алхимии. Если египтяне способны произвести сколько угодно золота и серебра, то, рассуждал император, они способны вооружить огромную армию и победить империю.
Внук раба Диоклетиан был провозглашен императором в 284 году. Похоже, он был прирожденным тираном, и последний указ, подписанный им перед отречением от власти 1 мая 305 года, приказывал уничтожить христианство.
В Египте против Диоклетиана вспыхнул крупный мятеж, и в июле 295 года император начал осаду Александрии. Он взял Александрию, однако, если верить преданию, конь императора, входя в завоеванный город, оступился. Диоклетиан истолковал это происшествие как знак богов, повелевающих ему пощадить город.
После взятия Александрии начались неистовые поиски алхимических рукописей, и все найденные были уничтожены. Возможно, в них содержались главные ключи к алхимии, которых ныне недостает для постижения этой науки. Мы не располагаем списком уничтоженных рукописей, но легенда некоторые из них приписывает Пифагору, Соломону и даже самому Гермесу Трисмегисту. Хотя к этому, разумеется, надлежит относиться с известной долей скепсиса.
Библиотека продолжала существовать. Несмотря на то что она раз за разом подвергалась разорению, библиотека продолжала работать до тех пор, пока арабы не уничтожили ее окончательно. И арабы знали, что делали. Они уже уничтожили и в самой исламской империи, и в Персии множество тайных трудов по магии, алхимии и астрологии. Завоеватели действовали согласно своему девизу: «Не нужны другие книги, кроме Корана».
В 646 году Александрийская библиотека была предана ими огню. Известно следующее предание: халиф Умар ибн аль-Хаттаб в 641 году повелел полководцу Амру ибн аль-Асу сжечь Александрийскую библиотеку, сказав: «Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны».
Источник:
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Просто слов нет... Потерян громаднейший пласт истории человечества... навсегда. Из-за кучки фанатиков, генетически не способных ничего создать, способных только разрушать.
О, да, науки!