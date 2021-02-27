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Кто уничтожил Александрийскую библиотеку?

Кто уничтожил Александрийскую библиотеку? (8 фото)

Автор:
27 февраля 2021 21:04
Метки: интересно   история   факты   
652
8

Александрийская библиотека была одной из крупнейших в Античном мире. Основанная преемниками Александра Македонского, она поддерживала статус интеллектуального и образовательного центра еще в V веке. Однако на протяжении ее долгой истории раз за разом находились сильные мира сего, пытавшиеся уничтожить этот светоч культуры.

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Метки: интересно   история   факты   
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5  комментариев
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36k
parallax 2 часа назад
Жуть сколько знаний было потеряно. Жаль не догадались создать дубликаты и хранить их в другом месте.
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70k
Чёрный человек. 53 минуты назад
Все как всегда.. диктатор решает за народ .. Сжег сабака библиотеку чтобы поменьше было конкурентов..
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20k
Юрьевич Час назад
"Они уже уничтожили и в самой исламской империи, и в Персии множество тайных трудов по магии, алхимии и астрологии. Завоеватели действовали согласно своему девизу: «Не нужны другие книги, кроме Корана»."

Просто слов нет... Потерян громаднейший пласт истории человечества... навсегда. Из-за кучки фанатиков, генетически не способных ничего создать, способных только разрушать.
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19k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С)...в них содержались главные ключи к алхимии, которых ныне недостает для постижения этой науки... (/С)
О, да, науки!
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